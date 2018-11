Liga narodov: Portugalska - Poljska, Švedska - Rusija, Srbija - Litva

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin zadovoljen z novim tekmovanjem

20. november 2018 ob 18:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Torkov večer prinaša konec premierne sezone novoustanovljene nogometne Lige narodov. Udeleženci zaključnega turnirja so sicer že znani: to so Portugalska, Nizozemska, Anglija in Švica.

Zaključni turnir bo na Portugalskem. Porto in Guimares bosta 5. in 6. junija prihodnje leto gostila polfinalni tekmi, finale in tekma za 3. mesto pa bosta 9. junija, kar mora sicer uradno še potrditi Evropska nogometna zveza.

Portugalci se bodo v torek pomerili s Poljaki, Švedi z Rusi, Škoti z Izraelom, medtem ko bodo Srbi gostili Litvo, Črnogorci pa Romunijo.

Čeferin: Odzivi na Ligo narodov izvrstni

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Slovenec Aleksander Čeferin je sicer z Ligo narodov, ki je nadomestila prijateljske tekme, zadovoljen. "Vedno smo imeli pritožbe velikih držav, da ne igrajo dovolj medsebojnih tekem, in vedno smo imeli pritožbe malih držav, da težko zmagajo, ker igrajo proti velikim. Zdaj imamo zanimivo obliko tekmovanja, ki je hkrati tudi pot do uvrstitve na evropsko prvenstvo, kar je še posebej pomembno za moštva v ligi D, ki v preteklosti niso imele pravih možnosti kvalificiranja," je dejal Čeferin na novinarski konferenci v Bruslju. Pri tem je dodal, da so vsi odzivi na novo obliko tekmovanja izvrstni. "Vem, da so nekatere večje reprezentance razočarane, ker so tako kot Slovenija izpadle v nižji rang, vendar je to del športa, zaradi česar je ta tudi tako zanimiv."

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 3:



Danes ob 20.45:

PORTUGALSKA - POLJSKA



Portugalska 7, Italija 5, Poljska 1.

LIGA B



SKUPINA 2:



Danes ob 20.45:

ŠVEDSKA - RUSIJA



Rusija 7, Švedska 4, Turčija 3 točke.

LIGA C



SKUPINA 1:



Danes ob 20.45:

ŠKOTSKA - IZRAEL

Izrael in Škotska po 6, Albanija 3.

SKUPINA 4:



Danes ob 20.45:

SRBIJA - LITVA



ČRNA GORA - ROMUNIJA

Srbija 11, Romunija 9, Črna gora 7, Litva 0 točk.

LIGA D

SKUPINA 3:



Danes ob 20.45:

MALTA - FERSKI OTOKI

KOSOVO - AZERBAJDŽAN



Kosovo 11, Azerbajdžan 9, Ferski otoki 4, Malta 2.

