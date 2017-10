Liga prvakov: Roma - Chelsea (postavi)

Sedem ekip se lahko že uvrsti v osmino finala

31. oktober 2017 ob 19:44

Rim - MMC RTV SLO

V 4. krogu Lige prvakov je derbi v Rimu, kjer bo Roma gostila Chelsea. V skupini C se za preboj v osmino finala bori tudi madridski Atletico, ki ima le dve točki.

Rimljani so pred dvema tednoma navdušili na pravi poslastici na Stamford Bridgeu (3:3). Londončani so vodili že z 2:0, nato pa je Edin Džeko zrežiral preobrat in Eden Hazard je četrt ure pred koncem rešil točko za angleške prvake.

V skupini A ima Manchester United popoln izkupiček. Na Old Trafford prihaja odpisana Benfica in rdeči vragi bi si z zmago že zagotovili osmino finala. V dobrem položaju je tudi Basel, ki si lahko z zmago prav tako zagotovi napredovanje.

Juventus je pred dvema tednoma ugnal Sporting z 2:1. Z zmago na Portugalskem bi italijanski prvaki že napredovali, v primeru zmage gostiteljev na stadionu Jose Alvalade pa bi se položaj močno zapletel. Barcelona je v odličnem položaju, težko jim bo odvzeti prvo mesto.

Heynckes ostal brez napadalca

V skupini B Bayern gostuje v Glasgowu. Robert Lewandowski je vodstvo velikana iz Münchna pozval, da zanj poišče zamenjavo, saj v primeru, ko je poškodovan, Bavarci nimajo prave rešitve na položaju napadalca. Lewandowski se je poškodoval in ni potoval na Škotsko. "Trenutno nimamo rezerve za moj položaj. Nihče ne more vsake tri dni odigrati 90 minut in to celotno sezono," je dejal Lewandowski.

Jupp Heynckes je iz mladinskih vrst vpoklical Manuela Wintzheimerja. Kwasi Okyere Wriedt, ki je zamenjava za Lewandowskega, pa ni bil registriran za nastope v Ligi prvakov. Športni direktor Hasan Salihamidžić je poudaril, da iščejo novega napadalca, ki ga bodo v klub pripeljali januarja. A morajo najti nogometaša, ki se bo sprijaznil s sedenjem na klopi.

4. KROG, torek ob 20.45,

Skupina A:

MANCHESTER UNITED - BENFICA

BASEL - CSKA MOSKVA

Lestvica: MANCHESTER UNITED 3 3 0 0 8:1 9 BASEL 3 2 0 1 7:3 6 CSKA MOSKVA 3 1 0 2 3:7 3 BENFICA 3 0 0 3 1:8 0

Skupina B:

PARIS SG - ANDERLECHT

CELTIC - BAYERN

Celtic: Gordon, Lustig, Boyata, Bitton, Tierney, S. Brown, Armstrong, Forrest, McGregor, Sinclair, Dembele.

Bayern: Ulreich, Rafinha, Süle, Boateng, Alaba, Tolisso, Javi Martinez, Robben, James Rodriguez, Coman, Vidal.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Lestvica: PARIS SG 3 3 0 0 12:0 9 BAYERN 3 2 0 1 6:3 6 CELTIC 3 1 0 2 3:8 3 ANDERLECHT 3 0 0 3 0:10 0



Skupina C:

ROMA - CHELSEA

Roma: Alisson, Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov, Strootman, Nainggolan, De Rossi, Perotti, Džeko, El Shaarawy.

Chelsea: Courtois, Rüdiger, David Luiz, Cahill, Azpilicueta, Fabregas, Bakayoko, Alonso, Pedro, Hazard, Morata.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

ATLETICO MADRID - QARABAG

Lestvica: CHELSEA 3 2 1 0 11:4 7 ROMA 3 1 2 0 5:4 5 ATLETICO MADRID 3 0 2 1 1:2 2 QARABAG 3 0 1 2 1:8 1



Skupina D:

OLYMPIACOS - BARCELONA

SPORTING - JUVENTUS

Sporting: Rui Patricio, Andre Pinto, Coates, Ristovski, Silva, Bruno Cesar, Battaglia, Gelson, Martins, Bruno Fernandes, Acuna, Dost.

Juventus: Buffon, de Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro, Pjanić, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Clement Turpin (Francija)

Lestvica: BARCELONA 3 3 0 0 7:1 9 JUVENTUS 3 2 0 1 4:4 6 SPORTING 3 1 0 2 4:5 3 OLYMPIACOS 3 0 0 3 3:8 0

A. G.