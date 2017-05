Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Kevin Durant in Stephen Curry sta skupaj prispevala kar 74 točk. Foto: Reuters Kawhi Leonard je v 24 minutah dosegel 26 točk. Po njegovem odhodu s parketa se San Antonia ni več pobral. Foto: AP Leonard je v velikih bolečinah padel pred klop Spursov. V zadnjih 20 minutah se je še posebej poznalo, da ga ni bilo v obrambi San Antonia. Durant in Curry sta nato precej lažje dosegala točke. Foto: Reuters V prvem polasu je San Antonio blestel. Tudi brez poškodovanega Tonyja Parkerja so si Spursi priigrali 25 točk prednosti. Foto: Reuters LaMarcus Aldridge je bil najboljši strelec San Antonia. Trojke za podaljšek tri sekunde pred koncem ni uspel zadeti. Foto: Reuters Sorodne novice Wall in Beal izsilila odločilno tekmo San Antonio igraje do odločilne zmage Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Golden State do izjemnega preobrata po poškodbi Leonarda

Curry prispeval kar 40 točk, Durant jih je dodal 34

15. maj 2017 ob 00:27

Oakland - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so na uvodni tekmi finala Zahoda proti San Antoniu zaostajali že za 25 točk, v drugem polčasu pa so uprizorili izjemen preobrat in se veselili velike zmage (113:111).

Najbolj zaslužna za zmago Bojevnikov, ki v letošnji končnici Lige NBA še ne poznajo poraza (s 4:0 so odpravili Portland in Utah) sta bila Stephen Curry (40 točk, 7/16 za tri) in Kevin Durant (34 točk).

Sanjski prvi polčas Spursov

Spursi so začeli sanjsko in sredi druge četrtine so si nabrali ogromnih 25 točk naskoka (21:46). Neustavljiva sta bila Kawhi Leonard in LaMarcus Aldridge, skupaj sta prispevala 35 točk v prvem polčasu. Tri sekunde pred odmorom je Danny Green zadel trojko in prednost San Antonia je po prvem polčasu znašala velikih 20 točk (42:62). Izbranci Gregga Popovicha so blesteli predvsem v obrambi.

Leonard odšepal s parketa

Ključen trenutek se je zgodil osem minut pred koncem tretje četrtine, ko je najboljši igralec Spursov Kawhi Leonard obnovil poškodbo levega gležnja. Zaza Pachulia je podstavil nogo in Leonard je nesrečno pristal, zletel je proti klopi San Antonia. Zadel je dva prosta meta za vodstvo z 78:55, nato pa je ob pomoči atletskega trenerja Willa Seveninga odšel v garderobo. MVP finala Lige NBA junija 2014 je imel gleženj poškodovan že v seriji proti Houstonu, v zadnji četrtini pete tekme ni igral, na šesti tekmi v Toyota Centru v četrtek pa sploh ni bil v kadru.

Vrnitev Bojevnikov z delnim izidom 18:0

Warriorsi so začutili, da je čas za preobrat, z delnim izidom 18:0 so se popolnoma približali. Oracle Arena je bila na nogah, ko je Durant znižal na 78:73. Razigral se je Curry (19 točk v tretji četrtini) in gostitelji so bili v silovitem naletu. Ob koncu tretje četrtine je Kyle Anderson z dvema košema poskrbel za prednost Spursov po 36 minutah (81:90).

Durant neustavljiv v zadnji četrtini

V zadnji četrtini je imel pravi šov Durant. Zadel je dve trojki in še silovito zabil, šest minut pred koncem je Golden State zaostajal le še za tri točke (93:96). Gostje so v napadu vse stavili na Aldridga, ostali niso bili razigrani. Durant je štiri minute pred koncem poskrbel za vodstvo Warriorsov s 101:100, nato pa je zadel še Draymond Green. Aldridge je imel pravi odgovor in San Antonio je nanizal šest točk zapored (103:106).

Curry junak v napeti končnici

Dve minuti pred koncem je Curry zadel sedmo trojko. Po zgrešenem metu Jonathona Simmonsa je Draymond Green s polaganjem in dodatnim prostim metom povišal na 109:106. Na drugi strani Danny Green ni bil natančen izza črte, Aldridge pa odbite žoge ni uspel pospraviti skozi mrežico. Curry je s polaganjem povišal na 111:106.

Po minuti odmora je San Antonio odgovoril. Veteran Manu Ginobili je znižal z zabijanem, nato pa je Klay Thompson izgubil žogo in naredil še prekšek nad Pattyjem Millsom. Avstralec je zadel dva prosta meta pol minute pred koncem (111:110). Curry je vzel usodo v svoje roke in roka se mu ni zatresla devet sekund pred koncem (113:110). Popovich je izkoristil že vse minute odmora. Aldridge iz težkega položaja ni bil uspešen za tri točke, Mills je nato sicer znižal z enim prostiom metom, drugega pa je namenoma zgrešil, a gostje niso prišli do skoka in sirena je označila konec tekme.

"V prvem polčasu smo odpovedali. Naredili smo ogromno napak, prehitro smo se odločali za mete. V drugem delu smo zaigrali bolj agresivno. Odprlo se mi je v tretji četrtini, v četrtini pa je blestel Durant," je pojasnil Curry.

Druga tekma finala Zahodne konference bo v noči s torka na sredo ob 3.00 v Oracle Areni.

Zahod, finale, prva tekma:

GOLDEN STATE (1) - SAN ANTONIO (2) 1:0

113:111 (16:30, 26:32, 39:28, 32:21)

Curry 40 (14/26 iz igre, 7/16 za tri) in 7 skokov, Durant 34 (11/21 iz igre), 5 skokov in 4 blokade, Pachulia 11, Green 9, Thompson 6, Livingston 4, Clark 3, Barnes in Igoudala po 2, West in McGee po 1; Aldridge 28 in 8 skokov, Leonard 26 in 8 skokov v 24 minutah, Ginobili 17, Simmons 12, Green 8, Murray 6, Gasol in Mills po 5, Anderson 4.



VZHOD, polfinale, sedma tekma, torek ob 2.00:

BOSTON (1) - WASHINGTON (4) 3:3



Toronto (3) - CLEVELAND (2) 0:4

Prva tekma finala Vzhoda bo v četrtek ob 2.00 v Clevelandu.

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. G.