"Stare bolezni", ki jih imajo v Stožicah že celo sezono

Gašper Okorn besen po porazu proti Reyerju

8. november 2017 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za košarkarji Petrola Olimpije je dober mesec sezone, ki je, kot je v zadnjih letih že v navadi, tudi minil turbulentno in – kljub zagonu z novim vodstvom – s številnimi problemi ob natrpanem urniku.

Zmaji tako kot lani igrajo na treh frontah in do zdaj je bilo grenkih trenutkov več kot sladkih. Znova ni časa za temeljite analize, konkretne treninge in poprave napak na njih. Znova se skoraj z bolj kot s pripravo na nasprotnika ukvarjajo z logistiko, saj je urni praktično bolj zapolnjen kot v Ligi NBA. In tako bo še do novega koledarskega leta. Ko si tekme sledijo tudi na dva ne le na tri dni, hitro pride ob le manjšem padcu forme do negativnega niza. Olimpija je doživela nekaj tesnih porazov v Ligi ABA in Košarkarski ligi prvakov proti nasprotnikom, ki imajo zajetnejše vsote denarja na voljo pri sestavi moštev, tekma z Zlatorogom pa je potrdila, da, če pristop ni pravi, imajo Ljubljančani težave lahko tudi v državnem prvenstvu. V Ligi Nova KBM morajo sodelovati, čeprav se v prvem delu igra le za preboj v drugega in se točke ne prenašajo, tako da tekmovanje izgublja veljavo. Poplava tekem pa vpliva tudi že na tako ali tako skromen obisk, ki je posledica neprepričljivih izidov v zadnjih sezonah.

Dodatno težavo predstavlja poškodba prvega organizatorja igre Talorja Battla, ki je bil pripeljan kot glavni nosilec igre in je na uvodnih tekmah tudi potrdil svojo kakovost. Gašper Okorn je imel znova srečno roko pri izbiri tujcev. Devin Oliver se je dokazal že lani in je ostal v Stožicah, po nekoliko zadržanem začetku pa se je zdaj že prebudil in igra v slogu končnice lanske sezone, Jordan Morgan pa se je prav tako izkazal za pravo izbiro in je prvi strelec ter skakalec moštva. Ob Američanih je treba omeniti še četrtega tujca, Roka Badžima, ki veliko obeta in se je medtem že znašel na širšem spisku hrvaške reprezentance. Vendarle pa je bil Okorn pri sestavi moštva zaradi še vedno trajajoče sanacije kluba znova močno omejen. Čeprav je ekipa držaja kot lani, pa vseeno nima širokega izbora kakovostnih posameznikov, tudi omenjeni Američani pa niso tako kakovostni, da bi lahko sami reševali tekme.

Ko na parketu ni Morgana in Oliverja, ki v osnovi sploh ni krilni center, se to v igri močno pozna. Američana počivata minimalno, saj pod obročem ni dostojne menjave. Ko ju ni v igri, se pozna tudi v državnem prvenstvu. "Če je bila Venezia zrela, da bi si po +12 lahko nabrali višjo prednost, smo vseeno morali razmišljati o načinu, kako odigrati drugi deli. Predvsem, kako bo pod košema, da najdemo počitek za Morgana, predvsem zaradi načina naše obrambe. Pa tudi čas za nekaj počitka Oliverja," je po tekmi z Reyerjem (66:76) govoril Okorn. Ob tem se pozna poškodba Battla. Kot je Okorn dejal pred dnevi, si predstavljate, da bi lani dalj časa manjkal Brandon Jefferson? Posledice bi bile verjetno še hujše, pa je Battle bolj kompleten košarkar od lanskega motorja Olimpijine igre, ki je bil sicer izvrsten strelec.

Panika in reševanje na silo

Ko je Olimpija negativni niz prekinila z zmago v Madridu nad Estudiantesom, je odigrala kot prava ekipa. Le tako je lahko uspešna, kar je potrdila tudi dva dni kasneje proti letos zelo nevarni in za slovenske razmere močni, ambiciozni Primorski z zanesljivo zmago. Toda sledila sta dvoboja proti kakovostnejšim tekmecem, proti hrvaškemu in italijanskemu prvaku, Cedeviti in Reyerju iz Benetk. V Zagrebu je bila Olimpija brez možnosti, drugačna pa je bila slika v Stožicah, ko je v torek zvečer ekipa iz zmajevega gnezda začela zelo spodbudno. Odigrala je morda celo najboljšo četrtino v sezoni, ko je že v prvi desetih minutah povedla z dvomestno prednostjo. Toda po nekaj menjavah in nespametnih potezah posameznikov prednosti ni oplemenitila do odmora. Pustila je, da so se gostje približali in po zaslugi izkušenega in dovolj kakovostnega kadra so v drugem delu hitro prevzeli pobudo in povedli z varno razliko.

"S tem, kar smo pokazali v drugem polčasu, sem razočaran in razočaran sem nad celotno sliko, saj mislim, da smo bili dobro pripravljeni. Toda to je treba tudi izvesti. Sam začetek drugega dela je za sabo potegnil eno stvar za drugo. Začele so se te stare bolezni, ki jih imamo celo sezono. Ko so hitro izenačili in povedli, je zavladala panika. Tudi, ko vzamemo minuto odmora, ne reagiramo. Vedno ista zgodba – vse želimo reševati hitro in na silo. Mislimo, da bomo reševali ena na ena. S tem izgubljamo koncentracijo v napadu in kontrolo v obrambi. Delati se začnejo napake in posledice so jasne. Včasih statistika ne pove veliko, a drugačno je število izgubljenih žog, drugačno je število podaj … Da ne omenjam, da smo v domači dvorani zgrešili serijo prostih metov. Če bi jih zadeli tudi v prvem polčasu, bi bila ta razlika višja. V drugem pa smo temu dodali še 'zicerje', ki niso hoteli v koše. Preprosto, če hočeš tekmo dobiti, je to treba dati," je ob tem povedal trener zmajev.

"Po eni strani pa se je treba vprašati, če imamo tako kakovost, da se dajemo s takimi ekipami. Venezia ima to kakovost, da samo čaka priložnost. Čaka jo in čaka, da jo vzame. Ali jo mi imamo? Ne vem. Ali sem pošten do Špana, ko od njega zahtevam veliko? Ja sem, tako hočem. Se Špan, Kastrati in ostali trudijo? Ja se. Morda ne morejo? Dajmo se še to vprašati. Ampak mi ne bomo jokali. Lahko bi zlivali gnojnico po ekipi, pa je ne bom. Stojim za temi fanti in vem, zakaj so pri Olimpiji. Ne iščemo alibijev. Oni so tu, da igrajo košarko in morajo se boriti. Borili smo se, a jezen sem zaradi tega drugega polčasa. To je rak te Olimpije. Samo za sekundo se zgrne korak nazaj, pa se že začne razpad. Kot rak. Samo igralci lahko to ozdravijo. Jaz se lahko na glavo postavim," je dodal ljubljanski strokovnjak.

"Samo statistika ne prodaja več igralcev"

Že kar nekajkrat se je zgodba na letošnjih tekmah ponovila. Sicer v drugem scenariju, a padci v igri, ko je ljubljanska ekipa na parketu videti brez repa in glave, so si bili podobni. Preprosto ima Okorn, ki je sicer lani, ko je bila ekipa sestavljena ekspresno hitro in s še bolj omejenimi finančnimi sredstvi, preživel podobno kalvarijo v prvi polovici sezone, na voljo premalo dovolj dobrih košarkarjev, ki bi na tem nivoju lahko poskrbeli, da bi Olimpija dosegala boljše rezultate. "Lahko vse skupaj razložim. Bom tako karikiral, A jaz si pa ne želim Žige Dimca, slovenskega reprezentanta s slovenskim potnim listom, na poziciji pet? Mislite, da si ga naš direktor ne želi? Si ga. Moramo še enkrat razčistiti. Toliko imamo in to je prioriteta. Tu se zgodba konča. Če mi vsi hočemo čez eno leto gledati zdravo Olimpijo, ki bo imela za ekipo na voljo nekoliko več in bo šla lahko na trg in bo izbirala, bo treba potrpeti. Še enkrat, ne da se za 2.000 pripeljati ne vem kaj. Pripelje se, kar se lahko, in s tem delaš ter se trudiš. To so dejstva. Vem, da bi si marsikdo želel drugače, a tako je in je treba iti skozi to, če kdo razume ali ne. Hkrati pa je treba delati rezultat. Vsaj delnega. Tudi lani je bila ista situacija, še težja v bistvu. A to ni noben alibi," je vehementno v svojem slogu razlagal Okorn.

"Treba je iti čez to, z mano ali s kom drugim, a treba je iti. Mi pravijo, da Dimec igra v Krki … Kot da ne vem. Pa da je boljša ta štirica kot naša, ki prihaja s klopi. A res? Fino. MZT na primer kupi igralca kakor koli, mi pa bomo morali preživeti. Mislite, da ne štejem vsakega dne, da se vrne Battle in bomo imeli igralca več. Pa to ni nobeno jokanje. Tudi Venezia bi lahko proti tej ekipi padla, kakor koli obračamo. Pika. Bomo morali pa samo začeti razmišljati in razumeti, kaj nam lahko prinese rezultat. Nimamo te kakovosti, da bi sami reševali tekme. Ne Devin Oliver, ne Jordan Morgan in ne kdo drug. Nimamo tega, da bo nekdo na tej ravni sam zgodbo peljal. In če tega ne mislijo razumeti, bodo težave. Potem bodo samo zadovoljni, ko bodo gledali statistiko, a že dolgo so minili časi, ko je košarkarje prodajala samo statistika," je še svojim varovancem podal jasno sporočilo.

Ambicije novega vodstva segajo (če že ne letos, pa v nekaj letih) visoko. Čeprav novi predsednik Tomaž Berločnik in direktor Roman Lisac poudarjata, da je glavni cilj sanacija dolga, ima klub jasno tudi rezultatske cilje. Ob tako natrpanem urniku in s takim kadrom so ob konkurenci, ki je kakovostna, dosegljivi le ob popolnem scenariju.

Tilen Jamnik