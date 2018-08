Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 38 glasov Ocenite to novico! Napadalni dvojec Marcos Tavares in Luka Zahović ni imel svojega dne. Priložnosti je bilo veliko, učinek pa ničeln. Foto: BoBo Allan McGregor je ubranil vse strele, na koncu tudi Tavaresovo enajstmetrovko. Foto: BoBo VIDEO Maribor po številnih zapr... Sorodne novice Maribor svojo priložnost vidi v večji agresivnosti in prekinitvah Dodaj v

Alan McGregor hladnokrvno uničil vijoličaste sanje

Mariborski nogometaši končali nastope v Evropi

16. avgust 2018 ob 11:57,

zadnji poseg: 16. avgust 2018 ob 22:15

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora se poslavljajo od kvalifikacij Evropske lige. Na povratni tekmi so z Rangersi igrali 0:0, potem ko so serijsko zapravljali priložnosti, vključno z enajstmetrovko.

Škotska ekipa je prvo tekmo dobila s 3:1 in napreduje v play off, kjer bo tekmec Ufa. Maribor bo še dolgo obžaloval, kaj vse je zapravil v tem poletnem večeru. Žoga v polnem Ljudskem vrtu (prišlo je tudi 650 Škotov) ni in ni hotela v mrežo, največji osmoljenec je bil Marcos Tavares. V 70. minuti žoge s štirih metrov ni uspel spraviti v mrežo, na začetku sodnikovega dodatka pa ni unovčil enajstmetrovke. Allan McGregor, nesporni junak večera, je njegov strel ubranil.

Mariborski pritisk ni obrodil sadov

Mariboru ne gre očitati, da ni poskušal, da ni pritisnil in se boril. Ob dvojcu Zahović-Tavares je Milanić na igrišče poslal tudi Jasmina Mešanovića, a v drugačni vlogi, v kateri se ni tako dobro znašel. Predvsem sredi prvega polčasa so vijoličasti nevarno oblegali škotska vrata, med drugim je dvakrat poskusil Dino Hotić. Po pol ure dvoboja je Amir Dervišević izvedel kot, Saša Ivković je bil v dobrem položaju, vendar je zgrešil žogo.

V kotih do polčasa 7:0

V 36. minuti je Dervišević odlično izvedel prosti strel s 30 metrov, vratar McGregor, ki ni pričakoval neposrednega strela na gol, je z veliko težavami žogo odbil v kot. V 42. minuti je Blaž Vrhovec skoraj s sredine igrišča krenil proti škotskim vratom, toda njegov strel s 17 metrov ni bil nevaren. Ob polčasu ni bilo dvoma, kdo je pokazal več – v strelih v okvir vrat je bilo 4:1, v kotih kar 7:0, toda žoga ni hotela v mrežo.

Zahović ni bil pri strelu

Tudi drugi del je Maribor začel agresivno, Denis Klinar je našel Luko Zahovića, ki pa ni bil v najboljšem položaju. Nato je po akciji Tavares-Zahović-Hotić v kazenskem prostoru poskusil Hotić, toda žoga spet ni prišla do škotskih vrat. Zaradi poškodbe Klinarja je Milanič v igro poslal Pihlerja. Sledili sta novi priložnosti za Zahovića: v 59. minuti bi se v kazenskem prostoru lahko sprehodil do škotskih vrat, toda iskal je Hotića, v 62. minuti pa se je po podaji Vilerja zapletel.

Tavares zgrešil "zicer" ...

"Promet" proti vratom Rangersov ni usahnil. Viler je napletel nevarno akcijo, po lepem predložku Derviševića iz kota je nato z glavo neuspešno poskusil Vrhovec. Nervoza je bila vse večja, prekinitev vse več. Po točno 70 minutah igre je do velike priložnosti prišel Marcos Tavares. To je bila žoga, ki bi po vseh zakonih morala v mrežo, kapetanu je z glavo vse pripravil Pihler, toda Taveresov strel s štirih metrih je McGregor ubranil s konico čevlja.

... in nato še enajstmetrovko

Menjavi, ki jih je v želji po oživitvi napada opravil Milanić (Vršič, Mlakar), nista prinesli zasuka. Do konca je imel Maribor sicer terensko premoč, toda še naprej ni bil konkreten. Škotska ekipa, ki nima pravih evropskih izkušenj, je znala ubraniti vodstvo s prve tekme (3:1), nekaj upanja pa so navijači Maribora dobili le v 91. minuti ob dosojeni enajstmetrovki po prekršku nad Zahovićem. Toda McGregor je dobil tudi ta dvoboj s Tavaresom in tekma, v kateri je bilo na koncu razmerje v strelih v okvir vrat 7:2, se je končala brez zadetkov.

Evropska liga, 3. predkrog, povratna tekma:

MARIBOR – RANGERS (prva tekma: 1:3)

0:0

11.160 gledalcev.

Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Ivković , Klinar ( 53./Pihler), Mešanović ( 80./Mlakar), Dervišević ( 73./Vršić), Vrhovec, Hotić, Zahović, Tavares.

Rangers: McGregor, Halliday, Goldson, Katić, Tavernier, Jack , Ejaria ( 68./Kent), Arfield , Murphy ( 76./McCrorie), Morelos, Candeias .



Sodnik: Jonathan Lardot (Belgija)

T. O.