Slovenke si na Češkem želijo vsaj eno zmago

Nasprotnice Francozinje, Grkinje in Srbkinje

13. junij 2017 ob 17:37

Laško - MMC RTV SLO/STA

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je odpotovala v Prago, kjer jo od petka do nedelje čakajo premierni nastopi na evropskem prvenstvu.

Slovenke se bodo v predtekmovanju pomerile s Francijo, Grčijo in Srbijo. Francozinje so evropske podprvakinje zadnjih dveh prvenstev, medtem ko je Srbija evropski prvak iz leta 2015. Na papirju najlažji nasprotnik je Grčija. Slovenke si želijo vsaj eno zmago.

Slovenska dekleta so se na pot odpravila dobre volje, saj se zavedajo, da so enomesečne priprave opravila uspešno in prikazala nekaj vrhunskih predstav. Slovenija je od osmih prijateljskih tekem izgubila le zadnji dve proti Črni gori, vmes pa je med drugim dvakrat premagala četrtouvrščeno ekipo z zadnjega svetovnega prvenstva Turčijo in močno Poljsko.

Grgić: Komaj čakamo, da se prvenstvo začne

"Priprave so bile odlične, nismo imeli nobenih večjih težav s poškodbami, tako da komaj čakamo, da se začne prvenstvo. Za vse nas bo to neka nova izkušnja, ki se je izjemno veselimo, saj se zavedamo, da pot med šestnajst najboljših evropskih reprezentanc ni lahka, in vprašanje je, kdaj bomo imeli znova priložnost za takšno tekmovanje," je dejal selektor Damir Grgić.

Slovenijo bodo na evropskem prvenstvu zastopale Rebeka Abramovič, Nika Barič, Maja Erkić, Shante Marie Evans, Tina Jakovina, Eva Lisec, Teja Oblak, Larisa Ocvirk, Sandra Piršič, Annamaria Prezelj, Tina Trebec in Živa Zdolšek.

"Zavedati se moramo, da imamo v Sloveniji 20, morda 30 dobrih košarkaric, kar je zanemarljivo v primerjavi z reprezentancami, s katerimi bomo igrali na evropskem prvenstvu. V kvalifikacijah sta nas krasila borbenost in ekipni duh in tega se bomo držale tudi na evropskem prvenstvu. Vsaka igralka bo brez dvoma dala ob sebe maksimum, hkrati pa bo skušala pomagati soigralki. Na prvenstvo gremo brez visokih ciljev, če se nam bo ponudila priložnost za zmago, pa jo bomo zgrabile z obema rokama," pa je dejala kapetanka reprezentanca Maja Erkić.

Direktorica reprezentance Alenka Škreblin je pred odhodom v Prago dodala: "Naša ekipa je skupek mladosti in izkušenosti, predvsem pa gre za luštno skupino deklet, ki se odlično razumejo, so polne energije in smeha. V šali lahko rečem, da sploh ne gre za pravo žensko športno ekipo, temveč za klapo prijateljic, ki so odlično vodene in ki tudi z veseljem in energijo sodelujejo s strokovnim štabom."

KOŠARKA (Ž)



EVROPSKO PRVENSTVO 2017

PRAGA, skupina C



Petek ob 18.00:

SRBIJA - GRČIJA

Ob 20.30:

SLOVENIJA - FRANCIJA



Sobota ob 18.00:

GRČIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

FRANCIJA - SRBIJA



Ponedeljek ob 15.00:

SRBIJA - SLOVENIJA

Ob 20.30:

FRANCIJA - GRČIJA



Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.

