Kapetan Jokić zadovoljen z zadnjima dvema mesecema v Rusiji

Ufa končala na sedmem mestu

8. junij 2017 ob 09:19

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Slovensko nogometno reprezentanco še dobra dva dneva ločita od tekme proti Malti. "Razmišljamo samo o tej tekmi, ne o jeseni," desetdnevne priprave opisuje Bojan Jokić.

Levi bočni branilec je s 83 nastopi tretji na večni lestvici slovenske izbrane vrste, več sta jih zbrala le Boštjan Cesar (96) in Valter Birsa (85). Ker sta oba kaznovana, bo Jokić v soboto petič nosil kapetanski trak, s čimer se bo izenačil s selektorjem Srečkom Katancem, ki je bil v kratkem sedemmesečnem obdobju igranja za Slovenijo od februarja do septembra 1994 kapetan na vseh petih srečanjih, ki jih je odigral.

Že od vkrcanja na letalo niso bili pravi

"Pogledal sem si tekmo v Glasgowu. Mislim, da na njej nismo pokazali nič, Škotje so bili v vseh pogledih boljši. Pridejo takšne tekme oziroma tak dan, ko ti ne gre. Mogoče so nas malo presenetili. Mislili smo, da smo mi favoriti, na koncu se je izkazalo drugače. Nismo bili dovolj zbrani oziroma v glavi posamezno pripravljeni, da bi odgovorili na njihovo agresijo na začetku tekme. Zdi se, kot da vse skupaj ni bilo pravo že od samega začetka, ko smo se z letalom odpravili na Škotsko," se je Jokić ozrl na dogajanje pred dobrima dvema mesecema, ko se je po oktobrski poškodbi na tekmi proti Angliji vrnil v reprezentanco.

"Čim prej moramo zadeti, potem bo veliko lažje tekmo pripeljati do konca. Hkrati pa moramo biti potrpežljivi, to bo ključnega pomena," poudarja pred Malto.

Na zadnjih dveh tekmah najboljši igralec

Če pred tekmo v Glasgowu v petih mesecih in pol tako rekoč ni igral (po prestopu v Ufo se je šele začel vračati v tekmovalni pogon in na dveh tekmah v 36 minutah okusil rusko ligo), je bil v zadnjih dveh mesecih standardni član prve postave in je v celoti odigral devet srečanj. Statistični portal WhoScored ga je v zadnjih dveh krogih ocenil za najboljšega igralca tekem proti Orenburgu (1:1) in Uralu (1:0). Pred dvema tednoma in pol je tudi podal za edini zadetek. Ufa je rusko prvenstvo končala na sedmem mestu pet točk za Rostovom Mihe Mevlje.

"Zelo pomembno za nogometaša je, da igra, s tem dobiš prepotrebno samozavest. Zadovoljen sem, kot ekipa smo igrali zelo dobro. Vedno se da bolje, ni pa bilo slabo," je opisal zadnje tedne na igrišču.

V zadnjem času je veliko govora o bioenergetskih metodah, ki se jim med pripravami na tekme posveča Katanec. "Mislim, da to ni slaba stvar. V vseh klubih imamo psihologe, s katerimi se lahko pogovorimo. Uporabljamo tudi vaje, ki pripomorejo, da si hitrejši, bolj koordiniran in zbran, da se naučiš dihati, teči in tako dalje. Sam delam stvari, ki mi ustrezajo, kot so joga in raztezanje. Tega se držim, ker mi veliko pomeni, da sem čim bolj fleksibilen," je dejal Jokić.

"Občutki ob slovesu od Calderona lepi in čudni"

Tako kot Kranjčan je bil tudi Jan Oblak zaradi poškodbe pozimi nekaj mesecev na prisilnem počitku. "Lahko sem zadovoljen, da sem se tako hitro vrnil v dokaj dobrem stanju in odigral sezono do konca brez težav," je poudaril vratar Atletica, ki je 21. maja odigral zadnjo tekmo na stadionu Vicente Calderon. Klub se zdaj seli na nov objekt Wanda Metropolitano.

"Občutki so bili lepi in hkrati čudni. Lepi zato, ker si ponosen in vesel, da si bil del zgodovine in si lahko odigral zadnjo tekmo na tem stadionu, po drugi strani pa se zavedaš, da greš s stadiona, na katerem si v zadnjih treh letih doživel veliko lepih stvari. Na vsaki tekmi je bilo vzdušje odlično, a upam, da bo na novem stadionu podobno ali še boljše."

Matej Rijavec