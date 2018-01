Liga ABA: Mornar - Petrol Olimpija

Nadarjeni Ukrajinec novi košarkar v zmajevem gnezdu

13. januar 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 21:08

Bar - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 16. krogu Lige ABA gostujejo v Baru pri Mornarju, medtem pa bodo zmaji dobili novega igralca, saj v Ljubljano prihaja Issuf Sanon.

Kot pišeta košarkarska portala Sportando in Eurohoops, gre za izjemno nadarjenega ukrajinskega branilca. 18-letni in 190 centimetrov visoki košarkar je nazadnje igral za Dnipro iz Dnipropetrovska, navdušil pa je poleti na evropskem prvenstvu do 18 let, kjer je bil s povprečjem 19,3 točke drugi strelec. Zanj so se ogreli v ZDA, kjer so zanimanje pokazale številne univerzitetne ekipe iz Lige NCAA, a se je mladenič odločil za selitev v Ljubljano.

Med tednom je Olimpija dobila novega trenerja. Zoran Martić, ki je na klopi zamenjal Gašperja Okorna, je zmaje že popeljal do zmage na gostovanju nad Bayreuthom v Ligi prvakov. Na novinarski konferenci ob predstavitvi trenerja pa je direktor kluba Roman Lisac potrdil, da je tik pred vrnitvijo v zmajevo gnezdo izkušeni center Mirza Begić.

16. krog, danes ob 21.00:

MORNAR - PETROL OLIMPIJA

-:- (18:23, 33:18, -:-, -:-)

MEGA BEMAX - BUDUĆNOST

83:94 (31:23, 18:27, 22:29, 12:19)

Nedelja ob 15.00:

CIBONA - MZT SKOPJE

Ob 17.00:

IGOKEA - PARTIZAN

Ob 19.00:

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA



Ponedeljek ob 21.00:

ZADAR - FMP

Lestvica: BUDUCNOST 14 2 137 30 CEDEVITA 12 3 127 27 CRVENA ZVEZDA 12 3 117 27 MORNAR 8 7 -50 23 FMP 7 8 29 22 PARTIZAN 7 8 22 22 ZADAR 7 8 -2 22 MEGA BEMAX 5 11 -30 21 IGOKEA 6 9 -34 21 CIBONA 6 9 -63 21 PETROL OLIMPIJA 5 10 -67 20 MZT SKOPJE 2 13 -186 17

T. J.