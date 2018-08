Iain iz Glasgowa v 30 letih izpustil samo tri tekme svojega kluba

Najprej še ena evropska ovira, takoj zatem derbi proti Celticu

17. avgust 2018 ob 11:36

Maribor - MMC RTV SLO

Navijači Rangersov imajo letos pestro poletje. Bili so v Skopju, bili so v Osijeku in bili so v Mariboru. Čez dva tedna bodo v Ufi.

Med njimi je tudi nekdo, ki je v 30 letih izpustil samo tri tekme svojega kluba.

Iain Martin je podjetnik iz Glasgowa, ki smo ga po sinočnjem dvoboju (0:0) srečali na severni ploščadi Ljudskega vrta. S skupino prijateljev se je trudil najti uradni bilten tekme, a pri tem ni bil uspešen. Pri mariborskem klubu ga ob tej priložnosti niso izdali, zato se je moral zadovoljiti z listom z natisnjenima postavama obeh moštev, ki smo mu ga poklonili.

Iain je strasten zbiralec uradnih biltenov tekem, v svoji zbirki jih ima, kakor pravi, kar 44 tisoč. "V Glasgowu so ljudje nori na takšne stvari, na teden jih prodajo po 20 tisoč."

Gostovanja škotskih navijačev v Sloveniji so v zadnjih letih pogosta. Trikrat je bila pri nas njihova reprezentanca, nazadnje lani oktobra, v Maribor pa so navijači iz Škotske prišli že šestič. Rangers (2001), Hibernian (2010), Rangers (2011), Celtic (2014), Aberdeen (2016) in letos znova Rangers so klubi, ki so se zoperstavili vijoličastim.

Optimistično tudi "na drugo stran sveta"

Iain je Ljudski vrt tako kot klub, za katerega navija, obiskal še tretjič, saj je tako zelo zvest Rangersom, da tekme, na katerih ga ni bilo na tribuni, lahko prešteje na prste ene roke. "V 30 letih sem izpustil le tri tekme Rangersov. Dve zaradi tega, ker sem bil v bolnišnici, eno pa zaradi rojstva enega izmed otrok."

Nato nam opiše svoje poti po Evropi, ki jih je naredil v zadnjem mesecu. V Makedonijo, kjer so Rangersi igrali proti Shkupiju, je potoval prek Sofije, v Osijek se je odpravil tako, da je letel v Zagreb, v Maribor pa je prispel, ko je pristal na dunajskem letališču.



"Takoj ko je bilo tekme konec, smo že začeli poizvedovati, kako bomo odpotovali v Ufo, na drugo stran sveta (smeh). Toda moramo tja in bomo že nekako prišli. Mislim, da imamo dobre možnosti in bomo zmagali, Ufa ne more biti bav bav, če je lani dobila le 11 tekem v ruskem prvenstvu. Takoj po vrnitvi iz Rusije pa nas 2. septembra čaka še derbi proti Celticu, na katerem moramo seveda prav tako zmagati."



Spomin na Harisa Vučkića

Kako mu je bilo sicer všeč v Sloveniji? "Lepo je, samo policija je včasih neprijetna. Obravnava nas, kot bi bili vsi huligani. Dva 70 let stara možakarja iz naše skupine so poškropili s solzivcem, to ni bilo v redu. Mi niti ne pijemo alkohola. Ne potujemo naokoli, da bi popivali in se pretirano zabavali, ampak zato, da spremljamo naše nogometaše. To je strast, pomeni nam vse, več kot življenje."

Slovenijo in Rangerse povezuje tudi nogometaš, ki je igral za ta klub pred nekaj leti. Imena Harisa Vučkića se Iain sam ni spomnil, ko smo mu ga omenili, pa je takoj ustrelil, da je to fant, ki je na Ibrox prišel iz Newcastle Uniteda. Nekdanji slovenski reprezentant je majico Rangersov nosil v drugem delu sezone 2014/15, ko so igrali v drugi ligi. "Imel je določene sposobnosti, toda tistega obdobja, ko smo se po bankrotu prebijali v višje lige, se v našem klubu ne spominjamo ravno radi. V tistem času smo bili za običajne standarde slabi."



Letos bi lahko bili bolj konkurenčni Celticu

Zdaj je pred klubom svetlejša prihodnost, le še korak loči Rangerse od prvega nastopa v skupinskem delu enega izmed evropskih tekmovanj po letu 2010, ko so nastopali v Ligi prvakov.

"Steven Gerrard je naredil ekipo močnejšo, več poudarka namenja taktiki, igralci so fizično močnejši in si podajajo žogo veliko hitreje. Izločili smo dve zelo dobri moštvi, kot sta Osijek in Maribor. Na srečo tokrat odlični napadalec Maribora Tavares ni zadel, spomnim se ga še iz dvoboja leta 2011, takrat se za nas ni razpletlo tako dobro. Vesel sem, da smo napredovali," še pove Iain, čigar podjetje se ukvarja s popravilom elektronskih sistemov.

Lahko Rangersi prekinejo tudi sedemletno vladavino Celtica v škotskem prvenstvu (preteklo sezono so končali na tretjem mestu)? "Imamo dobro moštvo, vendar je pred nami velik preizkus. Šele na začetku smo. Zelo težko bo, toda lahko smo bolj konkurenčni Celticu kot v prejšnjih sezonah. O Celticu pa sicer ne govorimo."



Reprezentance ne spremljajo

Navijači Rangersov so znani po tem, da številni med njimi zaradi različnih vzrokov, tudi političnih (v večini niso podporniki večje avtonomije Škotske znotraj britanske monarhije), ne spremljajo škotske reprezentance. Tudi Iain in njegovi prijatelji tekem izbrane vrste ne obiskujejo. "Malce se delamo norca iz navijačev škotske reprezentance, ki nosijo krila. Mi smo pravi moški," se nasmeje.

Skupina si bo danes privoščila še izlet z vzpenjačo na Pohorje, nato pa se vrnila na Dunaj in v domovino.

Matej Rijavec