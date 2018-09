Kavčič: Veliko željo in dobro delo s treningov prenesti na tekmo

V vratih bo Vid Belec

5. september 2018 ob 20:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tekmo proti Bolgariji bo zaradi težav z zobmi moral izpustiti Leo Štulac, je na novinarski konferenci povedal selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič.

Slovenci bodo v četrtek ob 20.45 v Stožicah začeli nastope v Ligi narodov. Bolgare so analizirali in si ogledali dve njihovi tekmi: "Najprej izhajamo iz naše igre. Pričakujem odprto tekmo, kjer bodo odločale malenkosti," je dejal Kavčič, ki ima glede začetne postave še dve dilemi.

Konec tedna je imel priložnost pogovarjati se z nekdanjim bolgarskim napadalcem Dimitarjem Berbatovom na dobrodelni tekmi v Biljah. Kavčič je vodil prav ekipo, v kateri je bil najboljši strelec Bolgarije v zgodovini. "Pogovarjala sva se, a niti ni vedel, da bosta Slovenija in Bolgarija igrali med seboj. Rekel je, da nam ne more zaželeti sreče, ker to, jasno, ne bi prišlo iz srca. Je pa v redu fant, igral je vso tekmo," je v nekoliko šaljivem tonu razložil Kavčič.

V videu pod novico si lahko ogledate celotno novinarsko konferenco.



Skubic ima nekaj težav z gležnjem

Večjih težav s poškodbami svojih fantov nima, poleg Štulaca, ki še čaka na reprezentančni debi in naj bi bil pripravljen do nedeljske tekme na Cipru, gleženj nekoliko muči Nejca Skubica. Ob odsotnosti prvega vratarja Jana Oblaka bo med vratnici stopil Vid Belec.

Sicer pa Kavčič pravi, da je na treningih videl dobro skupino igralcev, veliko željo in dobro delo: "To pa je treba prenesti na igrišče, tako kot formo iz klubov."

Kapetan dobro pozna nekatere Bolgare

Jokić je še enkrat poudaril, da mora biti izhodišče junijska zmaga v Črni gori: "Tam smo delovali kot ekipa, bili konkretni, zabili dva gola in zmagali. Tako moramo igrati tudi doma, prevzeti pobudo in poskusiti tekmo dobiti."

O Bolgarih je dodal: "Vemo, da so kakovostni, pritiskajo visoko, tako da bomo na začetku verjetno morali igrati na preskok. Ampak podobno kot oni igramo tudi mi, moramo biti nevarni za gol, tako da bo prava tekma za vse, tudi navijače."

Jokić se je v karieri soočil tudi z nekaterimi bolgarskimi reprezentanti, pri čemer je izpostavil predvsem napadalca Ivelina Popova, ki igra za moskovski Spartak, in mladega napadalca sofijskega CSKA-ja Kirila Despodova, s katerim se je srečal letos poleti med pripravami z Ufo. Zanj pravi, da je prihodnost bolgarskega nogometa.

NZS mora zapreti 2.000 mest na tribuni

Nogometna zveza Slovenije sicer ni postregla s podatki o prodanih vstopnicah, bodo pa prav na četrtkovi tekmi odslužili kazen še s srečanja proti Ukrajini v dodatnih kvalifikacijah leta 2015, zapreti morajo 2.000 mest na tribuni.

Sodnik bo Italijan Davide Massa.

Slovenija se je sicer do zdaj z Bolgari merila le v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008, ko je v gosteh izgubila z 0:3, doma pa z 0:2.

LIGA NARODOV



LIGA C, skupina 3



Četrtek ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA (prenos na TV SLO 2/MMC-ju)

NORVEŠKA - CIPER

Nedelja ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA

Ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA (prenos na TV SLO 2/MMC-ju)

Sobota, 13. oktobra, ob 18.00:

NORVEŠKA - SLOVENIJA

Ob 20.45:

BOLGARIJA - CIPER

Torek, 16. oktobra, ob 20.45:

NORVEŠKA - BOLGARIJA

SLOVENIJA - CIPER

Petek, 16. novembra, ob 20.45:

CIPER - BOLGARIJA

SLOVENIJA - NORVEŠKA

Ponedeljek, 19. novembra, ob 20.45:

CIPER - NORVEŠKA

BOLGARIJA - SLOVENIJA

M. R.