Ob 20.45 v živo na MMC-ju: Grčija - Hrvaška (postavi)

Švicarji prek Severnih Ircev na mundial

12. november 2017 ob 20:13

Pirej - MMC RTV SLO

Ob 20.45 se bo s prenosom na TV SLO 2/MMC začela povratna tekma dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2018 med Grčijo in Hrvaško. Slednja je prvo tekmo dobila s 4:1.

Hrvati so si praktično že skoraj zagotovili nastop na zaključnem turnirju v Rusiji prihodnje leto. Tja so se že uvrstili Švicarji, ki so povratno tekmo s Severnimi Irci remizirali brez zadetkov (0:0) in se po minimalni zmagi s prve tekme (0:1) uvrstili na prvenstvo.

Švicarji so se na domačem terenu v dežju spretno prebili v sklepni del tekmovanja. Imeli so pobudo in premoč, ki pa je niso kronali z zadetki, blizu sta bila Blerim Džemaili in Xherdan Shaquiri.

A Severni Irci bi vendarle lahko na tekmi naredili več: že globoko v sodnikovem dodatku je namreč z glavo s kakšnih sedmih metrov meril Jonny Evans, vratar Yann Sommer je poletel v prazno, žogo pa je z golove črte izbil Ricardo Rodriguez in preprečil podaljšek.

Dodatne kvalifikacije za SP 2018, povratne tekme

Danes ob 20.45:

GRČIJA - HRVAŠKA 1:4

Grčija: Kamezis, Torosidis, Papastopolos, Manolas, Retsos, Tziolis, Tahsidis, Zeca, Bakesetas, Kristodopolos, Mitroglu.

Hrvaška: Subašić, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić, Rakitić, Modrić, Brozović, Mandžukić, Kalinić, Perišić.

Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

ŠVICA - Severna Irska 0:0 1:0

Švica: Sommer, Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Xhaka, Shaqiri (80./Freuler), Džemaili (61./Mehmedi), Zuber, Šeferović (86./Embolo).

Severna Irska: McGovern, Hughes, McAuley, J. Evans, Brunt, Ward (74./Jones), Davis, Norwood (75./Magennis), Saville, Dallas, Washington (82./Mcnair).

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Ponedeljek ob 20.45:

ITALIJA - ŠVEDSKA 0:1

Torek ob 20.45:

DANSKA - IRSKA 0:0

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

M. L.