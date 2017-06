Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Slovenke so na prvi tekmi EP-ja izgubile proti Franciji z 68:70, potem ko so v zaključku tekme vodile s 66:61. Foto: EPA VIDEO Košarkarice za las ostale... Sorodne novice Slovenke do konca dihale za ovratnik Francozinjam Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Že na uvodu pokazale, da bodo na Češkem trd oreh

Zgodba novinarja Vala 202 Dareta Ruparja

17. junij 2017 ob 07:45

Praga - MMC RTV SLO

Le malenkost je manjkala ob zadnjem metu, da bi padle Francozinje, ki v pragi veljajo za prve favoritinje. Če smo bili ob dogodkih na igrišču vsi poročevalci povsem mešanih občutkov, kaj se je šele ob celotnem poteku pletlo v glavah naših košarkaric.

Prvič so stopile na ta parket velikih in ob vprašanjih kolegov iz drugih držav jim nismo upali ponuditi kaj velikobesednega. Tudi igralke so prišle v Prago tiho, nedvomno pa s svojim velikim ciljem in tudi s srcem, da še enkrat opozorijo nase. Da uspeh v kvalifikacijah ni bil zadnje, kar so naredile in da tudi zgolj in samo nastopanje na Češkem ni njihov cilj. Želijo tekmovati in tudi zmagovati. Tekmovalnost so pokazale takoj za začetek, ali bodo prišle tudi do kakšnega končnega uspeha, pa bomo seveda videli še danes in v ponedeljek popoldan.

Slovenke bodo danes ob 18.00 igrale z Grčijo, v ponedeljek ob 15.00 pa še s Srbijo. Prvo mesto vodi v četrtfinale, drugo in tretje mesto pa v repasaž.



Sam sicer še vedno vztrajam pri tem, da je že uvrstitev na prvenstvo, kjer je še vedno le 16 reprezentanc, izjemen uspeh. Še več. Za razliko od moške konkurence, kjer bo kmalu na zaključnem turnirju več kot pol Evrope, so med ženskami pred leti že poskusili z 20 reprezentancami, pa so se vrnili nazaj. Tokrat so prvič uvedli sistem tekmovanja, ki so ga med moškimi uveljavili že pred desetletjem in pol. Zdaj so vse zmagovalke skupin namreč neposredno uvrščene med osem najboljših in imajo po predtekmovanju na voljo kar dva prosta dneva. Mnogi menijo, da je to preveč, da podre tekmovalni ritem, toda v športu na najvišjem nivoju moraš biti najboljši takrat, ko je to potrebno. Torej v tekmah, ko poraz prinaša zanesljivo ali zelo morebitno pot domov. Kar nekaj reprezentanc bo te tekme za biti ali ne biti igralo že danes. Če se je v skupinah tako zapeljalo, bo potem na začetku drugega tedna v mestu, kjer je vsak dan več turistov kot prebivalcev še možen popravni izpit. Za torkovo vstopnico nekakšne polovične osmine finala pa najmanj do ene zmage vedno moraš. Se pa zgodi, in to ne poredko, da je tudi ta premalo.

Češka nam v teh dneh ponuja svoje tretje prvenstvo stare celine. Slovenke igrajo v dvorani, ki je na prvi pogled precej neugledna, ampak ob dejstvu, da se tu igra tudi ženska Evroliga res nimamo, kaj vihati nosov. Kot vedno pa je mednarodna zveza poskrbela, da je vse ozaljšano, kot se za tako tekmovanje spodobi. Le osem najboljših, torej polovica med poklicanimi, pa bo zaključek odigrala v sloviti O2 Areni, ki jo imajo mnogi za najlepšo dvorano na tej strani Evrope, za katerega smo nekdaj rekli, da je za železno zaveso.

Tu se na vsakem koraku tudi vidi, da ima ženska košarka na Češkem domovinsko pravico. Čar nekdanjih reprezentanc domačinke sicer izgubljajo. Tudi začele so s porazom v Hradec Kralove z Ukrajino. Ampak, kot sem že večkrat rekel, seštevek se vedno šteje na koncu. Je pa res, da so me tukajšnji poznavalci takoj opozorili, da je na Češkem reprezentančna vrsta med ženskami precej padla. In to že po srebrni medalji na zadnjem svetovnem prvenstvu pred sedmimi leti. In ker je bila Češka izžrebana v skupini, ki igrata v nekdanjem kraljevem mestu, zdaj pa univerzitetnem središču ob poljski meji, so največji nergači v Pragi že sinoči razpredali, da Čehinj sploh ne bo v Prago. Naših vsevednih nergačev tokrat tu ni. So pa izjemni navijači, ki so našim znali zaploskati navkljub porazu ob uvodu. Vsekakor lepa spodbuda za naprej, Danes pa naj bi jih bilo tu še več kot sinoči. Praga seveda vedno pritegne, pa tudi igra naših košarkaric očitno vse bolj.

Iz Prage, Dare Rupar