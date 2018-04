James dosegel skoraj polovico točk Clevelanda

Utah presenetil Oklahomo

19. april 2018 ob 06:55

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Clevelanda so po zaslugi LeBrona Jamesa izenačili serijo proti Indiani na 1:1, prvi zvezdnik Lige NBA je ob zmagi 100:97 dosegel kar 46 točk.

LeBron James je bil po bolečem porazu na prvi tekmi zelo motiviran, kar je kazal od prvega sodnikovega žvižga. V prvih petih minutah tekme je namreč dosegel vseh 16 točk za Cavse in na semaforju je pisalo 16:1.

V 67. letu starosti je po dolgi bolezni umrla Erin Popovich, žena trenerja San Antonio Spursov Gregga Popovicha. Par je bil poročen 40 let. Imata dva otroka in dva vnuka. Tretjo tekmo končnice proti Golden Statu bo najverjetneje vodil pomočnik Ettore Messina.



Oladipo zgrešil trojko za izenačenje

Indiana je vztrajala pri svoji igri in se počasi začela bližati, večkrat ji je uspelo priti na -3. Darren Collison je 51 sekund pred koncem tekme s trojko znižal na 95:92. Na drugi strani je George Hill naredil prekršek v napadu, kar je pomenilo, da ima Indiana priložnost za izenačenje, a je Victor Oladipo 27 sekund pred koncem zgrešil trojko za izenačenje. Vse dvome o razpletu tekme je nato razblinil prav James, ki je zadel štiri zaporedne proste mete.

Zgrešil le štiri mete za dve točki

"Trener Lue je določil, da bo prva akcija moja in potem se je začelo, zadel sem še en met in padel v dober strelski ritem. Zanimalo me je, koliko časa lahko zdržim v tej coni in vplivam na igro," je bil zadovoljen James, ki je imel res uspešen večer. Za dve točki je metal 15/19, ujel 12 odbitih žog, podelil pet podaj in ukradel dve žogi.

Oladipo jezen nase

Prvi strelec Indiane Oladipo se je po tekmi jezil na situacijo 27 sekund pred koncem, ko je popolnoma sam zgrešil trojko. "Imel sem res čist pogled na koš, a sem zgrešil. Če bi bil še enkrat v taki situaciji, bi vedno zadel." Novo priložnost bo imel v noči na soboto, ko bo Indiana gostila tretjo tekmo.

Mitchell blestel (v zadnji četrtini)

Utah je v gosteh presenetil Oklahomo City s 102:95 in prav tako izenačil serijo na 1:1. Junak tekme je bil Donovan Mitchell, za katerega dolgo ni bilo jasno, ali bo zaradi težav z levo nogo lahko igral. Na koncu je vendarle lahko stopil na parket in dosegel 28 točk, od tega 13 samo v zadnji četrtini. V tej je Utahu uspel preobrat, saj je zadnjih 12 dobil z izidom 28:16. Mitchell je sicer zgrešil vseh sedem poskusov za tri točke, zato pa je bil bolj natančen za dve točki (10/18).

Westbrook pogrešal več agresivnosti

Pri gostiteljih je Russellu Westbrooku zmanjkal skok do trojnega dvojčka (19 točk, 13 podaj in 9 skokov), po dvoboju je poudaril: "Moramo biti veliko bolj agresivni. Res smo veliko metali, a smo tudi veliko zgrešili. Paul George in Carmelo Anthony sta zgrešila nekaj metov, a jima moramo zaupati, kot smo to počeli med sezono."

Slab večer Hardna, a vseeno visoka zmaga

Pričakovano najbolj enostranska tekma je bila v Houstonu, kjer je najboljša ekipa rednega dela premagala Minnesoto s 102:82 in je na pol poti do konferenčnega polfinala. James Harden je imel zelo neposrečen večer, saj je iz igre metal 2/18 in dosegel le 12 točk. Prvo violino je tokrat vihtel Chris Paul, ki je zbral 27 točk, Clint Capela pa je zbral 16 skokov.

Liga NBA, končnica, 1. krog, vzhod:

CLEVELAND (4) - INDIANA (5) - 1:1

100:97 (33:18, 25:28, 16:21, 26:30)

James 46 (17/24 iz igre, 2/5 za tri), 12 skokov in 5 podaj v 40 minutah, Love 15, Korver 12; Oladipo 22, Turner 18, Collison 16, Stephenson 10.

Četrtek:

MIAMI (6) - PHILADELPHIA (3) - 1:1

Petek:

WASHINGTON (8) - TORONTO (1) - 0:2

MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) - 0:2

Zahod:

OKLAHOMA CITY (4) - UTAH (5) - 1:1

95:102 (25:26, 21:27, 33:21, 16:28)

Westbrook 19, 13 podaj in 9 skokov, George 18 in 10 skokov, Anthony 17; Mitchell 28, Rubio 22 (5/8 za tri), Favors 20 in 16 skokov, Gobert in 15 skokov.

HOUSTON (1) - MINNESOTA (8) - 2:0

102:82 (18:23, 37:17, 25:18, 22:24)

Paul 27 in 8 podaj, Green 21 in 12 skokov, Ariza 15, Harden 12 (2/18 iz igre; Bjelica 16, Wiggins 13.

Četrtek:

SAN ANTONIO (7) - GOLDEN STATE (2) - 0:2

Sobota:

NEW ORLEANS (6) - PORTLAND (3) - 2:0

Stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.