Milwaukee ne gre na počitnice, pač pa še enkrat v Boston

Giannis Antetokounmpo dosegel dvojnega dvojčka

27. april 2018 ob 07:48

Milwaukee - MMC RTV SLO

Košarkarji Milwaukee Bucksov so v 1. krogu končnice Vzhodne konference Lige NBA premagali Boston s 97:86 in izid v seriji izenačili na 3:3, tako da bo o napredovanju odločila sedma tekma v Bostonu.

Bucksi so tekmo začeli slabše, zaostajali že s 15:24, a do konca četrtine ujeli priključek (22:24). Milwaukee je odlično nadaljeval, saj je ujel Boston in štiri minute pred polčasom s košem Erica Bledsoeja povedel z 38:37. Sledil je sijajen zaključek drugega dela za vodstvo ob glavnem odmoru z 48:39.

Brogdon in Antetokounmpo "povlekla voz"

"Kelti" so v tretji četrtini izenačili na 61:61, a je nato najboljši igralec tekme Giannis Antetokounmpo (Janis Andetokumbo) nanizal osem točk za vodstvo "jelenov" s 74:65 po treh četrtinah. Gostje se niso predali, v zadnjem delu so se sedem minut pred koncem približali na 80:78, nato pa so se domači s koši Malcolma Brogdona in že omenjenega Antetokounmpa odlepili na 91:81, s čimer je bil dvoboj odločen.

Antetokounmpo je v statistiko vpisal dvojnega dvojčka: 31 točk in 14 skokov. Khris Middleton in Brogdon sta dodala po 16 točk. Na drugi strani je bil pri gostih z 22 točkami najučinkovitejši Jayson Tatum.

Odločilna sedma tekma bo v soboto v Bostonu.

LIGA NBA



KONČNICA, 1. krog



Vzhodna konferenca:

MILWAUKEE (7) - BOSTON (2) 3:3

97:86 (22:24, 26:15, 26:26, 23:21)

Antetokounmpo (Andetokumbo) 31 (13/23 iz igre) in 14 skokov, Middleton in Brogdon po 16; Tatum 22, Rozier 16, Morris in Brown po 14.

Sedma tekma bo v soboto v Bostonu.



Petek:

WASHINGTON (8) - TORONTO (1) 2:3

INDIANA (5) - CLEVELAND (4) 2:3

Že odigrano:

PHILADELPHIA (3) - Miami (6) 4:1

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

KONČNICA, 1. krog

Zahodna konferenca:



Petek:

UTAH (5) - OKLAHOMA CITY (4) 3:2



Že odigrano:

HOUSTON (1) - Minnesota (8) 4:1



Konferenčni polfinale, sobota:

GOLDEN STATE (2) - NEW ORLEANS (6) 0:0

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

A. V.