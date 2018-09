Liga narodov? Če jo začenja dvoboj Nemčija - Francija, ni slabo.

Junija zaključni turnir četverice; na voljo tudi 4 vstopnice za EP

5. september 2018 ob 14:22

Z dvobojem zadnjih dveh svetovnih prvakov Nemčije in Francije se začenja novo evropsko reprezentančno tekmovanje Liga narodov. Štirje razredi, vsak s štirimi skupinami, napredovanje in izpad, na koncu pa še štiri vstopnice za EP 2020.

Tako bi na kratko lahko razložili novo Uefino tekmovanje, ki je bilo pred petimi leti ideja, ki se bo v četrtek začela uresničevati, pri čemer pa vlada tako v reprezentančnih taborih, pri nogometaših in navijačih še veliko zmede. Ali je treba izumljati novo ligo, ki nadomešča večino nepriljubljenih prijateljskih tekem? Če so pravila težko razumljiva strokovnjakom in ljudem, ki živijo od nogometa, kako bo to predstavljeno bežnim spremljevalcem reprezentance?

Preprostejše kvalifikacije za EP in veliko manj prijateljskih

Če je že Liga narodov neznanka, kako bo sprejeta v javnosti in med samimi igralci, najprej predstavimo pozitivno stvar. Poenostavljene in skrajšane so kvalifikacije za prihodnje evropsko prvenstvo, saj bo 55 članic Uefe razdeljenih v 10 skupin, iz katerih se bosta v največ 10 kvalifikacijskih tekmah med marcem in novembrom 2019 na EP 2020 uvrstili najboljši moštvi vsake skupine. Brez dodatnih kvalifikacij in izločitve najslabšega drugo- ali tretjeuvrščenega. Žreb kvalifikacij za naslednji EP bo 2. decembra v Dublinu, po koncu letošnje Lige narodov, ki bo služila tudi za določanje bobnov. Ob tem skorajda ne bo več prijateljskih tekem, namenjenih golemu zapolnjevanju reprezentančnega koledarja.

Kako deluje Liga narodov?

štirje kakovostni razredi lige: A, B, C in D;

vsak razred ima po štiri skupine s po 3 ali 4 reprezentancami;

vsaka reprezentanca z drugo igra doma in v gosteh; torej 4 ali 6 tekem skupine;

zmagovalec vsake skupine bo napredoval v višji razred, zadnjeuvrščeni v skupini pa nazadoval razred nižje;

štirje zmagovalci skupin iz najmočnejšega razreda A se bodo junija 2019 na miniturnirju pomerili za naslov prvaka Lige narodov.

Ključni bombonček – štiri vstopnice za Euro 2020!

Po koncu kvalifikacij za EP 2020 se bo najboljša reprezentanca posamezne skupine uvrstila na EP, skupaj bo tako podeljenih 20 od 24 mest. Preostale 4 udeleženke bodo dali posebni kvalifikacijski turnirji, kjer bo vsak kakovostni razred dal po enega udeleženca EP-ja 2020. Turnirji bodo odigrani marca 2020, udeležile pa se ga bodo najboljše reprezentance iz posamezne skupine, ki še ni kvalificirana za evropsko prvenstvo.

Hipotetični primer – odprta vrata

Slovenija igra v skupini 3 lige C. Če bi v konkurenci Bolgarije, Norveške in Cipra osvojila 3. mesto in bi v poznejših kvalifikacijah spet bila le na 3. mestu, sočasno pa bi se Bolgari in Norvežani uvrstili na EP-ju, bi na zaključnem turnirju lige C igrala Slovenija, z zmago pa bi si priigrala nastop na prvenstvu stare celine. Sistem zagotavlja, da bo na EP-ju 2020, ki se bo igral po Evropi, zagotovo sodelovala vsaj ena izmed 16 reprezentanc z dna evropske lestvice.

Jasnejša ločnica med EP-jem in SP-jem

"Liga narodov ustvarja bolj tekmovalne in pomembnejše tekme na reprezentančnem koledarju. Hkrati omogoča merjenje moči s sebi podobno močnimi reprezentancami, kar služi kot dobra priprava za poznejše kvalifikacijske boje. Moštva se ne učijo in ne napredujejo, če nenehno izgubljajo. Zdaj bodo začele zmagovati tudi nekatere najšibkejše reprezentance. Nogometnim zvezam bo olajšano delo, zaradi jasne razmejitve med obdobjem svetovnih prvenstev in evropskih prvenstev," so med drugim zapisali pri Uefi, ki je zagotovila tudi dodatni in stabilnejši dotok denarja iz skupne prodaje medijskih pravic za novo tekmovanje. Tudi po EP-ju 2020 bo namreč najprej sledila nova Liga narodov, nato se bodo začele kvalifikacije za SP 2022.

LIGA NARODOV

LIGA A



SKUPINA 1, četrtek ob 20.45:

NEMČIJA - FRANCIJA



Nedelja, 9. septembra, ob 20.45:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA

SKUPINA 2, sobota ob 18.00:

ŠVICA - ISLANDIJA



Torek, 11. septembra, ob 20.45:

ISLANDIJA - BELGIJA

SKUPINA 3, petek ob 20.45:

ITALIJA - POLJSKA



Ponedeljek, 10. septembra, ob 20.45:

PORTUGALSKA - ITALIJA

SKUPINA 4, sobota ob 20.45:

ANGLIJA - ŠPANIJA



Torek, 11. septembra, ob 20.45:

ŠPANIJA - HRVAŠKA

LIGA B



SKUPINA 1, četrtek ob 20.45:

ČEŠKA - UKRAJINA



Nedelja, 9. septembra, ob 15.00:

UKRAJINA - SLOVAŠKA

SKUPINA 2, petek ob 20.45:

TURČIJA - RUSIJA



Ponedeljek, 10. septembra, ob 20.45:

ŠVEDSKA - TURČIJA

SKUPINA 3, sobota ob 15.00:

SEVERNA IRSKA - BiH



Torek, 11. septembra, ob 20.45:

BiH - AVSTRIJA

SKUPINA 4, četrtek ob 20.45:

WALES - IRSKA



Nedelja, 9. septembra, ob 18.00:

DANSKA - WALES

LIGA C



SKUPINA 1, petek ob 20.45:

ALBANIJA - IZRAEL



Ponedeljek, 10. septembra, ob 20.45:

ŠKOTSKA - ALBANIJA

SKUPINA 2, sobota ob 18.00:

FINSKA - MADŽARSKA



Ob 20.45:

ESTONIJA - GRČIJA

SKUPINA 3: Četrtek ob 20.45:

SLOVENIJA - BOLGARIJA (Stožice)



NORVEŠKA - CIPER



Nedelja ob 18.00:

BOLGARIJA - NORVEŠKA



Ob 20.45:

CIPER - SLOVENIJA

SKUPINA 4, petek ob 20.45:

LITVA - SRBIJA



ROMUNIJA - ČRNA GORA

LIGA D



SKUPINA 1, četrtek ob 16.00:

KAZAHSTAN - GRUZIJA



Ob 20.45:

LATVIJA - ANDORA



SKUPINA 2, sobota ob 18.00:

BELORUSIJA - SAN MARINO



Ob 20.45:

LUKSEMBURG - MOLDAVIJA

SKUPINA 3, petek ob 18.00:

AZERBAJDŽAN - KOSOVO



Ob 20.45:

FERSKI OTOKI - MALTA

SKUPINA 4, četrtek ob 20.45:

ARMENIJA - LIECHTENSTEIN



GIBRALTAR - MAKEDONIJA

Toni Gruden