Katanec o Kanu: Z vsem spoštovanjem, a ni Ronaldo ali Messi

Lanska izkušnja z Angleži je bila pozitivna

4. oktober 2017 ob 19:51

London - MMC RTV SLO, STA

Kompaktna igra z veliko medsebojne pomoči in podvajanja, predvsem pa čvrsto in borbeno, to je igra, ki bi slovensko nogometno reprezentanco v četrtek na Wembleyju lahko vodila do presenečenja.

Slovenijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 čakata še zadnji tekmi v predtekmovalni skupini F, v četrtek ob 20.45 (prenos na TV SLO 2) veliki izziv na Wembleyju proti Angliji, v nedeljo pa sledi še domača tekma s Škotsko. Možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije še vedno obstajajo, a so zelo majhne, že četrtkova zmaga Slovaške na Škotskem pa bi (ob predpostavki, da bi Slovaška v zadnjem krogu opravila z zadnjeuvrščeno Malto) Sloveniji dokončno priprla vrata v Rusijo.

Slovenci, ki so v London prispeli brez poškodovanega branilca Mirala Samardžića, nimajo razloga za strah, saj so se z Anglijo lani oktobra v Stožicah odlično kosali (0:0). "Treba bo igrati kompaktno, igralci si bodo morali veliko pomagati, podvajati, bočni igralci bodo morali pomagati bočnim branilcem, prav tako zadnji vezni igralci ... Kot ekipa bo treba igrati čvrsto, borbeno, kar pa bo pomembno, bo to, kdo bo osvojil več tistih drugih žog in dobil več dvobojev," je na novinarski konferenci v Londonu povedal Katanec.

"Imajo nekaj težav, ker ne igrajo ves čas v isti postavi"

Na vprašanje, ali se da v angleški mladosti igralcev izkoristiti kakšno vrzel, je Katanec dodal: "Kar zadeva njih, imajo - v narekovajih - reprezentanco v nekem ustvarjanju. Imajo nekaj težav, ker ne igrajo ves čas v isti postavi. Mladost je lahko težava, lahko pa prednost. Tukaj se nikoli ne ve. Izkušnje pomagajo, ampak se pri tem ne ve. Vemo, kakšni so, nanje se moramo pripraviti, imajo veliko hitrosti, tukaj si bo res treba pomagati. Moramo biti pametni, pravi v 'timingu', če ne, bomo imeli težave, kar imajo tudi drugi."

Anglija ima kakovostno, mlado, razigrano in hitro reprezentanco, kot pravi selektor Katanec. Glede najbolj vročega napadalca na Otoku ta hip Harryja Kana (13 zadetkov septembra) je povedal: "Z vsem dolžnim spoštovanjem, ne bi ga dajal v isti razred kot Cristiana Ronalda ali Lionela Messija. Skrbi pa me, ker je v zadnjih tednih dal preveč golov. Zelo ga spoštujem. Upam pa, da jutri ne bo zabil."

Katanec je še povedal, da je tekma z Anglijo lahko ena ključnih, ni pa nujno, saj za zdaj obstajajo teoretične možnosti tudi ob porazu. Izjavil je tudi, da "ti dve tekmi ne bosta odločali o moji prihodnosti". Pogodbo ima za cel cikel svetovnega prvenstva 2018.

Anglija ni samo Harry Kane

Kapetan Boštjan Cesar (če bo dobil rumeni karton, ne bo mogel igrati v nedeljo proti Škotski) je poudaril, da so v teh dneh delali na taktični igri v napadu in obrambi, še enkrat je opozoril, da Anglija ni samo Harry Kane, temveč so v njihovi ekipi tudi drugi izvrstni nogometaši, da pa bo ena ključnih nalog ustaviti podaje do Kana.

Ponovil je, da je treba razmišljati pozitivno. "Zavedamo se, da smo z njimi odigrali dobro tekmo doma (0:0). Pokazali smo, da se lahko kosamo z njimi. Pozitivno razmišljamo, edino pozitiven rezultat nas ohranja v igri in razmišljamo o tem."

Tekmo bodo sicer sodili Nemci, glavni sodnik bo Felix Zwayer.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018, skupina F, četrtek ob 20.45:

ANGLIJA - SLOVENIJA (prenos: TV SLO 2/MMC)

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA

Nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA (prenos: TV SLO 2/MMC)

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

T. O.