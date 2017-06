Ankaran Hrvatini tudi uradno v prvi ligi

Žreb parov za novo sezono v četrtek

20. junij 2017 ob 20:41

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na Brdu pri Kranju potrdil sestavo Prve lige Telekom Slovenije in druge slovenske lige za sezono 2017/18.

Kot so pri NZS-ju zapisali v sporočilu za javnost, so sestave lig potrdili na podlagi doseženih športnih rezultatov v ligah NZS v tekmovalnem letu 2016/17, uradnih licenčnih postopkov in določil sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji.

Spomnimo, Koper, šestouvrščeno moštvo lanske sezone državnega prvenstva, zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni dobil licence za novo sezono, tako da so odpadle tudi kvalifikacije med Aluminijem in Ankaranom. Obe ekipi sta napredovali v prvo ligo.

V Prvi ligi Telekom Slovenije bodo tako igrali Maribor, Gorica, Olimpija Ljubljana, Domžale, Celje, Rudar Velenje, Krško, Aluminij Kidričevo, Triglav Kranj in Ankaran Hrvatini. Žreb parov bo v četrtek na Brdu pri Kranju.

V drugi ligi 16 ekip

V 2. SNL, ki bo po novem 16-članska, bodo igrali Radomlje, Dob, Brežice 1919, Drava Ptuj, Brda Dobrovo, Krka, Kranj, Veržej, Tabor Sežana, Dekani, Bravo, Ilirija 1911, Rogaška, Fužinar, Lendava 1903 in Mura.

Na seji IO-ja so potrdili tudi sestavo tretje lige, koledar tekmovanj v ženskih kategorijah za jesenski del tekmovalnega leta 2017/18 in koledar futsalskih tekmovanj za tekmovalno leto 2017/18.

Ob tem so bile sprejete tudi spremembe in dopolnitve sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS-ja v članski kategoriji, določeno pa je bilo, da lahko v prihodnje na klopi za rezervne igralce sedi sedem članov strokovnega vodstva kluba.

Spremembe in dopolnitve so doletele tudi disciplinski pravilnik NZS-ja na področju pokalnega tekmovanja. Posameznega igralca bo po novem doletela prepoved nastopa na prvi naslednji tekmi, če bo zbral tri oziroma šest rumenih kartonov in ne več dveh oziroma štirih.

Izvršni odbor NZS-ja je sprejel tudi sklep o trženju medijskih in sponzorskih pravic, ki izhajajo iz tekmovanja v 1. slovenski nogometni ligi. Tako je trženje medijskih pravic in poimenovanje tekmovanja izključno v pristojnosti NZS-ja, veljati pa bo začel delno centraliziran model trženja sponzorskih pravic. Uradna žoga tekmovanja v sezoni 2017/18 bo Adidasova.

A. V.