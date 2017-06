Katanec upa, da bodo njegovi varovanci zabijali gole in "tepli"

Odmevi po tekmi Slovenija - Malta

10. junij 2017 ob 22:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

"Zadetek smo dali ob koncu prvega polčasa. Za ekipo, ki ga dobi na ta način, je to kot nož v hrbet," je po zmagi nad Malto o ključnem trenutku razmišljal selektor slovenskih nogometašev Srečko Katanec.

Katanec je bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Še posebej je izpostavil Josipa Iličića, ki je mojstrsko zabil vodilni zadetek, nato pa še podal pri drugem.

Bistveno je, da fantje v klubih igrajo

"Težka tekma, zaprta. V nogometu je vse mogoče. Dokler ne daš dva, tri gole, nisi miren do zadnje minute. Fantje so igrali dobro. Če nimaš fantazije, je težko kaj narediti. Jojo je odigral maestralno tekmo. Čestitke njemu, pa tudi vsem drugim. Bili so kompaktni, agresivni, vsi so oddelali, kar so morali. Rezultat je posledica tega. Kar se tiče za naprej, upam, da se bodo vsi tisti, ki imajo probleme, spočili, našli klube in potem je september mogoče za nas še najlažji, ker vsi dajo priprave skozi, tako da so dobro pripravljeni. Imamo dober kader. Bistveno je, da igrajo, da imajo minutažo, da zabijajo tisti, ki morajo, in da 'tepejo' tisti, ki morajo," je dejal Katanec in "upokojenemu" Milivoju Novakoviću zaželel vse najboljše na novi poti. "Dal je veliko slovenskemu nogometu. Bil je napadalec še klasične 'jugo' šole". Bil nam je neprecenljiv, a morali ga bomo nadomestiti."

Bojan Jokić: "Veseli smo za zmago, a smo žalostni, ker Milivoje odhaja. Kljub temu bo on vedno ostal zapisan z velikimi črkami v slovenskem nogometu. Videli smo, kako so ga navijači dočakali. Danes so bili izjemni. Vedeli smo, da bo Malta težek nasprotnik. Do prvega gola je bilo zelo tesno, a na koncu smo zasluženo zmagali. Nasprotnik si ni priigral niti ene priložnosti. To je dobra popotnica za naprej. Na papirju nas septembra čakajo težji nasprotniki, a vemo, kaj nas čaka, saj smo take tekme že igrali. Moramo se le dobro pripraviti."

Antonio Delamea Mlinar: "Vtisi so dobri. Dosegli smo to težko, prigarano zmago, danes je bilo težje igrati, ker so vsi pričakovali, da bo lahka tekma. Ampak vedeli smo, da Malta ni naivna ekipa, zato smo morali dati vse od sebe. Na koncu smo zasluženo zmagali, škoda, da ne še z večjo razliko. Toda pomembne so tri točke."

Jasmin Kurtić: "Prigarana, a zaslužena zmaga. Igrali smo dobro, igrali smo kot ekipa, bili potrpežljivi. Čeprav nismo dali hitro gola, smo vedeli, da ga bomo slej ko prej. Ko pa daš na koncu polčasa gol, malo 'posekaš' noge tekmecu. Tudi v drugem polčasu smo igrali dobro, tekmo privedli do lepega konca, posebej ker je zadel še Milivoje Novaković, ki se je tako na najboljši način poslovil od nogometa. Milivoje je veliko ime slovenskega nogometa, za nas je bil velik človek tako na igrišču kot zunaj njega. Želim mu vso srečo na nadaljnji poti, njemu in njegovi družini."

Pietro Ghedin: "Mislim, da je Slovenija igrala dobro, zelo dobro, od prve do zadnje minute. Zaslužili so si zmago, imeli so več lepih priložnosti, zadeli pa dvakrat. Za nas je bilo težko, na koncu pa je bila zmaga Slovenije zaslužena. Imeli so motiv in željo, tako da sem kar navdušen nad predstavo Slovenije."

