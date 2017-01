James Harden z rekordno nočjo skočil v novo leto

Prvi, ki mu je uspelo doseči 50-15-15

1. januar 2017 ob 07:51

New York - MMC RTV SLO

James Harden je v novo leto skočil z odlično popotnico, saj je ob zmagi Houstona nad New Yorkom s 129:122 dosegel kar nekaj rekordov.

Harden je dosegel osmi trojni dvojček v sezoni, pri tem pa je postal sploh prvi igralec v zgodovini Lige NBA, ki je presegel meje 50-15-15. Dosegel je namreč 53 točk, 16 skokov in 17 podaj. Zadel je kar devet trojk (osebni rekord in rekord po številu trojk v trojnem dvojčku).

Izenačil dosežek Chamberlaina

Doseženih 53 točk pa pomeni izenačitev številka točk med vsemi igralci, ki jim je uspelo doseči trojni dvojček. To je pred 49 leti uspelo Wiltu Chamberlainu.

Jennings: Dajte mu MVP nagrado

"To so sanje," je po tekmi razlagal Harden. V mislih je imel novega trenerja Mika D'Antonija, ki je znan po tem, da gosti napadalni sistem. Ta očitno bradatemu košarkaju izjemno ustreza. Trener je svojega varovanca pohvalil: "Res je neverjetni igralec." Polni hvale so bili tudi na drugi strani, Brandon Jennings je tako potegnil primerjavo: "Kot da bi igral video igro. Po tekmi sem mu rekel, naj najdaljuje s tako igro in osvoji MVP nagrado."

Še dva trojna dvojčka

Na tekme zadnjega leta sta bila sicer dosežena še dva trojna dvojčka. Za enega je poskrbel - kdo drug kot - Russell Westbrook (Oklahoma), za še enega pa novinec Malcolm Brogdon (Milwaukee).

Liga NBA, tekme 31. decembra:

HOUSTON - NEW YORK 129:122

Harden 53 (za 2: 5/10, za 3: 9/16), 16 skokov in 17 podaj, Anderson 25, Gordon 15; Jennings 32, Rose 21, Vujačić brez točke (met: 0/1) v 4 minutah.



SACRAMENTO - MEMPHIS 98:112

Cousins 26, Barnes 20; Conley 22, Green 18.



CHICAGO - MILWAUKEE 96:116

Butler 26, McDermott 13; Antetokounmpo 35, Parker 27, Brogdon 15, 11 skokov in 12 podaj.



CHARLOTTE - CLEVELAND 109:121

Walker 37, Kaminsky III 15; James 32, Love 28 in 10 skokov, McRae 20.

UTAH - PHOENIX 91:86

Gobert (13 skokov) in Hayward po 18; Booker 20, Bledsoe 19.



OKLAHOMA CITY - LA CLIPPERS 114:88

Kanter 23, Westbrook 17, 12 skokov in 14 podaj; Bass in Speights po 18.



Tekme 1. januarja:

ATLANTA - SAN ANTONIO

MIAMI - DETROIT

INDIANA - ORLANDO

MINNESOTA - PORTLAND

LA LAKERS - TORONTO

