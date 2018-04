Heynckes: Ronaldo? Vprašanje tudi, kako ustaviti Lewandowskega?

Kroos: Letos bo težje, kot je bilo lani

24. april 2018 ob 21:00

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Real Madrida lovijo že tretji zaporedni naslov v Ligi prvakov, a polfinalna ovira je zelo zahtevna – Bayern München. Bavarci se bodo skušali oddolžiti za poraz v lanskem četrtfinalu.

Prvi dvoboj evropskih gigantov bo v sredo ob 20.45 na Allianz Areni, naslednji torek pa sledi povratni obračun na Santiago Bernabeuu. Kraljevi klub je z 12 evropskimi naslovi najuspešnejši na stari celini, tudi Bayern pa se je na vrh najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja zavihtel že petkrat, s čimer je za Milanom in skupaj z Barcelono ter Liverpoolom na tretjem mestu. V najmočnejšem tekmovanju sta se Bayern in Real pomerila že 25-krat, oba sta slavila po 11-krat, a zadnji dvoboji so pripadli Špancem.

Münchenčani so zadnja štiri leta iz Lige prvakov izpadli proti španskim moštvom. V sezoni 2014/15 je njihovo pot v polfinalu končala Barcelona, leto pozneje v isti fazi Atletico Madrid, v lanski in v sezoni 2013/14 pa je bil boljši Real. Pred štirimi leti so los blancosi slavili v polfinalu, lani pa so bili torej boljši v četrtfinalu. Lanski dvoboj je dvignil precej prahu. Po zmagi Reala na Allianz Areni (1:2) je Bayernu v španski prestolnici uspel preobrat in po avtogolu Sergia Ramosa so serijski nemški prvaki izsilili podaljšek.

Pred dodatkom je bil po sporni odločitvi izključen Arturo Vidal, na münchenski strani pa so bili prepričani, da bi si predčasno pot v garderobo prislužil tudi Casemiro. V podaljšku se je mreža Bayerna zatresla trikrat, prva dva gola, pod katera se je podpisal Cristiano Ronaldo, sta bila dosežena iz prepovedanega položaja. Po tekmi so Bavarci glasno govorili o kraji, Vidal je dejal, da je Bayern izločil sodnik, tedanji trener Carlo Ancelotti, ki je pred tem deloval na klopi Reala, pa je povedal: "Zgodila se je krivica in to je videl ves svet."

Boateng se veseli obračuna z Ronaldom

Zdaj sledi novo poglavje obračunov teh dveh velikanov, ki sta v zadnjih letih vedno med glavnimi favoriti za končno slavje v Ligi prvakov. "Lanski poraz, ko smo izpadli, ni več v naših mislih. Verjamemo, da imamo dobre možnosti za uvrstitev v finale in osredotočeni smo na to nalogo," je povedal nogometaš Bayerna Jerome Boateng. Nemškega osrednjega branilca čaka zahtevna naloga, ko se bo boril proti Ronaldu. Portugalec je v odlični formi, hkrati pa je Bayernu do zdaj že zabil devet golov.

"Real ima močan napad, trdno obrambo in uravnoteženo sredino. To so tudi razlogi, da so dvakrat zapored slavili v Ligi prvakov. Smo pa tudi mi samozavestni in verjamemo, da jih lahko premagamo. Vedno rad igram proti najboljšim in tudi z Ronaldom je tako. Vedno je zabavno igrati proti tako kakovostnim nogometašem, saj tako napreduješ. Ronaldo je stroj pred golom in je kompleten napadalec. Praktično nemogoče ga je povsem zaustaviti. Na vsaki tekmi dobi svoje priložnosti. Poskrbeti moramo, da mu pustimo čim manj prostora," je dodal Boateng.

Glavna aduta Ronaldo in Lewandowski

Prvi zvezdnik Reala je v tej sezoni v vseh tekmovanjih zabil že 42 golov, toda tudi Bayern ima svoje orožje v konici napada, kar je poudaril trener Jupp Heynckes. Robert Lewandowski je v letošnji sezoni mrežo zatresel že 39-krat. "Zelo spoštujemo Ronalda. Za sabo ima izvrstno kariero. Da osvojiš Ligo prvakov, moraš odlično igrati kot ekipa. Vedno podrobno analiziramo nasprotnika in smo pripravljeni na Real. Tudi mi imamo napadalca, ki je že zabil skoraj 40 golov. Tako lahko tudi vprašamo, kako zaustaviti Lewandowskega?" je dejal Heynckes.

72-letni strokovnjak je do zdaj v vseh treh sezonah Lige prvakov, v katerih je deloval, prišel do finala. Dvakrat je prestižno tekmovanje tudi osvojil, z Bayernom je bil najboljši leta 2013, pred 20 leti pa je na vrh Evrope stopil z Real Madridom: "Nekateri trenerji v karieri nikoli ne dobijo take priložnosti. Sem skromen človek. Takšnih tekem se ne lotim čustveno, nedvomno pa čustva pridejo na dan med tekmo. To bo spektakel za vse nogometne navdušence. Gre za dvoboj dveh klubov z veliko tradicijo. V svoji karieri sem se pomeril z nekaterimi odličnimi trenerji, kot sta Johan Cruyff in Marcelo Lippi. Občudujem tudi Zidana. Všeč mi je način, kako Real igra pod njegovo taktirko. Že kot igralca sem ga občudoval, zdaj pa me navdušuje s svojo mirnostjo."

Zidane: Favorita ni

Tudi Zidane je že dvakrat osvojil Ligo prvakov, od njiju sta tako uspešnejša le Bob Paisley in Ancelotti, ki imata tri tovrstne lovorike. "Res močno spoštujem Heynckesa, zaradi vsega, kar je storil z Bayernom in Realom. Lahko mu le povrnem izrečene komplimente. Morali bomo biti zares vrhunski. Bayern je velik klub in igra kot prava ekipa. Mislim, da favorita ni. Prepričan sem, da bomo mentalno 150-odstotno pravi," je pred dvobojem napovedal Zidane, ki je konec tedna lahko odpočil svoje varovance, saj Real zaradi finala kraljevega pokala ni imel tekme s Sevillo.

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi o Jamesu Rodriguezu, kolumbijskem nogometašu, ki ga je Real pred sezono posodil v München: "Nisem želel, da James odide. On se je tako odločil. Z njim nikoli nisem imel težav, to so zgolj stvari, ki se govorijo in pišejo v medijih. Mislim, da bo motiviran, ker je nogometaš, ne zato, ker bi želel komur koli kaj dokazati. Tega mu ni treba. Kdor misli, da imam kaj proti Jamesu, se moti."

Kroos: Letos bo težje, kot je bilo lani

Pomemben člen Zidanove igre je Toni Kroos, nemški vezist, ki od leta 2014 igra za Real, pred tem pa je osem let preživel – vmes je bil eno sezono posojen Bayerju – pri Bayernu, kjer je igral tudi pod taktirko Heynckesa: "Dolgo sem igral pod vodstvom Juppa Heynckesa in vem, da je sijajen trener. Ko se je vrnil, je takoj spremenil potek sezone. Od njegovega prihoda Bayern igra veliko bolje in mislim, da jih bo težje premagati kot lani. Seveda je dvoboj z Bayernom zame nekaj posebnega, saj sem tam igral toliko let, hkrati se bom pomeril z igralci, s katerimi sem toliko časa skupaj igral oziroma še igram v reprezentanci."

28-letni nemški reprezentant je Ligo prvakov osvojil tako z Bayernom kot z Realom: "Liga prvakov je izjemno zahtevno tekmovanje in tako je zmaga v dveh zaporednih sezonah zares izvrsten dosežek. Leta 2016 je bil zame drug finale. Leta 2012 sem ga z Bayernom izgubil, naslednje leto pa zaradi poškodbe nisem igral, zato je bil prvi naslov z Realom nekaj posebnega, saj sem imel občutek, da sem nekaj prispeval. Ubranitev lovorike je bila prav tako posebna, saj nobena ekipa tega še ni naredila."

Polfinale, prva tekma, sreda ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID

Verjetni postavi:

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller, James Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski.

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco, Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Povratna tekma bo 1. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

T. J.