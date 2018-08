Milanič: Zaslužili bi si bistveno več, odločil je tretji gol v Glasgowu

Sredi avgusta je konec evropske poti za nogometaše Maribora. Razočaranje pod Kalvarijo je bilo veliko in že v nedeljo v Stožicah bo jasno, kako hitro se bodo pobrali vijoličasti.

Štajerci so pred sedmimi leti izločili Rangerse (2:1 in 1:1) in se prvič prebili v skupinski del Evropske lige. Odločilni zadetek na Ibroxu je dosegel Dalibor Volaš. Jasmin Handanović in Mitja Viler sta bila takrat v začetni postavi, Marcos Tavares pa je bil rezervist. Leta 2011 je bilo to veliko presenečenje, saj so bili Škoti izraziti favoriti. Imeli so zelo močno ekipo, ki pa je leto zatem razpadla zaradi stečaja kluba.

Izbranci slovitega Stevena Gerrarda šele nabirajo izkušnje v evropskih tekmovanjih. Na prvi tekmi prejšnji teden so unovčili slab drugi polčas Maribora in si nabrali odločilno prednost (3:1), v Ljudskem vrtu pa je bil vratar Allan McGregor nepremagljiv. 36-letni čuvaj mreže je vsekakor najzaslužnejši za napredovanje v zadnji predkrog (0:0).

Šele tretjič v zadnjih osmih sezonah brez evropske jeseni

Mariborčani so po zmagi nad Rangersi pred sedmimi leti trikrat zapored igrali v skupinskem delu Evropske lige. V sezoni 2013/14 so celo prezimili v Evropi in izpadli šele proti poznejši zmagovalki Sevilli v šestnajstini finala. Nadgradnja tega uspeha je bila Liga prvakov jeseni 2014. Sledil je velik šok proti Astani v 2. krogu kvalifikacij za najelitnejše klubsko tekmovanje, pred dvema letoma pa je bila v zadnjem predkrogu Evropske lige boljša Gabala.

V sredo bo minilo natančno leto dni od voleja Mitje Vilerja, ki je zagotovil vijoličastim zmago nad Hapoelom iz Ber Šebe in tretji nastop v Ligi prvakov. Spartak iz Moskve, Liverpool in Sevilla so prišli v Maribor.

Milanič: Zaslužili bi si bistveno več

"Žal nismo napredovali v naslednji krog. Odigrali smo dobro tekmo, veliko smo tekli, se trudili, a žal nismo zadeli. Prevladovali smo večino tekme in si ustvarili več priložnosti. Ta večer nam ni šlo, še z enajstih metrov ga nismo uspeli zabiti. Zaslužili bi si bistveno več glede na prikazano," je pojasnil Darko Milanič.



Ob odmoru prve tekme v Glasgowu je bilo 1:1, Škoti so po prejetem zadetku popustili, a so nato v drugem polčasu prišli do odločilne prednosti. "Odločilne so bile napake, ki smo jih naredili v drugem polčasu tekme v Glasgowu. To se ne bi smelo zgoditi. Na povratni tekmi so Škoti igrali z drugačno taktiko. Presenetljivo veliko prostora so puščali na obeh krilnih položajih. Skušali smo to unovčiti. Mislim, da ne bi bilo prepozno, če bi zadeli do sredine drugega polčasa. Veliko energije smo porabili z napadi in na koncu tekme smo bili zelo utrujeni," je razmišljal 50-letni Izolan.

McGregor velemojster zavlačevanja igre

36-letni McGregor se ni izkazal le z dvema imenitnima obrambama, ampak je "blestel" tudi pri zavlačevanju igre. Že v prvem polčasu je ukradel precej časa z dolgotrajnimi izvajanji. Belgijski sodnik Jonathan Lardot mu je večkrat pogledal skozi prste.

"V drugem polčasu so gostje z nešportnimi potezami večkrat prekinili tekmo in umirili ritem igre, kar nam je še dodatno otežilo delo. Sodniki so nam zagotovili, da so se ob polčasu pogovarjali o zavlačevanju, a se ni nato nič spremenilo. Brez dvoma smo napredovanje zapravili v drugem polčasu tekme v Glasgowu oziroma po prejetem tretjem zadetku," je še dodal Milanič, ki je pojasnil, da je Luka Zahović prvi izvajalec enajstmetrovk, vendar je bil prekršek storjen nad njim, zato tokrat ni želel izvajati najstrožje kazni.

V nedeljo želijo nadaljevati zmagoviti niz v prvenstvu

Pred nedeljskim derbijem z Olimpijo bo imel Maribor težave, saj sta poškodovana oba desna branilca. Denis Klinar je zapustil igro na začetku drugega polčasa, zelo pa se pozna, da je poškodovan Martin Milec.

"Zdaj nimamo več veliko časa. Popolnoma jasno je, da bomo pripravljeni na derbi. Imamo toliko časa kot tekmec. Upam, da bomo nadaljevali naš niz v prvenstvu," je zaključil strateg Maribora, ki bo lahko zdaj vse misli usmeril na Prvo ligo.

Vrhovec: Če bi povedli, bi tekmec postal nervozen

"Če bi dosegli zadetek dovolj kmalu, bi lahko tekmo obrnili v svojo korist. Tekmec bi postal nervozen, če bi mi povedli. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, prišli do celega kupa priložnosti, ki pa jih nismo znali izkoristiti. Res škoda, saj bi se lahko tekma ob enem našem zadetku zelo spremenila in vse bi bilo do konca odprto. Če bi Tavares zadel z enajstih metrov, bi nam ostali še dve minuti in potem bi skušali vse moči usmeriti v napad. Zdaj se moramo odpočiti, saj nam je tekma vzela veliko energije, in se čim bolje pripraviti na prihajajoči derbi v Ljubljani," je vtise strnil Blaž Vrhovec.

Gerrard pričakoval točno tako tekmo

Škoti so bili seveda zelo dobro razpoloženi. Gerrard je še vedno brez poraza na klopi Rangersov, ki imajo zdaj lepo priložnost za uvrstitev v skupinski del Evropske lige, saj je tudi Ufa premagljiv tekmec.

"Prikazali smo odlično predstavo na gostovanju. Točno tako tekmo sem pričakoval. Vedeli smo, da bo težko, saj ima Maribor odlično ekipo z izkušnjami iz Lige prvakov. Imajo več izkušenj s takih tekem. Šele dva meseca smo skupaj in veliko novih igralcev se mora še navaditi na sistem. Če gledamo obe tekmi, mislim, da smo zasluženo napredovali. V Glasgowu smo naredili razliko, v Mariboru pa smo ohranili mrežo nedotaknjeno, kar je bil tudi naš cilj," je povedal 38-letni Gerrard, ki je pustil neizbrisen pečat v Liverpoolu. Naslova angleškega prvaka res ni osvojil, zato pa je nepozabna zmaga v Ligi prvakov maja 2005 v Carigradu vsekakor še dobro v spominu vseh ljubiteljev nogometa.

McGregor ni veliko mlajši od Gerrarda

Vratar McGregor je le leto in pol mlajši od Gerrarda. Za Rangerse je branil že med letoma 2001 in 2012, pred vrnitvijo na Ibrox pa je stal v vratih Hulla in Cardiffa. "Vratar McGregor je bil znova sijajen, navdušuje že vse od mojega prihoda v klub. Na tako zahtevnih gostovanjih je ključno, da se vratar izkaže, ko ekipa trpi. V drugem polčasu se je izkazal z vrhunsko obrambo, potem pa je obranil še strel z enajstih metrov. Imamo srečo, da je v naši ekipi. Škoda, da ni veliko mlajši od mene."

Ponudba za Morelosa jih (še) ni sezula

Bordeaux je ponudil manj kot štiri milijone britanskih funtov za napadalca Alfreda Morelosa, ki ni dobil zelene luči za odhod. "Igralcem lahko zares zaupam. Upam, da bomo dobili še kakšno okrepitev, saj nas vsake tri dni čakajo zelo težke tekme. Zavedam se, da so naši igralci zanimivi tudi za druge klube. Zadovoljen sem, da vodstvo kluba ne želi prodati Morelosa v Bordeaux. Želim, da podaljšamo pogodbo z njim in seveda bo dobil izboljšane pogoje. Za nas je zelo pomemben igralec. Vsak nogometaš ima svojo ceno, mi ga ne želimo prodati. Morajo pokazati malce spoštovanja in dati takšno ponudbo, da nas bo sezula. Če želimo še naprej igrati uspešno, moramo zadržati svoje ključne igralce," je odločen Gerrard, ki bo v naslednjem tednu analiziral igro Ufe.

Na novinarski konferenci je Gerrard deloval zelo umirjeno. V pogovoru s škotskimi novinarji pa je bil malce bolj sočen: "Mariborčani so bili zelo samozavestni pred obračunom z nami, zdaj pa so zelo potrti. Niso nas spoštovali. Na dveh tekmah smo dokazali, da smo boljša ekipa od Maribora. Ta izid nam daje veliko samozavest za naslednje težke preizkušnje."

Lani vijoličasti lepo napolnili blagajno

Maribor je z uvrstitvijo v 3. krog kvalifikacij Evropske lige zaslužil 780.000 evrov. Če bi se prebil v "playoff", bi še dodatnih 300.000 evrov, medtem ko bi mu uvrstitev v skupinski del Evropske lige prinesla 2,92 milijona evrov.

Lani je samo uvrstitev v skupinski del Lige prvakov v mariborsko blagajno navrgla kar 12,7 milijona evrov, še dodaten milijon in pol pa so vijoličasti zaslužili s tremi remiji oziroma z osvojenimi tremi točkami proti moskovskemu Spartaku in Sevilli.

Olimpija ostaja v Evropi, Maribor v prednosti v prvenstvu

Zdaj čaka Milaniča težka naloga, saj bo treba takoj preklopiti na prvenstvene obračune. Zmaga v nedeljo v Stožicah bi pomenila, da bi imel Maribor osem točk naskoka pred Olimpijo. Tudi točka bi bila dobrodošla in bi ohranila vijoličaste v lepi prednosti. Če Olimpija izloči Trnavo in se uvrsti v skupinski del Evropske lige, jo čaka še šest dodatnih zahtevnih tekem in vsekakor bi bil v tem primeru Maribor favorit za naslov prvaka.

