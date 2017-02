Berić v lovu na vlogo v "gledališču sanj"

Vrata Rijeke "malce odprta" tudi za Bezjaka

13. februar 2017 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po številnih težavah s poškodbami v tej sezoni se je Robert Berić v ponedeljek znova pridružil treningom St. Etienna in zdaj upa, da se bo znašel med potniki na četrtkovo gostovanje na Old Traffordu.

Čez tri dni čaka 10-kratne francoske prvake ena najprestižnejših tekem v zadnjih letih, saj se bodo v "gledališču sanj" v 1/16 finala Evropske lige pomerili z Manchester Unitedom. To bo prvo srečanje teh dveh klubov po letu 1977, ko sta si nasproti stala v 1. krogu Pokala pokalnih zmagovalcev.

Berić je pred božičem opravil manjši kirurški poseg v desnem kolenu, v katerem je zaradi izrastka čutil bolečine. Zaradi hude poškodbe tega kolena, ko si je strgal križne vezi, je v prejšnji sezoni počival od novembra do maja.

Tudi v tej sezoni je na zelenici preživel zelo malo časa. V francoskem prvenstvu je zbral sedem nastopov, nazadnje sredi decembra, ko je na dveh tekmah skupaj igral 33 minut. Tedaj je do 78. minute dobil priložnost še ob izpadu St. Etienna v osmini finala ligaškega pokala proti Nancyju (0:1). Predtem je moral pet tednov počivati zaradi poškodbe stegenske mišice na tekmi Evropske lige proti Gabali.

Bolečine v stegnu so mu ponagajale tudi pred dnevi, ko je že kazalo, da se bo znova znašel v ekipi. Tako je moral izpustiti gostovanje v 1/16 finala francoskega pokala v Auxerru, kjer so Les Verts doživeli visok poraz s 3:0, in prvenstveni derbi proti Lyonu, kjer so slavili z 2:0. V zadnjem tednu trener Christophe Galtier še ni mogel računati nanj niti v Nici (poraz z 1:0) in v nedeljo ob slavju s 4:0 nad Lorientom, ko je St. Etienne dosegel svojo najvišjo zmago po maju 2015. Na lestvici Ligue 1 trenutno zaseda peto mesto.

AS: Na Oblaka lahko računajo že v Leverkusnu

Po pisanju španskega športnega časopisa AS naj bi se prihodnji teden med vratnicama na tekmi osmine finala Lige prvakov med Bayerjem in Atleticom Madrid lahko znašel tudi Jan Oblak. Specialist dr. Andrew Wallace, ki mu je pred dvema mesecema v Londonu operiral poškodovano ramo, je prižgal zeleno luč, Škofjeločan se bo tako že ta teden pridružil treningom ekipe. Sprva je bila njegova vrnitev predvidena sredi marca, a je Oblak z vsakodnevnimi šesturnimi terapijami med okrevanjem očitno debelo prehitel tudi najoptimističnejše napovedi.

Vrnitev Bezjaka na Reko?

Roman Bezjak, ki je avgusta iz Rijeke za tri milijone evrov prestopil v nemškega prvoligaša Darmstadt, je bil po zimskem premoru v Bundesligi na štirih tekmah vselej zunaj ekipe. Očitno ni v načrtih novega trenerja Torstena Fringsa, zato se spogleduje tudi z vrnitvijo na Reko. Vodilna ekipa hrvaškega prvenstva išče še enega napadalca, prihod Nikice Jelavića iz Kitajske je padel v vodo, zdaj pa naj bi se pojavila možnost, da jih kot posojen nogometaš okrepi Korošec.

"Najprej je treba videti, v kakšnem stanju je. Seveda je njegova želja priti, to ni sporno. Pozna nas, bil je z nami, toda v zadnjih mesecih je malo igral. Poleg tega je imel tudi poškodbo in videti moramo vse skupaj. Nihče ni čudodelec, da bi se lahko že po nekaj treningih po več mesecih neigranja vrnil na določeno raven," je za Novi list povedal trener Rijeke Matjaž Kek.

"Vsi vemo, kakšno sled je Roman pustil na Rujevici in o kakšnem igralcu govorimo. Vrata za vrnitev so malce odprta, toda tega ni tako preprosto realizirati," pa je dodal namestnik športnega direktorja Rijeke Ivan Mance.

Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

