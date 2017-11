Hrvaški selektor grmel: "Usrani smo. Sem jaz kriv?"

Odločilne točke prispeval Yannick Franke

25. november 2017 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nizozemska je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v košarki z 68:61 presenetila Hrvaško, ki bo imela popravni izpit v nedeljo, ko v Zagreb prihaja Italija.

Hrvaška je potrebovala pet minut za prve točke, kar je Nizozemska izkoristila in povedla z 8:0. Povsem podoben strelski mrk je na začetku zadnje četrtine doživela tudi Nizozemska, česar pa Hrvaška ni unovčila. V predzadnji minuti je Yannick Franke (24 točk) zadel trojko za vodstvo 62:57, ob vstopu v zadnjo minuto je bil tudi natančen za 64:59. Pri Hrvatih si pozitivno oceno zaslužita le Željko Šakić (24 točk) in Filip Krušlin (19).

Seveda poraz za Hrvaško nikakor ni usoden, kaže pa, da reprezentanca, ki je bila ob neigranju košarkarjev iz Lige NBA in Evrolige močno spremenjena in z nekaj debitanti, ne najde poti iz krize. V javnost je prišel posnetek, kaj je novi hrvaški selektor Ivica Skelin tik pred novinarsko konferenco, ko ni vedel, da so mikrofoni že vključeni, povedal kapetanu Krušlinu: "Zakaj igramo pod stresom? Zakaj? Usrani smo, usrani. In zakaj smo usrani? Sem jaz kriv zato?" Krušlin je odgovoril: "J***ga, podzavestno razmišljaš, da je to Nizozemska. Mislim, da bo proti Italiji drugače."

Z Italijo, ki je Romunijo v petek ugnala s 75:70, se bo Hrvaška v zagrebški dvorani Dražena Petrovića srečala v nedeljo. Krunoslav Simon, kot kaže, ne bo mogel pomagati, saj ga Anadolu Efes ne pusti na reprezentančno akcijo.

T. O.