Žagar s četrtim mestom utrdil "osmerico"

Finale 28. oktobra v Melbournu

7. oktober 2017 ob 22:09

Torun - MMC RTV SLO, STA

Slovenski spidvejist Matej Žagar je na dirki svetovnega prvenstva v Torunu na Poljskem osvojil četrto mesto. Zmagal je domačin Patryk Dudek pred Britancem Taijem Woffindenom in še enim Poljakom Bartoszem Zmarzlikom.

Žagar je ob koncu sezone zelo "vroč", saj je dobil zadnji dirki pred Poljsko, v Nemčiji in na Švedskem. Tokrat je imel pri uvrstitvi v finale precej manj težav kot pred 14 dnevi na Švedskem, z eno zmago in tremi drugimi mesti je imel v rednem delu devet točk in se je gladko uvrstil v polfinale, potem pa je v tem zaostal le za domačinom Patrykom Dudkom.

V finalu sta bila njegova tekmeca še Zmarzlik in Woffinden; Žagar, ki je bil v prvem poskusu prehiter, a je dobil le opozorilo, v zadnji vožnji ni imel možnosti izbire startnega mesta, z belega položaja pa se je nato nekaj časa boril za tretje mesto, a nazadnje je moral priznati premoč vsem trem tekmecem.

Osmi Žagar ima pred najbližjim zasledovalcem sedem točk prednosti

Z novim uspehom in novimi 11 točkami je Žagar zdaj še trdneje na osmem mestu, ki omogoča nastope v SP-ju tudi v prihodnji sezoni. Njegov najresnejši tekmec za to mesto Slovak Martin Vaculik je danes zbral le pet točk, tako da je zdaj Žagar v skupnem seštevku s 97 točkami na osmem mestu, Slovak jih ima 90, pred Žagarjem pa sta s 108 Zmarzlik in 107 Šved Fredrik Lindgren.

Na vrhu SP še ni odločen, a je naslovu zelo blizu Avstralec Jason Doyle s 142 točkami, Dudek je drugi s 128.

Do konca sezone je le še ena dirka, finale bo 28. oktobra v Melbournu.

A. V.