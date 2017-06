Video: Sprehod skozi kariero Milivoja Novakovića

Poudarki Portret drugega najboljšega strelca v zgodovini slovenske reprezentance Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zadnji reprezentančni zadetek v Stožicah je Milivoje Novaković dosegel pred dvema letoma na tekmi proti Angliji, ko je ob koncu prvega polčasa poskrbel za vodstvo z 1:0 in navdušenje na polnih tribunah. Na koncu je bilo 2:3. Foto: www.alesfevzer.com Novaković je bil del slovenske reprezentance od februarja 2006, ko je debitiral na prijateljski tekmi na Cipru. Foto: BoBo V dresu Litexa iz Loveča je prvič opozoril nase nogometno Evropo. Foto: EPA Tudi na tekmah slovenske reprezentance branilci nikoli niso izbirali sredstev, da bi ga ustavili. Foto: MC NZS.si/Taka Z Lukasom Podolskim sta v Kölnu skupaj igrala med letoma 2009 in 2012. Foto: EPA Najlepši trenutek v karieri - uvrstitev na svetovno prvenstvo 2010 po zmagi nad Rusijo v Mariboru. Foto: MC NZS.si/Taka Z Matjažem Kekom decembra 2009 na novoletni prireditvi Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju. Foto: Drago Perko Začetek priprav na SP v Južni Afriki maja 2010 v Mariboru. Foto: MMC RTV SLO/Aleš Vozel Dan po zgodovinski zmagi nad Alžirijo v Polokwaneju so si slovenski nogometaši privoščili sprostitev v levjem parku v Johannesburgu. Foto: MMC RTV SLO/Matej Rijavec Z reprezentančnim in klubskim soigralcem Mišom Brečkom po tekmi Srbija - Slovenija septembra 2010 v Beogradu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Z mlado navijačico Olimpije na treningu slovenske reprezentance v Stožicah novembra 2014. Foto: www.alesfevzer.com Januarja 2015 so v Nagoji takole po slovensko pozdravili Milivoja Novakovića. "Vsak dan znova sem vesel, da lahko stojim na igrišču in da sem zdrav. Veliko časa posvetim skrbi za telo, veliko hodim na terapije in regeneracije," je o receptu za dobro pripravljenost povedal dva meseca in dodal, da nanj ugodno vpliva tudi japonska prehrana. Foto: Nagoja Grampus Po tekmi proti Ukrajini v Mariboru v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 ni razmišljal o slovesu od izbrane vrste: "V čast mi je biti v reprezentanci, to sem vedno poudarjal." Foto: www.alesfevzer.com Poziranje s pokalom za naslov državnega prvaka pred dvema tednoma v Ljudskem vrtu. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Sorodne novice Video: Milivoje Novaković proti Malti končuje kariero Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Video: Sprehod skozi kariero Milivoja Novakovića

Za Slovenijo dosegel 31 zadetkov

10. junij 2017 ob 10:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Robert Koren, Samir Handanović, Mišo Brečko, Zlatan Ljubijankić in Nejc Pečnik so le nekateri izmed piscev slovenske nogometne pravljice, ki jim ni bilo dano to, kar bo drevi Milivoju Novakoviću.

Da bi se od navijačev poslovili primerno njihovemu doprinosu tej zgodbi.

Koren, kapetan reprezentance ob uvrstitvi na SP leta 2010 v Južni Afriki, je zadnjo tekmo v dresu s Triglavom na prsih odigral septembra 2011 v Firencah proti Italiji ter se ob koncu neuspešnih kvalifikacij za Euro 2012 in menjavi selektorja odločil za slovo. Drugi štirje, omenjeni v uvodnem stavku, so potihoma odšli po porazu proti Ukrajini v dodatnih kvalifikacijah novembra 2015 v Mariboru.

Tudi Novaković je že bil reprezentančno upokojen. Februarja 2012 je ta korak storil skupaj s Korenom, a ga je marca 2013 Srečko Katanec prepričal, naj se vrne v izbrano vrsto. V drugem obdobju je v strelsko statistiko dodal 12 zadetkov, zadnjega ob nesrečnem porazu pred slabima dvema letoma v Baslu, ko so bili Slovenci še v 80. minuti z eno nogo že na Euru 2016, a nato prejeli tri gole in zapravili imenitno priložnost za pot v Francijo.

31 golov je dosegel "Nova" za Slovenijo, morda pa prav danes doda še kakšnega, s čimer bi ostalo njegovo slovo še bolj v spominu.

Eksploziven, hiter, a tudi zelo suh

"Šta če mi ovaj? Ima mršave kosti," ("Kaj mi bo ta s suhimi kostmi?") naj bi se nekoč vprašal Jedinko Perica, ko je bil govor o golgeterju iz Novih Jarš, za katerega pri Olimpiji leta 1998 ni bilo prostora.

"Nismo ga takoj opazili, čeprav smo mlajše klubske kategorije spremljali. Nismo bili tako pozorni na napadalce, saj smo imeli Ekmečića, Kitića, Bozga ... Več težav smo imeli v obrambi. Imel je odlično štartno hitrost, bil je eksploziven in hiter. A tudi zelo suh. Potem je kar naenkrat, niti ne vem kam, odšel," je pred osmimi leti v pogovoru za Val 202 pojasnjeval Perica, ki je v času, ko je Novaković igral za mladince, vodil člansko moštvo ljubljanskega kluba.



Pri 20 letih s trebuhom za kruhom na Koroško

Milivojeva zgodba je zgodba o nogometašu, ki je moral trdo garati na popotovanju od anonimneža, ki so ga "spregledali" za Bežigradom, do mednarodne uveljavitve v majicah Kölna in slovenske izbrane vrste. Ker ni dobil priložnosti, se je pri 20 letih podal v Avstrijo, na Koroško.

"Da bi pri Olimpiji šel od mladincev med člane, so od mene zahtevali denar. Zato sem šel v peto avstrijsko ligo - Klopeiner See," je bil iskren v MMC-jevem klepetu septembra 2008. "Po naravi sem bolj trmast. Pred sabo imam vedno cilj. Seveda sem bil v Olimpiji celo otroštvo, a ko pride do točke, ko vidiš, da si nekaj naredil, da si bil najboljši strelec vseh selekcij in ne igraš oziroma od tebe zahtevajo denar, se nekaj naučiš o življenju," je dodal za Radio Slovenija novembra 2014.

Ko se je slovenska reprezentanca prebijala na prvo svetovno prvenstvo na Japonskem in v Južni Koreji, se je sloki napadalec še prebijal na obzorje na tretjeligaških avstrijskih zelenicah. Med letoma 2000 in 2003 je igral za Slovenski atletski klub (SAK) iz Celovca in Voitsberg. V sezoni 2003/04 je pri Mattersburgu na Gradiščanskem okusil igranje v prvi ligi, sezono pozneje pa je po poškodbi v drugi ligi žogo brcal za LASK iz Linza.

Najboljši strelec bolgarskega prvenstva

"Prvič sem slišal zanj, ko je začel zabijati gole v LASK-u. Zaradi specifične višine oziroma konstitucije je netipičen nogometaš, morda je imel v mlajših kategorijah ravno zaradi pretirane rasti težave s tehniko in ni dajal vtisa, da bi kazal neko perspektivo v razvoju, in so morda pri njem nekoliko opustili misel, da bi lahko postal kakovosten nogometaš. Bistvo njegovega uspeha je v želji in volji, da dokaže, da je sposoben," je v isti oddaji kot Perica razlagal Zdenko Verdenik.

Njegov nekdanji pomočnik v slovenski reprezentanci Brane Oblak, ki je nato tudi sam postal selektor, ga je spoznal še nekoliko pozneje - ko je dokončno stopil na igrišče v Litexu iz Loveča. To je bilo v sezoni 2005/06. 26-letni Novaković je kot za stavo tresel mreže v bolgarskem prvenstvu in postal z 19 goli tudi najboljši strelec lige.

Debi v reprezentanci februarja 2006

3. november 2005 je dan, ko ga je prvič spoznala tudi širša slovenska nogometna javnost. Tedaj sta se njegovo ime in priimek prvič izpisala na našem teletekstu in spletni strani, objavili smo tudi njegovo prvo fotografijo. V Pokalu Uefa je namreč zadel proti Grasshoppersu in se znašel na Reutersu.

"Zanj nisem vedel, dokler me ni poklical njegov tedanji trener Ljupko Petrović in mi povedal, kakšnega igralca ima. Njemu je šlo bolj za to, da ga nekam prodajo. Želel je, da ga damo v reprezentanco. Rekel je, naj ga pridemo gledat, a jaz ga nisem hotel gledati. Mislil sem si, če v bolgarski ligi doseže toliko zadetkov, je dober tudi za nas. Tedaj smo imeli težave s Cimerotičem in Rodićem, tudi Lavrič ni bil nikoli pravi, zato smo iskali neko alternativo oziroma rešitev. Veliko ljudi v zvezi nam je sicer to odsvetovalo, ker nikoli ni igral v nižjih reprezentančnih selekcijah, in to jim ni ustrezalo, kajti to je pomenilo, da so naredili "napako", ker ga niso prej uvrščali v mlade ekipe," se tistih časov spominja Oblak. Novakoviću je prvo priložnost v izbrani vrsti ponudil na turnirju na Cipru februarja 2006.

Iz Litexa v Nemčijo

Slovenska tla so izgubljenega sina pozdravila konec maja. 499 dni je Slovenija čakala na novo zmago in jo v Celju tudi dočakala. S hat-trickom "Nove" proti Trinidadu in Tobagu (glej VIDEO).



Mesec in pol pozneje je Novaković z Litexom gostoval v Domžalah v Pokalu Uefa. Tekmec je bil Koper, ki mu je "Nova" na povratni tekmi tudi zabil gol. Nato se je bolgarska avantura zanj pričakovano končala. Podpisal je triletno pogodbo s Kölnom, ki je po izpadu v drugo ligo iskal zamenjavo za Lukasa Podolskega. Najboljši mladi nogometaš SP-ja v Nemčiji je odšel v Bayern.

Latour se je "zaljubil" vanj

Pri prestopu Novakovića - Köln je Litexu odštel več kot milijon evrov - je sodeloval tudi Verdenik: "Zelo znani kölnski menedžer Michael Meier je po posredovanju mojih prijateljev prišel v Slovenijo in odpeljal sem ga na tekmo proti Trinidadu in Tobagu. Skupaj sva si jo ogledala in na podlagi tega ogleda je tudi padla odločitev, da bo Novaković okrepil Köln. Meierja je tedaj v Slovenijo poslal trener Kölna, Švicar Hanspeter Latour, ki je zelo cenil Novakovića. Opazil ga je in se praktično 'zaljubil' vanj, ko je igral proti Grasshoppersu, katerega trener je bil pred prihodom v Köln. Bali so se le, da so plačali malo previsoko odškodnino. Vprašali so me, kaj mislim o tem, in dejal sem jim, da če bo Novaković odigral tako, kot zna, in če se bo resnično tako poglobil v položaje okrog gola, kot se je do tedaj v vsakem klubu, bo ta denar gotovo dobro vložen."

Prvi zadetek za "kozličke" je Novaković dosegel 24. oktobra 2006 ob pokalni senzaciji proti Schalkeju. Kmalu zatem je Latourja na klopi zamenjal legendarni Christoph Daum in s slovenskim napadalcem sta začela pisati novo poglavje. Tudi v reprezentanci je "Nova" dobil novega "šefa" - Matjaža Keka.

Izjemna klubska jesen 2007

Sprva pri njem ni bil v ospredju, prednost ob kapetanu Klemnu Lavriču je imel Ermin Raković. Toda tako kot je nekaj časa potreboval, da se je resnično uveljavil v Porenju (po pol leta se je pogovarjal o prestopu v Augsburg), je počasi dobival tudi večjo vlogo v reprezentanci. Po 14 golih na 15 tekmah v nemški drugi ligi jeseni leta 2007 je Kek enostavno moral "spregledati".

"Bil sem nervozen, ker v reprezentanci nisem igral. V klubu sem igral zelo dobro, potem pa sem prišel v reprezentanco in nisem igral od začetka. To me je razjezilo. Pred tekmo proti Bolgariji sem ves teden delal, da bi zaigral, potem pa je prišel dan tekme in obsedel sem na klopi. Normalno, da me je presekalo," je na novoletni prireditvi NZS-ja v hotelu Slon, prav tedaj, ko je Rudi Zavrl na klop znova vabil Srečka Katanca, Novaković odkrito spregovoril v intervjuju za MMC.

Nepogrešljiv tudi v obrambnih nalogah

Kek ga je postavil za zgled, kako se mora igralec odzvati v takšnih trenutkih: "Ko sem začel kot selektor, mi je dokazal svoj značaj in pokazal vsem, kakšen profesionalec je treba biti in kako je treba nastopati za svojo državo. Ni bil takoj v prvem planu, takrat so imeli prednost drugi igralci, a kljub temu je vse to skupaj mirno prestal, zadržal v sebi, najbrž včasih tudi jezo. Potem ko je dobil priložnost, pa jo je izkoristil."



Rešitve za nekatera vprašanja je Keku približal ravno Daum. "Mišo" je nepogrešljiv postal tudi v obrambnih nalogah pri prekinitvah, čeprav ni nikoli dosegal veliko golov z glavo.

V Kölnu dobil svojo himno

Leto 2008 je Novakoviću prineslo obilo zadovoljstva. Z 20 zadetki je postal najboljši strelec druge nemške lige, s Kölnom, ki se je vrnil med elito, pa je podaljšal pogodbo. Nato je zadel že ob prvem nastopu v prvi ligi (!) in v reprezentanci dokončno zaživel ob boku Zlatka Dedića.

Spomladi 2009 mu je skupina "Junta Colonia“ posvetila pesem "Novagol", s čimer se je vpisal med kultne osebnosti mesta. Pred njim sta himno v Kölnu dobila samo Podolski in Daum. Izjemno sezono s 16 goli v Bundesligi je ob koncu nekoliko pokvarila boleča kila, zaradi katere je moral na operacijo. Čeprav se je poleti tistega leta veliko špekuliralo o njegovem prestopu v drug klub (odškodnina bi bila okoli 10 milijonov evrov), je ostal v četrtem največjem nemškem mestu.

Soldo mu odvzame kapetanski trak

Poškodbe so ga spremljale tudi v nadaljevanju kvalifikacij za SP. S tekmo proti San Marinu, na kateri je "Nova" kot rezervist zaigral kljub manjši poškodbi, se je začel spor med prvim napadalcem "kozličkov" in vodstvom Kölna. To mu je dva meseca zatem pred znamenito tekmo v Bratislavi, ko se je kljub nasprotovanju kluba znova podal v domovino, zagrozilo s kaznijo. Vse skupaj je doseglo vrhunec po prepozni vrnitvi v Köln po tekmi z Rusijo in slavju ob uvrstitvi na SP, zaradi česar je novi trener Zvonimir Soldo Novakoviću odvzel kapetanski trak.

Spomladi leta 2010 "Nova" nikakor ni blestel, sezono v Bundesligi je končal s šestimi zadetki. Slovenske navijače so pred začetkom svetovnega prvenstva vznemirjale še njegove težave s trebušno steno. Del priprav je oddelal po posebnem programu, nato pa na generalki v Ljudskem vrtu z dvema mojstrovinama s prostega strela proti Novi Zelandiji vendarle pomiril duhove in pohvalil odlično delo zdravniške službe, ki ga je pred vrhuncem kariere spravila v zelo zadovoljivo stanje. V Južni Afriki se "Nova Doppelpack" ni vpisal med strelce.

Najučinkovitejši napadalec v Evropi

Sledilo je nekaj kritik in njegov dolg medijski molk, ki se je začel z beograjskim skokom v Tosićev avtomobil po tekmi proti Srbiji septembra 2010. V eni izmed redkih izjav za slovenske medije je že maja 2011 napovedal reprezentančno slovo v primeru neuvrstitve na Euro 2012, kar je nato tudi uresničil v čudnih okoliščinah ob imenovanju Slaviše Stojanovića za novega selektorja. Tako kot njegovo (pre)pozno odkritje je tudi njegova razmeroma zgodnja reprezentančna upokojitev pri še nedopolnjenih 33 letih tedaj vzbudila številna vprašanja.

Medtem je v Kölnu po odhodu Solda znova začel bolj pridno tresti mreže tekmecev in na koncu sezone 2010/11 za gol izboljšal svoj rekord iz sezone 2008/09. Dosegel je 17 zadetkov, bil tretji najboljši strelec nemškega prvenstva in si prislužil celo naziv najučinkovitejšega napadalca v Evropi.

Iz Japonske v Maribor

Njegovo zadnjo sezono v Kölnu je zaznamovala poškodba, zaradi katere je počival od oktobra do januarja. Po izpadu iz Bundeslige zanj ni bilo več mesta v Porenju, novo srečo pa je našel na Japonskem, kjer je pri treh klubih (Omija Ardidža, Šimicu S-Pulse in Nagoja Grampus) preživel tri leta in pol. Jeseni 2015 je pred eno izmed reprezentančnih akcij razkril, da so testi pokazali, da je telesno celo bolje pripravljen kot v času igranja v Nemčiji.

Z ustoličenjem Katanca se je vrnil v izbrano vrsto in zadel že na prvi tekmi proti Islandiji. Sledilo je še 11 golov, s čimer se je z 31 zadetki v dresu Slovenije približal najboljšemu strelcu Zlatku Zahoviču na samo štiri zadetke. Decembra 2015 je obljubil zvestobo enajst let mlajši Mariborčanki Martini in dva meseca pozneje s podpisom za Maribor znova dvignil veliko prahu.

V vijoličastem dresu je v zadnjih dveh sezonah v Prvi ligi TS na 37 tekmah dosegel 16 zadetkov, v pokalu pa je na šestih srečanjih dodal še dva. Poslovil se je z edino lovoriko v karieri - naslovom slovenskega državnega prvaka.

Prvi zadetek proti Slovaški ob zmagi z 2:1 (10. septembra 2008)

Drugi zadetek proti Slovaški ob zmagi z 2:1 (10. septembra 2008)

Zadetek proti Severni Irski ob zmagi z 2:0 (11. oktobra 2008)

Dva zadetka s prostega strela proti Novi Zelandiji ob zmagi s 3:1 (4. junija 2010)

Zadetek proti Srbiji ob remiju z 1:1 (7. septembra 2010)

Dva zadetka v dveh minutah proti Norveški ob zmagi s 3:0 (11. oktobra 2013)

Zadetek proti Angliji ob porazu z 2:3 (14. junija 2015)

Zadetek proti Švici ob porazu z 2:3 (5. septembra 2015)

Matej Rijavec