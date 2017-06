Juventusov napad na trojček proti Realovi obrambi naslova

Leta 1998 v finalu uspešnejši Real

1. junij 2017 ob 23:18

Cardiff - MMC RTV SLO

Real Madrid lahko postane prvi klub, ki bo ubranil Ligo prvakov, saj odkar se igra v tem formatu, to ni uspelo še nobenemu. Nasproti bo stal Juventus, ki lahko postane osma ekipa z osvojenim trojčkom.

V soboto ob 20.45 bo Cardiff središče nogometne Evrope. Tekmo bodo v neposrednem prenosu lahko spremljali v več kot 200 državah, ogledalo pa naj bi si jo okoli 160 milijonov gledalcev. Real bo naskakoval že 12. naslov evropskega prvaka, Juventus pa tretjega. Madridčani so tretjič v zadnjih štirih sezonah prišli v finale, oba so tudi dobili, Juve pa je pred dvema letoma moral v Berlinu priznati premoč Barceloni. Do zdaj še nobeni ekipi ni uspelo ubraniti naslova v Ligi prvakov, ki se igra od leta 1992. Pred tem je Pokal državnih prvakov leta 1990 kot zadnji ubranil Milan.

Tako kot se Real lahko v zgodovinske knjige vpiše z ubranitvijo naslova, pa bo Juve, ki je slavil v italijanskem pokalu in v Serie A, z zmago mesto v njih našel ob sedmih klubih, ki so že osvojili trojno krono, domačo ligo in pokal ter naslov evropskega prvaka. Do zdaj je to uspelo Celticu, Ajaxu, PSV-ju, Manchester Unitedu, Interju, Bayernu in Barceloni, ki je edina to osvojila dvakrat.

Finalista, velikana stare celine, sta se do zdaj na najvišji evropski ravni med sabo pomerila 18-krat, vsaka ekipa pa je slavila po osemkrat. Na stavnicah je v vlogi favorita Real. Tudi trener stare dame Massimiliano Allegri to vlogo predaja na nasprotnika: "Moramo biti sproščeni. Lahko smo optimistični., a Juventus ni favorit. Real je v tretjem finalu v štirih letih in je navajen igrati take tekme. Mi smo v drugem finalu v treh letih. Finale Lige prvakov je velik dogodek in zaslužili smo si mesto v njem. Moramo biti bolj samozavestni in bolj verjetni v svoje sposobnosti, kot smo pred dvema letoma."

Pjanić: Skušali bomo izkoristiti njihove slabosti

Vezist torinske zasedbe Miralem Pjanić pred finalom verjame, da lahko s soigralci izkoristijo in kaznujejo slabosti, ki jih ima kraljevi klub: "Tako kot vsaka ekipa, ima tudi Real svoje slabosti. Skušali jih bomo izkoristiti. Mislim, da smo dovolj dobri, da nam to lahko uspe. Ko prideš v finale, te vedno čaka trda bitka z močnim nasprotnikom. Real ima za sabo izvrstno sezono, obenem pa še brani naslov. Nasproti nam bo stala ekipa, ki je vajena igrati finala in osvajati lovorike. Nedvomno bodo odločale malenkosti."

Kot pišejo tuji mediji, je glavna dilema Allegrija ali na sredini začeti z nekdanjim članom Reala Samijem Khediro ali s Caludiom Marchisiom, Zinedine Zidane pa bo skoraj zagotovo prednost pred Garethom Balom namenil Iscu. Bale je uspešno okreval po poškodbi in je nared za finale. Kot je dejal, bi bil zelo razočaran, če mu to ne bo uspelo, saj je finale v njegovem rojstnem kraju. Dodal pa je, da ne bo razočaran, če bo tekmo začel na klopi, saj se vendarle vrača po poškodbi.

Zidane: Isco in Bale sta izvrstna igralca

"Imam 23 igralcev, izberem pa jih lahko le 11. Nekateri igralci imajo za sabo izjemno leto in morda ne bomo v začetni postavi. To je zame najtežja odločitev. Normalno, da je odprta debata, ali bo začel Isco ali Bale, saj sta oba izvrstna igralca. Veseli smo, da je Bale okreval in da je z ekipo. Izjemno je motiviran, saj je finale v Cardiffu. Lahko igrata skupaj in sta že velikokrat v tej sezoni. Oba sta v formi, čeprav je Bale odigral manj minut. Vemo, česa je Isco sposoben in kako igra v zadnjih mesecih. Zasluži si zaigrati v finalu, a to si praktično vsi, vendar pa vsi ne morejo nastopiti," je povedal Zidane.

O težki odločitvi, ki čaka trenerja, je spregovoril tudi Casemiro: "Isco igra na zelo visoki ravni, Bale pa je zelo pomemben člen naše ekipe. Na srečo sem igralec in mi ni treba sprejeti odločitve, kdo bo igral. To je težka odločitev. Lahko igrata skupaj, a tudi to je vprašanje za trenerja. Lahko smo le veseli, da imamo igralca, ki sta tako kakovostna."

Real Madrid je v lovu na 12. naslov, s čimer je daleč najuspešnejša ekipa stare celine. Juve je bil evropski prvak dvakrat, nazadnje leta 1996, izgubil pa je zadnje štiri finalne dvoboje. "Pred nami je izjemno pomembna tekma in preprosto moramo narediti, za kar smo delali vso sezono. Negativnost je nalezljiva. Ko sem prevzel Juventus, sem občutil nekaj negativnosti v zraku in slišal ljudi, ki so govorili o finalih, ki jih je klub izgubil. Juve ni izgubil šest finalov, ampak jih je osem odigral. Priti v finale je izjemen dosežek. Liga prvakov je samo ena, kot je samo en na primer Super Bowl. V pravem času je treba biti na pravem mestu," je ob tem dejal Allegri.

Leta 1998 je Juve klonil v finalu pred Realom. Mož odločitve v Amsterdamu je bil Predrag Mijatović, za staro damo pa je igral zdajšnji trener Reala Zidane: "Občutek, ko izgubiš finale, je grozen, a tudi to je del nogometa. Sprejel sem, kar mi je nogomet prinesel. Ko sem prišel v ta klub, je bil cilj osvojiti Lige prvakov, in v belem dresu mi je uspelo. Ta naslov je spektakularen. Še vedno se spominjam občutkov. Najbolj pomembno je, da vedno daš od sebe sto odstotkov. Tako delujemo že vso sezono, dajemo vse od sebe, smo profesionalci in lahko zadovoljni s tem, kar smo pokazali do zdaj. Pred nami je še finale in naredili bomo vse, da dobimo to tekmo."

Finale, sobota ob 20.45:

JUVENTUS - REAL MADRID

Verjetni postavi:



Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanić, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Higuain, Mandžukić.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Serio Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Isco, Ronaldo, Benzema.



Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Tilen Jamnik