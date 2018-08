Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Varnostniki so takole poskušali ustaviti oboževalce Cristiana Ronalda, ki so pritekli na zelenico. Foto: Reuters Dodaj v

Ronaldo za prvenec v dresu Juventusa potreboval sedem minut

V soboto v 1. krogu Serie A gostovanje pri Chievu

12. avgust 2018 ob 20:31

Villar Perosa - MMC RTV SLO, STA

Cristiano Ronaldo je potreboval le sedem minut, da je dosegel svoj prvi gol v dresu italijanskega prvaka Juventusa, h kateremu je prestopil iz Real Madrida.

Portugalec je na prijateljski tekmi med prvo ekipo in mladinci Juventusa dosegel prvi gol na tekmi, ki se je končala s 5:0.

Tekma je bila odigrana v mestecu Villar Perosa v Piemontu, ki ima le štiri tisoč prebivalcev, 5.000 vstopnic za tekmo pa so v ekspresnem času prodali že pred enim tednom. Srečanje je trajalo le 70 minut, nato so ga prekinili navijači, ki so vdrli na igrišče, da bi se fotografirali z ljubljenci in dobili kakšen avtogram.

Ronaldo, ki je v Juventus prišel za 112 milijonov evrov, bo imel novo priložnost za dosego gola že v soboto, ko se bo začelo italijansko prvenstvo. Njegova ekipa bo gostovala pri Chievu, katerega člana sta Valter Birsa in Boštjan Cesar.

M. R.