Real odpihnil Himki, nezgrešljivi Dragić porazil Crveno zvezdo

Dončićevih 10 točk pri uspehu kraljevega kluba

12. januar 2018 ob 17:56,

zadnji poseg: 12. januar 2018 ob 21:35

Moskva - MMC RTV SLO

Tekma tedna v Evroligi med Himkijem in Realom ni postregla z napeto igro, saj so Madridčani srečanje gladko dobili (78:95). Slavil je tudi Anadolu Efes, s 104:95 je bil boljši od Crvene zvezde, blestel je Zoran Dragić.

"Zoki" je junak turške ekipe, dosegel je 24 točk, bil pa je nezgrešljiv (4/4 za dve, 3/3 za tri). Dodal je še tri skoke in 4 asistence.

Gostitelji so prvo četrtino dobili z minimalno prednostjo (22:21). V drugi četrtini pa so po zaslugi Dragića - zadel je dve zaporedni trojki, nato še s poldistance, nad njim pa je bila storjena še osebna napaka - v manj kot treh minutah povedli za sedem točk (35:28). V tretji četrtini je turška ekipa prišla do dvomestne prednosti (67:57). Vztrajni Beograjčani so se uspeli približati (71:69), a na njihovo žalost sta Douglas in Simon zadela dve trojki v zadnji minuti tega dela igre, tako da so v zadnjo četrtino vstopili s šestimi točkami prednosti (77:71). V odločilni četrtini so Carigrajčani nadzorovali potek igre, prednost pa so le višali.

Moskovčani brez možnosti

Real Madrid nadaljuje z odličnimi predstavami, šesta zaporedna zmaga v Evroligi jim tako ni mogla uiti.

Varovanci Pabla Lasa so odigrali ekipno, največ točk je dosegel Rudy Fernandez (16 točk), dvomestno število točk pa so dosegli še štirje košarkarji, med njimi Dončić. 18-letni slovenski košarkarski biser je v 22 minutah dosegel 10 točk, ujel je štiri odbite žoge, dodal pa je še štiri podaje in dve ukradeni žogi.

Prvi mož Himkija je bil Aleksej Šved, najboljši strelec Eurobasketa 2017, je vknjižil 23 točk.



Real je zanesljivo dobil prvo četrtino (17:26), imel pa je tudi dvomestno prednost. Gostitelji so se v drugi četrtini približali (22:27), nato je sledil strelski mrk na obeh straneh. Po dolgem času je prvi zadel Real, trojko je zadel Carroll, dodal jo je še Taylor in Real je pobegnil na +11 (22:33). Moskovčani še naprej niso zadevali, Real pa je po košu Dončića vodil že za 21 točk (22:43). Po dolgem času so navijači Himkija le lahko zaploskali košu domačih košarkarjev, trojko je zadel Zubkov (25:43). Dončić, ki je v igro vstopil v zadnjih sekundah prve četrtine, je v prvem polčasu dosegel osem točk.

Real ni popustil niti v tretji četrtini, v zadnji četrtini pa so po trojki Fernandeza, njegovi četrti, prišli do najvišje prednosti na tekmi, vodili so že za 25 točk (59:84). Moskovčani niso uspeli zapretiti, Real je zasluženo slavil.

Najbolj napeta pa je bila tekma v Kaunasu, kjer je Žalgiris z 79:77 premagal Unicajo iz Malage. Beno Udrih je za litovsko ekipo odigral devet minut in pol, dosegel pa je šest točk, dodal je dve podaji.

EVROLIGA

17. KROG

HIMKI - REAL MADRID

78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)

Šved 23, Honeycutt 17, Thomas 10, Gill 9 ...; Fernandez 16, Tavares in Causeur po 11, Carroll in Dončić po 10 (Dončić: 2/5 za dve, 0/3 za tri; 4 skoki in 4 podaje v 22 min), Thompkins 8 ...

ANADOLU EFES - CRVENA ZVEZDA

104:95 (22:21, 28:25, 27:25, 27:24)

Dragić 24 (4/4 za dve, 3/3 za tri), 3 skoki in 4 podaje v 27 minutah, McCollum 20, Dunston 13, Douglas in Motum po 12; Bjelica 15, Rochestie 14, Jovanović 13, Lessort 11, Davidovac 10 ...

ŽALGIRIS - UNICAJA MALAGA

79:77 (17:19, 15:21, 20:15, 27:22)

Pangos 16, Jankunas 14, White in Ulanovas po 11, Milaknis 8, Udrih 6 (1/2 za dve, 0/1 za tri) in dve podaji v 9 min in 35 sek; Waczynski 14, Augustine 12, Nedović 11, Diez 10 ...



Ob 20.30:

BASKONIA - OLYMPIACOS

Odigrano v četrtek:

PANATHINAIKOS - BARCELONA

84:75 (17:19, 19:15, 18:14, 30:27)

Gist in Calathes po 17, Pappas 15, Singleton 14; Heurtel 18, Tomić 12, Moerman 11, Ribas 10.

MACCABI - BROSE BAMBERG

90:88 (20:25, 19:16, 26:23, 25:24)

Roll 23, Dibartolomeo 14; Hickman 23, Musli 20 ... Nikolić 2 (1/1 za dve) v minuti in pol.

OLIMPIA MILANO - CSKA MOSKVA

81:107 (15:23, 21:27, 25:27, 20:30)

Tarczewski 17, Bertans 15; De Colo 24, Rodriguez in Clyburn po 15.

VALENCIA - FENERBAHČE

67:80 (7:18, 20:15, 23:18, 17:29)

Abalde 11, Pleiss 10; Gudurić 15, Datome 14, Thompson 13.

Lestvica: CSKA MOSKVA 17 13 4 +173 30 PANATHINAIKOS 17 12 5 +53 29 OLYMPIACOS 16 12 4 +43 28 REAL MADRID 17 11 6 +118 28 FENERBAHČE 17 11 6 +109 28 ŽALGIRIS 17 11 6 +4 28 MACCABI 17 9 8 -27 26 HIMKI MOSKVA 17 9 8 -44 26 ------------------------------------ UNICAJA MALAGA 17 7 10 -59 24 CRVENA ZVEZDA 17 7 10 -73 24 BARCELONA 17 6 11 +31 23 BASKONIA 16 7 9 -11 23 BROSE BAMBERG 17 6 11 -98 23 VALENCIA 17 5 12 -51 22 ANADOLU EFES 17 5 12 -67 22 OLIMPIA MILANO 17 4 13 -101 21

D. S.