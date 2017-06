Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 20 glasov Ocenite to novico! Islandci so z zmago ujeli Hrvate na vrhu lestvice pri 13 točkah. Foto: Reuters Dvoboj Maria Mandžukića in Birkirja Sävarssona. Foto: Reuters Nemanja Matić poskuša ustaviti Aarona Ramseyja na tekmi v Beogradu. Foto: Reuters VIDEO Gol Magnussona za zmago I... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Magnusson v 90. minuti z ramenom zadal poraz Hrvatom

Remi med Srbijo in Walesom

11. junij 2017 ob 20:27,

zadnji poseg: 11. junij 2017 ob 23:49

Reykjavik - MMC RTV SLO

S tekmami v skupinah D, G in I se je končal junijski del nogometnih kvalifikacij za SP. Islandija je z zadetkom v 90. minuti premagala Hrvaško z 1:0.

Junak gostiteljev je bil Hördur Magnusson, ki je mrežo zatresel z ramenom (!) po strelu iz kota. Branilec angleškega drugoligaša Bristol Cityja je svoj drugi reprezentančni gol dosegel s šestih metrov. Varovanci Anteja Čačića vse od začetka tekme niso našli odgovora za organizirano in disciplinirano igro domačih. Priložnosti je bilo malo, strel, po katerem je žoga končala v mreži, je bil šele tretji v okvir vrat na tekmi.

Islandci so na vrhu lestvice skupine I ujeli Hrvate pri 13 točkah, le dve manj pa imata Turčija in Ukrajina, ki sta v gosteh premagali Kosovo (1:4) oziroma Finsko (1:2).

Srbi in Irci niso dovolili bližje Walesu in Avstriji

Zanimivo je bilo tudi v Beogradu, kjer sta se Srbija in Wales razšla z 1:1. V 35. minuti so povedli gostje, z 11-metrovke je zadel Aaron Ramsey, potem ko je prekršek nad Samom Vokesom storil Luka Milivojević. V 74. minuti je iz bližine izenačil Aleksandar Mitrović, s čimer je obrodil sad pritisk gostiteljev v drugem polčasu. Valižani so igrali brez kaznovanega Garetha Bala, manjkalo pa je še nekaj članov prve postave.

Srbija je z 12 točkami še naprej na vrhu lestvice skupine D. Enako število točk ima tudi Irska, ki se je v Dublinu z Avstrijo prav tako razšla z 1:1, potem ko je izid izenačila pet minut pred koncem. Wales in Avstrija sta v šestih krogih zbrala po 8 točk.



Septembra obračun Španije in Italije za prvo mesto

V skupini G je v Skopju Španija proti Makedoniji slavila zmago z 1:2, v prve pol ure sta se med strelce vpisala David Silva in Diego Costa. Častni gol za domače je v 66. minuti prispeval branilec Rijeke Stefan Ristovski po izjemnem samostojnem prodoru s sredine igrišča in strelom v zgornji kot.

Italija je v Vidmu mrežo Liechtensteina napolnila s petimi goli (5:0). Obe reprezentanci nadaljujeta mrtvi tek na prvih dveh mestih s po 16 točkami. 2. septembra se bosta srečali na Santiago Bernabeuu v Madridu.

Skupina D

MOLDAVIJA - GRUZIJA 2:2 (2:0)

Ginsari 15., Dedov 36.; Merebašvili 65., Kazaišvili 70.



IRSKA - AVSTRIJA 1:1 (0:1)

Walters 85.; Hinteregger 31.



SRBIJA - WALES 1:1 (0:1)

Mitrović 74.; Ramsey 35./11-m

Lestvica: SRBIJA 6 3 3 0 13:7 12 IRSKA 6 3 3 0 8:4 12 WALES 6 1 5 0 9:5 8 AVSTRIJA 6 2 2 2 9:8 8 GRUZIJA 6 0 3 3 6:10 3 MOLDAVIJA 6 0 2 4 4:15 2



Skupina G

MAKEDONIJA - ŠPANIJA 1:2 (0:2)

Ristovski 66.; David Silva 15., Diego Costa 27.



IZRAEL - ALBANIJA 0:3 (0:2)

Sadiku 22., 44., Memushaj 71.



ITALIJA - LIECHTENSTEIN 5:0 (1:0)

Insigne 35., Belotti 53., Eder 74., Bernardeschi 83., Gabbiadini 91.

Lestvica: ŠPANIJA 6 5 1 0 21:3 16 ITALIJA 6 5 1 0 18:4 16 ALBANIJA 6 3 0 3 7:8 9 IZRAEL 6 3 0 3 9:12 9 MAKEDONIJA 6 1 0 5 8:13 3 LIECHTENSTEIN 6 0 0 6 1:24 0



Skupina I

FINSKA - UKRAJINA 1:2 (0:0)

Pohjanpalo 72.; Konopljanka 51., Biesiedin 75.



KOSOVO - TURČIJA (v Skadru) 1:4 (1:2)

Rrahmani 22.; Sen 7., Under 31., Yilmaz 61., Tufan 82.

RK: Berisha 84./Kosovo



ISLANDIJA - HRVAŠKA 1:0 (0:0)

Magnusson 90.

Lestvica: HRVAŠKA 6 4 1 1 11:2 13 ISLANDIJA 6 4 1 1 9:6 13 TURČIJA 6 3 2 1 11:6 11 UKRAJINA 6 3 2 1 9:5 11 FINSKA 6 0 1 5 4:10 1 KOSOVO 6 0 1 5 3:18 1

M. R.