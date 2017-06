Finale - tretja tekma: Cleveland - Golden State

Lue ni spreminjal začetne peterke

8. junij 2017 ob 03:00,

zadnji poseg: 8. junij 2017 ob 03:20

Cleveland - MMC RTV SLO

Finalna serija Lige NBA se je preselila v Quicken Loans Areno. Na tretji tekmi Cleveland gosti Golden State, ki vodi z 2:0 v zmagah.

Cavaliersi so se znova znašli v zelo težkem položaju. Lani so prav tako gladko izgubili obe tekmi v Oaklandu, nato pa dobili tretjo tekmo s 120:90. Uspela jim je celo vrnitev po zaostanku z 1:3 v zmagah, a letos ima Golden State v svojih vrstah Kevina Duranta (skupaj kar 71 točk na uvodnih dveh tekmah) in razlika je opazna.

Trener prvakov Tyronn Lue je pojasnil, da ne bo spreminjal začetne peterke. J. R. Smith ni v formi, a naj bi vseeno začel tekmo. Prebuditi se morajo rezervisti. Deron Williams, Kyle Korver in Channing Frye so popolnoma odpovedali na uvodnih dveh tekmah.

Trener Bojevnikov Steve Kerr od nedelje znova sedi na klopi Golden Stata, potem ko je enajst tekem vodil njegov pomočnik Mike Brown. Warriorsi v končnici ne poznajo poraza, dobili so vseh 14 tekem.

Finale, tretja tekma, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1) 0:2

-:- (31:39, -:-, -:-, -:-)



Četrta tekma, sobota ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

---------- morebitne tekme: ------------------

Peta tekma, torek ob 3.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)



Šesta tekma, petek, 16. junija, ob 3.00:

CLEVELAND (2) - GOLDEN STATE (1)

Sedma tekma, ponedeljek, 19. junija, ob 2.00:

GOLDEN STATE (1) - CLEVELAND (2)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.