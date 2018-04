Pol ure viharja in 60 minut (nepričakovane) taktične zrelosti

Po angleškem derbiju v Ligi prvakov

5. april 2018 ob 10:05

Liverpool - MMC RTV SLO

Morda bo Pep Guardiola v soboto po manchestrskem derbiju dvignil pokal za angleški naslov, toda globoko v sebi ga bo pekla liverpoolska klofuta, ki je sinje modre tudi letos pahnila na rob prepada v Ligi prvakov.

Najboljši nogometni trener na svetu, kot mu mnogi laskajo, in praktično neomejeni arabski dolarji naj bi bila dobitna kombinacija za naskok Manchester Cityja na vrh Evrope, ki pa se mu vztrajno izmika.

Britanska policija je pod drobnogled vzela navijaški napad na avtobus gostov pred tekmo. Privrženci rdečih iz Liverpoola so na prevozno sredstvo Cityja, ki je prišel na stadion Anfield, metali različne predmete, prižigali dimne bombe in ga močno poškodovali. "K sreči nihče na avtobusu ni bil poškodovan. Poškodovana sta bila dva naša policista, ki so ju zadeli projektili, namenjeni avtobusu. Policisti in varnostniki so bili tam, da zaščitijo javnost," je pojasnil komandir Paul White.



City v Ligi prvakov nastopa sedmič zapored. V sezoni 2015/2016 se je pod vodstvom Manuela Pellegrinija prebil v polfinale, v katerem ga je s skupnim izidom 1:0 izločil Real Madrid. S prihodom Guardiole je vodstvo kluba računalo, da je dodalo zadnji kamenček v mozaik evropskega prvaka, toda "meščani" so v prejšnji sezoni nepričakovano v osmini finala izgubili proti Monacu, zdaj pa jim grozi izpad proti Liverpoolu.

Zmedla jih ni niti poškodba Salaha

Redsi so v sredo odigrali viharnih uvodnih 30 minut, kar jim je prineslo vodstvo s 3:0. V nadaljevanju se je pričakoval nalet premočno vodilne ekipe angleškega prvenstva, ki pa ga ni bilo. Liverpool je v drugem delu s taktično praktično popolno igro zaprl vse poti do svojih vrat. In to čeprav je takoj na začetku ostal brez svojega prvega strelca Mohameda Salaha, ki bi bil s svojo hitrostjo prvo orožje v protinapadih.

Navdušil 19-letnik, brezhiben tudi Lovren

V osrčju obrambe sta ogromno delo opravila Dejan Lovren in Virgil van Dyke, za igralca tekme pa je bil izbran komaj 19-letnik iz Liverpoolove akademije Trent Alexander Arnold. Guardiola je večji del svoje napadalne taktike gradil na levem boku, računajoč na šibkost Liverpoolovega najstnika, a se je ta izkazal s sedmimi prestreženimi podajami, desetimi izbitimi žogami, desetimi ukradenimi žogami in štirimi uspešnimi štarti. Nič slabši ni bil dolgo kritizirani hrvaški branilec Lovren, ki je dobil 100 odstotkov zračnih dvobojev in bil prav tako 100-odstoten pri štartih. Dvakrat je prestregel žogo, prav tolikokrat je ustavil strel.

City brez strela v okvir vrat

O nemoči Manchester Cityja priča podatek, da ni niti enkrat v 90 minutah streljal v okvir vrat. To se mu ni zgodilo vse od 26. oktobra 2016, ko je v ligaškem pokalu igral z močno premešano postavo.

Še vedno verjamemo, pravi Guardiola

Guardiola se seveda ne predaja in pravi, da se morajo njegovi varovanci prepričati, da lahko izločijo Liverpool. "Nihče ne verjame v nas, toda v torek je še ena tekma," je povedal Guardiola. "Iz dveh napadov so zabili dva gola. To je bilo težko pogoltniti. V nadaljevanju smo bili zelo, zelo dobri, toda ubranili so se. Rezultat moramo sprejeti in se osredotočiti na domači tekmi proti Manchester Unitedu in Liverpoolu. Seveda je težko, toda verjamemo, da nam lahko uspe," je še dodal Guardiola.

Klopp jih ne bi rad razjezil

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je zadovoljen, toda ostaja previden. "Res smo odigrali dobro. Premagali smo najboljšo ekipo na svetu. Z vsemi pozitivnimi stvarmi, ki bi jih lahko rekel, bi jih še bolj razjezil. Če bi odgovarjal na vprašanja na način, na kakršnega vi hočete, bi potem Pep le nalepil časopis na vrata slačilnice in rekel: 'To je rekel Klopp.' Ne bi potreboval nobenih motivacijskih govorov," je povedal Klopp.

"Tudi na povratni tekmi bomo morali hudičevo delati. Nismo še v naslednjem krogu. Zakaj bi proslavljali? Pogovorimo se po povratni tekmi in bomo videli, ali se bomo pogovarjali o istih stvareh ali ne," je še dejal Klopp.

Povratne tekme zgolj formalnost?

Glede na statistične podatke iz preteklih evropskih tekmovanj ima Real Madrid 97,8 odstotka možnosti za napredovanje, Bayern 94,3 odstotka, Liverpool 94,1 odstotka in Barcelona 88,1 odstotka. Po prvih tekmah so polfinalisti že na dlani – pa je res tako? Odgovore bomo dobili v torek in sredo.

