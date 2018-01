Bellerin rešil točko topničarjev proti Chelseaju

Derbi 22. kroga angleške Premier lige med Arsenalom in Chelseajem se je končal brez zmagovalca. Na Emiratesu v Londonu je bilo 2:2.



Fantastičen obračun londonskih tekmecev je postregel z dih jemajočimi akcijami, ki ljubiteljev nogometa zagotovo niso pustile ravnodušnih. Arsenal je povedel prek Jacka Wilshera, a je varovancem Antonia Conteja nato uspel preobrat. Najprej je bil z bele točke natančen Eden Hazard, za vodstvo gostov pa je zadel Marcos Alonso.

Toda v sodnikovem dodatku se je mreža zatresla še enkrat, na veliko veselje Arsenalovih navijačev je izid na končnih 2:2 izenačil Hector Bellerin. Arsenal po 22 krogih na prvenstveni lestvici zaseda šesto mesto, Chelsea je tretji.

Morata zapravil izjemni priložnosti

Derbi se je na Emiratesu začel s silovitim tempom, prvi so resneje zapretili gostje, in sicer v 14. minuti, ko se je po nesporazumu Shkodrana Mustafija in Caluma Chambersa iz oči v oči z vratarjem Petrom Čechom znašel Alvaro Morata, ki pa je z diagonalnim strelom žogo poslal kakšen meter mimo leve vratarjeve vratnice. Že nekaj trenutkov pozneje se je Morati po podaji Victorja Mosesa z desne strani ponudila še ena priložnost, a je iz neposredne bližine zgrešil žogo.

Courtois držal Chelsea v igri

Sledile so minute topničarjev. V 16. minuti je najprej zadišalo po najstrožji kazni, ko je Moses v kazenskem prostoru podrl Ainsleyja Maitland-Nilesa, a je glavni sodnik Anthony Taylor le zamahnil z roko. Že nekaj sekund pozneje je nevarno proti vratom nasprotnika sprožil Alexis Sanchez in vratarja Thibauta Courtoisa prisilil v obrambo. Ta je z zadnjimi močmi s konicami prstov strel ubranil, žoga pa je nato poplesavala po golovi črti, odbila se je od obeh vratnic, a je ostalo pri 0:0. Po polovici prvega polčasa se je moral belgijski reprezentančni vratar izkazati še enkrat, ko je ubranil poskus Alexandreja Lacazetta, ki je znotraj kazenskega prostora sprožil iz obrata.

Zadnja priložnost v prvem polčasu je pripadla Chelseaju, natančneje nekdanjemu članu Arsenala Cescu Fabregasu, ki je po lepi akciji Edena Hazarda žogo poslal čez Čechov gol.

Wilshere natančen po dobri uri igre

Ekipi sta atraktivno, odprto in hitro igro nadaljevali tudi v drugem polčasu, že v peti minuti nadaljevanja je Chelsea prek Hazarda in Marcosa Alonsa zapretil v enem napadu, takoj zatem je na drugi strani Lacazette iz bližine nastreljal opreznega Courtoisa. Arsenal je spet močneje pritisnil, pritisk pa se mu je obrestoval po dobri uri igre. Natančneje v 63. minuti, ko je po srečnem odboju do žoge v kazenskem prostoru prišel Jack Wilshere in 'iz prve' z levico matiral Courtoisa. Žogo je v mrežo poslal z natančnim strelom ob bližnji vratnici. Že v naslednjem napadu je vodstvo skoraj podvojil Lacazette, a je gostujoči vratar njegov poskus ubranil.

Hazard izenačil z bele točke

Veselje Arsenalovih navijačev se je hitro sprevrglo v bes, saj je sodnik Taylor že tri minute po vodilnem zadetku Wilshera pokazal na belo točko v domačem kazenskem prostoru. Hector Bellerin je ob izbijanju zgrešil žogo in zadel Hazardovo nogo. Protesti menedžerja gostiteljev Arsena Wengerja in žvižgi na Emiratesu niso kaj prida pomagali, Chelsea je izid izenačil na 1:1, Hazard je rutinirano premagal Čecha.

Alonso zadel za preobrat

V 84. minuti je gostom s Stamford Bridgea uspel veliki rezultatski preobrat, veliko vlogo pa je pri zmagovitem zadetku odigral rezervist Davide Zappacosta, ki je v 56. minuti zamenjal Mosesa. 25-letni italijanski bočni branilec je prodrl po desni strani in z boka pred vrata poslal ostro nizko podajo, ki jo je v zadetek pretvoril Alonso.

Bellerin se je odkupil za prekršek

Ko je že kazalo, da bodo modri na Stamford Bridge odnesli poln izkupiček točk, pa je v 92. minuti za novo izenačenje poskrbel Bellerin. Alonso je žogo ob enem izmed zadnjih napadov gostiteljev slabo izbil, Bellerin je ponujeno polpriložnost izkoristil in z natančnim strelom zadel za 2:2. S tem pa razburljivih trenutkov na tekmi še ni bilo konec - že takoj zatem je na drugi strani Morata iz neposredne bližine nastreljal Čecha, Zappacosta pa je z razdalje žogo poslal še v prečko.

Premier liga, 22. krog, sredina tekma

ARSENAL - CHELSEA 2:2 (0:0)

Wilshere 63., Bellerin 92.; Hazard 67./11-m, Alonso 84.

Arsenal: Čech, Chambers ( 88./Walcott), Mustafi, Holding , Bellerin , Wilshere , Xhaka, Maitland-Niles, Özil , Sanchez, Lacazette ( 80./Welbeck).

Chelsea: Courtois , Azpilicueta, Christensen, Cahill, Moses ( 56./Zappacosta), Fabregas ( 71./Drinkwater), Kante, Bakayoko, Alonso , Hazard ( 82./Willian), Morata.

Sodnik: Anthony Taylor

Že odigrano:

BRIGHTON - BOURNEMOUTH 2:2 (1:1)

Knockkaert 5., Murray 46.; Cook 33., Wilson 79.

BURNLEY - LIVERPOOL 1:2 (0:0)

Gudmundsson 88.; Mane 61., Klavan 94.



LEICESTER - HUDDERSFIELD 3:0 (0:0)

Mahrez 53., Slimani 60., Albrighton 92.



STOKE CITY - NEWCASTLE 0:1 (0:0)

Perez 73.



EVERTON - MANCHESTER UNITED 0:2 (0:0)

Martial 57., Lingard 81.

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE 1:2 (1:0)

Long 17., McArthur 69., Milivojević 80.



SWANSEA - TOTTENHAM 0:2 (0:1)

Llorente 12., Alli 89.



WEST HAM - WEST BROMWICH 2:1 (0:1)

Carroll 59., 94.; McClean 30.



MANCHESTER CITY - WATFORD 3:1 (2:0)

Sterling 1., Kabasele 13./ag, Agüero 63.; Gray 82.

Lestvica: MANCHESTER CITY 22 20 2 0 64:13 62 MANCHESTER UTD. 22 14 5 3 45:16 47 CHELSEA 22 14 4 4 41:16 46 LIVERPOOL 22 12 8 2 50:25 44 TOTTENHAM 21 12 4 5 41:20 40 ARSENAL 22 11 6 5 40:28 39 BURNLEY 22 9 7 6 19:19 34 LEICESTER 22 8 6 8 34:32 30 EVERTON 22 7 6 9 25:34 27 WATFORD 22 7 4 11 31:40 25 HUDDERSFIELD 22 6 6 10 18:35 24 BRIGHTON 22 5 8 9 17:27 23 NEWCASTLE 22 6 4 12 20:30 22 CRYSTAL PALACE 22 5 7 10 20:33 22 BOURNEMOUTH 22 5 6 11 22:34 21 WEST HAM 21 5 6 10 24:39 21 SOUTHAMPTON 22 4 8 10 21:32 20 STOKE CITY 22 5 5 12 23:47 20 WEST BROMWICH 22 2 10 10 16:30 16 SWANSEA 22 4 4 14 13:34 16

