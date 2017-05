Olimpija in dramatične končnice – kot bi zmaji uživali v mazohizmu

Ferme: Proti Olimpiji si vedno dodatno motiviran

20. maj 2017 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Kot da želimo dramo in uživamo v mazohizmu ter si žremo živce. To je zelo naporna stvar," je po novi napeti končnici dejal trener Uniona Olimpije Gašper Okorn.

Z varovanci je odigral četrto zaporedno dramatično srečanje. Zmagi na prvih dveh obračunih sta jim prinesli zmago v polfinalni seriji nad Krko, zdaj pa sta dve zaporedni prinesli še vodstvo v finalni seriji z 2:0. Po infarktni končnici v torek v Rogaški Slatini, ko je Olimpija v izdihljajih rednega dela s trojko izsilila podaljšek, nato pa v dodatku ob sireni dala koš za zmago – obakrat je bil junak Nikola Janković –, in petkovi novi zmagi po napeti končnici v Tivolijo (75:73) so Ljubljančani le še zmago oddaljeni od 16. zvezdice v državnem prvenstvu.

Treba narediti še odločilen korak

"Vedeli smo, da bo tekma trda. Žal mi je za poceni zapravljeno vodstvo s 60:50. V pravem trenutku smo naredili to prednost, ki bi morala biti ključna in bi jo morali znati zadržati. Neverjetno, kot se nam je v tej sezoni že tolikokrat zgodilo, smo hitro zapravili razliko. Zame je najbolj pomembno, da vodimo z 2:0. Naredili smo dva koraka, treba pa bo še odločilnega tretjega in pokazati, da smo iz pravega testa. Zdaj pa se moramo najprej umiriti in spočiti," je po tekmi povedal Okorn.

Kot že kar nekajkrat v tej sezoni, kot je ljubljanski trener tudi izpostavil v uvodni izjavi, je Olimpija zelo hitro zapravila priigrano prednost. Namesto, da bi "zlomila" nasprotnika, je bolj kot ne po svoji zaslugi dopustila, da se je vrnil v igro. Tako je bilo tudi tokrat v Tivoliju: "Po eni strani mi tudi nimamo toliko "konjskih moči", da bi se kar odlepili. V prvem polčasu, ko smo imeli osem ali devet točk prednosti, smo z dvema ali tremi izgubljenimi žogami in nekimi neumnimi odločitvami poskrbeli, da je nasprotnik prišel v tisto cono, ko je znova vse odprto. Potem teh 60:50 ... Če bi zdržali še dve ali tri minute, ko bi vstopili v zadnjih pet minut s tako prednostjo, bi bilo vse lažje. Mi pa kot, da želimo dramo in uživamo v mazohizmu ter si žremo živce. To je zelo naporna stvar."

Pred očmi vse tekme, izgubljene v končnicah

V Rogaški se je v torek Olimpija dvakrat rešila iz skoraj izgubljenega položaja. Zdaj je sicer imela pobudo v končnici, a do odločilne prednosti prišla dokaj srečno, ko je na začetku zadnje minute trojko iz praktično nemogočega položaja zadel Brandon Jefferson, ko je že mislil, da je nad njim Dee Davis napravil osebno napako. Okorn je ob tem znova izpostavil številne tekme, ki so jih zmaji v tej sezoni izgubili po napetih končnicah in se po njegovih besedah zdaj vse poravnava: "To so ti izreki o sreči, miti in legende, ki jih imamo vsi radi. Res je tako, a ves čas imam pred očmi vse tiste tekme, ko so nasprotnikove žoge ob koncu kar letele v koš. To sem povedal po vsaki tekmi, ko se nam zdaj vrača. Še vedno vidim Igokeinega Robinsona, kako v zadnji sekundi dvakrat zadeva, Trajkovskega od Karpoš Sokolov, ko zadene trojko prek roke, ko v Beogradu s košem in dodatnim prostim metom Majstorovića Partizan izsili podaljšek kar od nekje, kako se Cedevita v Ljubljani izvleče ... Še jih imam na zalogi. Vsaj toliko, kot jih imamo zdaj svojih."

S predstavo svojih varovancev je bil Okorn zadovoljen, tudi z igro v obrambi in skokom, ki so ga dobili s 36:30. Malce ga je zmotilo le število izgubljenih žog (18). Glede slabega izvajanja prostih metov – vsega 2/9 – pa pravi, da bolj v oči bode majhno število izvedenih prostih metov – Rogaška na drugi strani 14/19 –, da pa se je vse skupaj bolj kot ne izravnalo z boljšim metom izza črte (11/27). V nedeljo imajo zdaj Ljubljančani v Rogaški že prvo zaključno žogo: "Čestitke Rogaški za obe predstavi. Kapo dol pred tako žilavim nasprotnikom. Rogaška je čvrsta ekipa, ki ima svoje adute in ne popušča. Pričakujem, da bodo tudi v nedeljo igrali tako. Četudi so utrujeni, mislim, da bodo pred polno dvorano naredili vse, da se serija vrne v Ljubljano. Nikakor ne pričakujem, da se bodo zlomili. Ta ekipa ima tak kakrakter, je žilava in nepopustljiva."

"Dokler bomo lahko stali, se bomo borili"

Boj do konca je obljubil tudi Tadej Ferme, ki je bil z 19 točkami prvi strelec tekme: "Rekel bi, da smo znova imeli veliko smole. Dogovorili smo se, da bo Davis tam naredil osebno nad Jeffersonom. Skušal jo je narediti, v tistem, ko jo je Jefferson tudi skušal izsiliti, pa je vrgel in zadel. Znova je odločila ena žoga. Mislim, da se je odigrala dobra košarkarska tekma, a znova smo mi tisti, ki na koncu nismo imeli sreče. Vseeno se igra na tri dobljene in v nedeljo je znova dvoboj v Rogaški. Znova si bodo morali zmago zaslužiti, kot so si prvi dve. Mi od tega ne bomo odstopali. Dokler ni konec, ni konec. Dokler bomo lahko stali, se bomo borili."

Čeprav sta dva poraza v tesnih končnicah težka, pa, kot pravi kapetan Slatničanov, časa, ko si tekme sledijo na dva oziroma tri dni, za objokovanje ni: "Takoj je treba misli usmeriti na naslednjo tekmo in pozabiti, kaj se je zgodilo. Ni veliko časa za razmišljanje in objokovanje. Mislim, da je bil Charles Barkley tisti, ki je rekel, da so najboljši igralci dementni. Tudi mi moramo biti zdaj dementni. Sem pa zadovoljen z reakcijo ekipe po prvem porazu. Imeli smo nekaj nihanj v igri, kar je tudi odraz nekoliko spremenjene taktike Olimpije. Lahko pa povsem samozavestno rečem, da smo se borili in dali vse od sebe in, če odigraš tako, si nimaš česa očitati."

Ferme: Proti Olimpiji si vedno dodatno motiviran

Ferme se je obenem zahvalil navijačem za spodbudo tudi v Tivoliju in dodal, da so slatniški navijači res trenutno v košarki najboljši v Sloveniji. V nedeljo se obeta v Rogaški nov praznik. Postavili bodo tribuno še pod enim košem, cilj pa je, da se serija vrne v hram slovenske košarke: "Zagotovo bo dodatni motiv, da Olimpija ne osvoji naslova na našem parketu. Že finale je motiv, prav tako igranje proti Olimpiji in v Tivoliju, ki je dvorana s tako tradicijo. To ima poseben čar. Proti Olimpiji si vedno dodatno motiviran."

Damjan Novaković je po prvi tekmi izpostavil odlično predstavo Devina Oliverja, ki je na zadnjih tekmah v koš Rogaške vsakič dal 20 točk ali več. Tokrat so Američana gostje dobro ustavili, saj je v statistiko vpisal po šest točk, skokov in podaj. Tudi v napadu je bila igra Rogaške na pogled bistveno kombinatornejša od Olimpijine. Več je bilo izdelanih akcij in pick'n'rollov, ki sta jih z visokimi košarkarji igrala Ferme ter Davis. Zmaji so večkrat napade zaključevali po individualnih akcijah, a tudi kakovost posameznikov lahko odigra ključno vlogo. Tako so bili znova najbolj razigrani ob Oliverju preostali trije glavni nosilci Jefferson (16), Janković (15) in Gregor Hrovat (14).

"Čas, da se sreča obrne na našo stran"

"Zadovoljen sem z obrambo. Če ne bi v drugi četrtini delali bedarije, ko smo nekajkrat z nekimi čudnimi podajami prek igrišča žogo podali v roke nasprotniku, bi bilo še bistveno bolje. Vemo, da je v tranzicijskem napadu, ko obramba ni postavljena, Jefferson najbolj nevaren. Tako je tudi zadel zapored izza črte. Sem pa zadovoljen z igro. Tudi moram biti. Če bomo na tretji tekmi uspeli doseči, kar smo na teh dveh, je čas, da se sreča obrne na našo stran," je povedal trener Rogaške Novaković.

Že pred začetkom finala je poudarjal natrpan ritem finala in kako lahko tudi poškodbe vplivajo na potek. Preglavice Rogaški predstavlja poškodba Dragana Đuranovića. "Po nesrečnem porazu v Rogaški se nismo vdali in tudi po tem v Tivoliju se ne bomo. Olimpija je zadnje štiri tekme dobila v končnicah, dve proti Krki dve proti nam. Če smo iskreni, ima športno srečo, ki jo za kaj takega potrebuje. Mi se bomo skušali regenerirati. Nas pa skrbi poškodba Đuranovića. Če ne bo igral, nam bo veliko težje. Tekma je bila izenačena, imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Tista trojka Jeffersona od table ... Bili smo znova blizu, a nam ni uspelo. Ne moremo pričakovati, da bo Rogaška Olimpijo v Tivoliju premagala za 20. To je enostavno nemogoče. Mi smo veseli, da smo v finalu. Jasne so razlike v proračunih in v plačah igralcev. Pravim, da naša ekipa igra herojsko in še vedno ni odpisana," je zaključil Novaković.

Tilen Jamnik