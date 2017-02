Španski, turški in italijanski pokali tudi v slovenskih rokah

Vidna vloga Dončića v kraljevem pokalu

20. februar 2017 ob 11:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

V najmočnejših dveh državnih prvenstvih, španskem in turškem, sta pokal osvojila Real Madrid, pri katerem je pomembno vlogo odigral Luka Dončić, in "slovenski" Banvit.

V večini evropskih držav so se igrali košarkarski pokali. Predvem Banvit je zares prijetno presenetil v tekmovanju, kjer nastopajo štirje evroligaši, oziroma klubi, ki imajo tudi več kot 20-milijonske proračune. Na turnirju v Ankari so košarkarji iz Bandirme, ki dobro igrajo tudi v državnem prvenstvu, najprej odpravili dve veliki turški športni instituciji, ko so bili boljši od Bešiktaša in Galatasaraya. V finalu pa je moral premoč priznati še najuspešnejši klub turškega pokala, Anadolu Efes. Carigrajski velikan, ki ima visoke apetite tudi v Evroligi, je lovoriko osvojil že desetkrat.

Toda tokrat je bil Banvit, ki ga zelo uspešno vodi Sašo Filipovski, boljši s 75:66. Klub, ki domuje ob Marmarskem morju, je osvojil svojo prvo lovoriko, h kateri sta pomemben delež prispevala tudi slovenska reprezentanta, Gašper Vidmar, ki je kapetan moštva, in Edo Murić. Še posebej prvi center slovenske izbrane vrste je bil v finalu odličen, saj se je izkazal z dvojnim dvojčkom, ko je vpisal po 11 točk in skokov. MVP turnirja je postal odlični Američan Jordan Theodore.

V Španiji je znova navduševal Luka Dončić. 17-letni košarkar je odigral pomembno vlogo pri četrti zaporedni osvojitvi kraljevega pokala. Real je v Vitorii v finalu ugnal Valencio (97:95). Nadarjeni mladenič je na tej tekmi dal devet točk, odličen pa je bil v polfinalu in četrtfinalu, kjer so Madridčani slavili šele po podaljšku.

Proti Baskonii je dal 23 točk, na prvi tekmi proti Andorri, ko so gledalci negodovali zaradi sodniških odločitev, pa 12, ko je vpisal še sedem podaj in kar deset skokov. Real je že 27. dvignil pokal, s čimer je najuspešnejši v tekmovanju. MVP tokratne izvedbe je bil Sergio Llull, ki je v finalu dal 22 točk.

Dragić z Milanom slavil v italijanskem pokalu

Emporio Armani je ubranil italijanski pokal. Milančani so v finalu v Riminiju s 84:74 odpravili Sassari in šestič slavili v tem tekmovanju. Več dela so imeli v polfinalu in četrtfinalu, ko so Reggiano oziroma Brindisi premagali s 87:84 in 77.75. Zoran Dragić je dosegel na treh tekmah v povprečju osem točk. Za najkoristnejšega igralca je bil izbran Ricky Hickman, ki je v finalu prispeval 25 točk.

Nemški pokal je osvojil Brose iz Bamberga, vendar pa Alekseja Nikolića ni bilo v vrstah nemškega prvaka, ki je v finalu v bavarskem dvoboju premagal Bayern (74:71).

Italija, finale:

EMPORIO ARMANI – SASSARI 84:74

Hickman 25, Sanders 15 ... Dragić 7 (2/2 za dve, 1/4 za tri) in 4 skoki v 24 minutah; Lacey 13.

Polfinale:

REGGIO EMILIA – EMPORIO ARMANI 84:87

Aradori 14; Sanders 22, Pascolo 14, Dragić 9 (3/3 za dve, 1/2 za tri) in 1 skok v 22 minutah.

Četrtfinale:

EMPORIO ARMANI – BRINDISI 77:75

Scott, Carter in M'Baye po 15 … Mesiček 4 minute; McLean 14, Snaders 12 … Dragić 8 (3/4 za dve, 0/3 za tri), 1 skok in 1 podaja v 23 minutah.

Španija, kraljevi pokal, finale:

REAL MADRID – VALENCIA 97:95

Llull 22, Randolph 20 ... Dončić 9 (1/2 za dve, 1/3 za tri), 4 skoki in 6 podaj v 24 minutah; Dubljević 28.

Polfinale:

BASKONIA – REAL MADRID 99:103 – po podaljšku

Beaubois 27, Blažič ni bil v ekipi; Llull 23, Dončić 23 (7/9 za dve, 2/3 za tri), 6 skokov in 3 podaje v 29 minuta.

Četrtfinale:

BASKONIA – CANARIAS 90:81

Larkin 26, Hanga 16, Blažič ni bil v ekipi; Grigonis 23.

REAL MADRID – ANDORRA 99:93 – po podaljšku

Randolph 25, Llull 22, Dončić 12 (2/4 za dve, 1/5 za tri), 10 skokov in 7 podaj v 34 minutah; Šermadini 27.

BARCELONA – UNICAJA 82:70

Rice 20, Eriksson 18; Nedović 16 … Omić 2 (1/3 za dve) in 1 skok v 14 minutah.

Turčija, finale:

ANADOLU EFES – BANVIT 66:75

Brown 25; Theodore 19, Orelik 17, Kulig 12, Vidmar 11 (4/7 za dve) in 11 skokov v 19 minutah ... Murić 2 (1/1 za dve, 0/1 za tri) in 1 skok v 14 minutah.

Polfinale:

BANVIT – GALATASARAY 71:68

Theodore 20, Orelik 17 … Vidmar 5 (2/6 za dve) in 4 skoki v 13 minutah, Murić 5 (1/1 za dve, 1/3 za tri), 1 skok in 1 podaja v 13 minutah; Micov 13.

Četrtfinale:

BANVIT – BEŠIKTAŠ 66:57

Theodore 20, Orelik 12, Vidmar 9 (3/4 za dve) in 10 skokov v 24 minutah, Murić 5 (1/1 za dve, 1/3 za tri), 5 skokov in 1 podaja v 21 minutah; Clark 14.

Bosna in Hercegovina, finale:

IGOKEA – BOSNA 79:67

Šibalić 17, Robinson in Radivojević po 12; Vasiljević 19.

Črna gora, finale:

BUDUĆNOST - MORNAR 72:68

Su. Šehović in Gordić po 15; Bakić 17.

Francija, finale:

ASVEL - MONACO 91:95

Dragović in Hodge po 18; Gladir in bost po 22.

Grčija, finale:

PANATHINAIKOS – ARIS 68:59

Feldeine 18, Calathes 15; Cummings 20.

Hrvaška, finale:

CEDEVITA – JOLLY JBS 102:66

Boatright 16, Tomas 15; Scott in Markulin 13.

Litva, finale:

ŽALGIRIS - LIETKABELIS 84:63

Pangos in Motum po 14; Madgen in Galdikas po 11.

Nemčija, finale:

BROSE - BAYERN 74:71

Causeur 18, Theis 17, Nikolić ni bil v ekipi; Johnson 13.

Srbija, finale:

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 74:64

Simonović in Gudurić po 18; Vrabac 12.