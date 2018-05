Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 28 glasov Ocenite to novico! Letos se marsikaj vrti okrog Luke Dončića. Foto: Reuters Dodaj v

Dončić pred finalom prejel kar tri nagrade: tudi MVP Evrolige!

Tudi v ekipi leta in najobetavnejši košarkar

19. maj 2018 ob 22:10

Beograd - MMC RTV SLO

Luka Dončić je dan pred finalom Evrolige prejel izjemno odmevno priznanje, saj je bil izbran za najboljšega igralca sezone (MVP).

V nedeljo se bosta v Beogradu za naslov pomerila Real Madrid in Fenerbahče. V ekipi Špancev je seveda tudi slovenski reprezentant Luka Dončić. "Hvala vsem navijačem, trenerjem in vsem, ki me na moji poti spodbujajo. Oni so razlog, da treniram in se na igrišču zabavam," je ob podelitvi povedal 19-letni fenomen.

Ponovil Mirotića in Bogdanovića

Dončić je bil še drugo leto zapored izbran za najobetavnejšega košarkarja Evrolige (t. i. "rising star"). To priznanje sta po dvakrat dobila le še Nikola Mirotić (2011 in 2012) ter Bogdan Bogdanović (2014 in 2015).

Prvič v ekipi leta

A to še ni bilo vse, saj je bil Dončić izbran tudi v idealno ekipo sezone. Ob njej so bili izbrani še Nick Calathes (Panathinaikos), Nando de Colo (CSKA Moskva), Tornike Shengelia (Baskonia) in Jan Vesely (Fenerbahče).

Podelili so še preostale nagrade:

- Jan Vesely (Fenerbahče) je prejel nagrado za najbolj magično potezo sezone.

- Aleksej Šved (Himki) je dobil nagrado za najboljšega strelca Evrolige.

- Kyle Hines (CSKA Moskva) je najboljši obrambni igralec. Priznanje mu je podelil Matjaž Smodiš.

S. J.