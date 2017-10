20 navijačev Maribora želelo fizični obračun, a so se hitro razbežali

Dva navijača nista želela izročiti osebnega dokumenta

18. oktober 2017 ob 09:27

Maribor - STA, MMC RTV SLO

Tekmo Lige prvakov med Mariborom in Liverpoolom si je ogledalo 12.500 ljudi, policisti niso imeli veliko dela z navijači.

Obračun je minil večinoma v mirnem vzdušju, tudi enostranski razplet (7:0 za Angleže) ni prilival olja na morebitne napetosti.

Globa in opozorilo zaradi neupoštevanja navodil

Policija je sicer zabeležila nekaj manjših dogodkov. Po njihovih podatkih je bilo na tribuni Jug okoli 2.000 navijačev navijaške skupine Viole, 642 organiziranih gostujočih navijačev na tribuni Sever in še 200 navijačev Liverpoola na tribuni Zahod. Policisti so še pred začetkom tekme izrekli globo angleškemu državljanu in opozorilo slovenskemu državljanu, ker nista upoštevala zakonitih ukazov policistov. Zoper enega navijača bodo uvedli hitri postopek o prekršku, ker so pri njem našli in mu zasegli prepovedano drogo konopljo.

Slovenskega državljana, ki je pijan odrival varnostnika na stadionu, izzival k pretepu, se nedostojno vedel do policistov in ni upošteval njihovih zakonitih ukazov, so policisti pridržali do streznitve. Prejel bo plačilni nalog.

Najprej želeli obračunavanje, nato se razbežali

Ob 19.37 je približno 20 slovenskih navijačev v Slovenski ulici v Mariboru želelo fizično obračunati s 30–40 gostujočimi navijači, vendar so se, ko so sprevideli premoč gostov, razbežali. Ob tem so poškodovali več stolov, miz in kozarcev gostinskega lokala v Slovenski ulici. Materialne škode je za okoli 1.000 evrov.

Med tekmo je slovenski državljan prižgal baklo na južnem delu stadiona. Policisti so mu po tekmi vročili plačilni nalog in mu izrekli ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah. Po tekmi so policisti vročili plačilna naloga tudi dvema slovenskima državljanoma, ki policistom v mestu nista želela izročiti osebnega dokumenta na vpogled.

