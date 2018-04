Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Paul Pogba je takole gol za vodstvo proslavil z Anderjem Herrero. Foto: Reuters V dolgoletni karieri na klopi Arsenala je Arsene Wenger topničarje na Old Traffordu vodil na kar 27 tekmah, številne med njimi pa so že označene za legendarne. Pred tekmo se mu je s pozdravom ob zelenici poklonil tudi nekdanji tekmec in dolgoletni menedžer Manchester Uniteda sir Alex Ferguson. Foto: Reuters Dodaj v

Fellaini pokvaril slovo Arsena Wengerja od Old Trafforda

Manchester City napolnil mrežo West Hama

29. april 2018 ob 17:33,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 20:46

Manchester - MMC RTV SLO

Legendarni menedžer Arsene Wenger je ob svojem zadnjem obisku Old Trafforda na klopi Arsenala pri Manchester Unitedu doživel grenak poraz. V 36. krogu angleškega prvenstva je bilo 2:1.

Domači junak velike zmage, ki rdečim vragom zagotavlja nastope v Ligi prvakov prihodnjo sezono, je bil rezervist Marouane Fellaini, ki je v 91. minuti kronal pritisk rdečih vragov in po podaji Ashleyja Younga zadel z natančnim strelom z glavo. Gostitelji so povedli v 16. minuti. Paul Pogba je popeljal žogo pred nasprotnikov gol, podal Romeluju Lukakuju, ta je podal pred gostujoča vrata, kjer je Alexis Sanchez zadel okvir vrat, Pogba pa je neoviran iz bližine odbitek brez težav pospravil v mrežo. Še pred odmorom je Young v 42. minuti ob poskusu predložka zadel okvir vrat.

Arsenal, ki je zaradi tekem polfinala Evropske lige proti madridskemu Atleticu naredil kar osem zamenjav v začetni enajsterici, je izenačil v 51. minuti. Po ukradeni žogi in natančnem strelu je zadel nekdanji igralec rdečih vragov Henrik Mhitarjan. V osrčju obrambe je debitiral 21-letni Konstantinos Mavropanos.

City se bliža rekordu

V prvi tekmi dneva je novi prvak Manchester City prepričljivo slavil pri West Hamu z 1:4. Trenutno je četa Pepa Guardiole pri 102 doseženih zadetkih v sezoni, rekord je 103. City je prepričljivo izkoriščal nezbrano domačo obrambo. Leroy Sane je v 13. minuti zadel s pomočjo odbitka Patrica Evraja, v 27. minuti pa je zadetek v lastno mrežo dosegel še Pablo Zabaleta. V drugem polčasu sta zmago potrdila Gabriel Jesus in Fernandinho.

Firmino podaljšal z Liverpoolom

Vodstvo Liverpoola je podaljšalo pogodbo z brazilskim napadalcem Robertom Firminom do leta 2023. Zdajšnja pogodba enega ključnih členov v Liverpoolovi ekipi bi se iztekla leta 2020. Šestindvajsetletni Firmino je v tej sezoni dosegel 27 golov na 50 tekmah in je dal velik delež k uvrstitvi Liverpoola v polfinale Lige prvakov. "To je bila lahka odločitev. V klubu so me neverjetno dobro sprejeli, napredoval sem s podporo celotne ekipe. Zelo sem srečen tukaj," je za spletno stran Liverpoola povedal Firmino.

Angleško prvenstvo, 36. krog:

LIVERPOOL - STOKE CITY 0:0



BURNLEY - BRIGHTON 0:0



CRYSTAL PALACE - LEICESTER 5:0 (2:0)

Zaha 17., McArthur 38., Loftus Cheek 81., van Aanholt 84., Benteke 90./11-m

RK: Albrighton 56./Leicester



HUDDERSFIELD - EVERTON 0:2 (0:1)

Tosun 39., Niasse 77.



NEWCASTLE - WEST BROMWICH 0:1 (0:1)

Phillips 29.



SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH 2:1 (1:1)

Tadić 25., 54.; King 45.

SWANSEA - CHELSEA 0:1 (0:1)

Fabregas 4.



WEST HAM - MANCHESTER CITY 1:4 (1:2)

Cresswell 42.; Sane 13., Zabaleta 27./ag, Gabriel Jesus 53., Fernandinho 64.

MANCHESTER UNITED - ARSENAL 2:1 (1:0)

Pogba 16., Fellaini 91.; Mhitarjan 51.

Manchester United: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Young; Herrera (64./Martial), Matić, Pogba; Lingard (64./Fellaini), Lukaku (50./Rashford), Sanchez.

Arsenal: Ospina; Bellerin, Chambers, Mavropanos, Kolašinac (64./Kolašinac); Maitland-Niles, Xhaka, Nelson (63./Welbeck), Iwobi, Mhitarjan (76./Willock); Aubameyang.



Ponedeljek ob 21.00:

TOTTENHAM - WATFORD

