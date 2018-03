Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Koliko časa bo Jan Špan odsoten, ni znano. Foto: BoBo Sorodne novice Hrovat z blokado in zabijanjem zabil zadnji žebelj v krsto FMP-ja Dodaj v

Špan težje poškodovan v Srbiji, zdravljenje nadaljuje v Ljubljani

Zmaji dobili napeto tekmo

4. marec 2018 ob 17:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkar Petrola Olimpije Jan Špan se je na sobotni tekmi proti FMP-ju, ki so jo dobili zmaji s 86:81, težje poškodoval.

Organizator igre se je poškodoval v tretji četrtini, ko je v boju za žogo dobil nenamerni udarec v glavo, za nekaj časa je izgubil tudi zavest.

Špana so z reševalnim vozilom nemudoma prepeljali v urgentni klinični center v Beogradu. Po vseh pregledih so zdravniki ugotovili, da je utrpel težji pretres možganov in poškodbe obraznih kosti, zato so ga danes z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer bo nadaljeval zdravljenje.

Koliko časa bo Špan odsoten s košarkarskega parketa, za zdaj še ni znano, so še sporočili iz ljubljanske Olimpije.

