Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aluminij je po jesenskem delu Prve lige TS z 18 točkami na devetem mestu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvat Grubor na klopi Aluminija

Nekoč igral za Rijeko

3. januar 2017 ob 18:47

Kidričevo - MMC RTV SLO

Nogometaše Aluminija, ki so se pred dvema tednoma razšli z Bojanom Špehonjo, bo v nadaljevanju sezone vodil hrvaški trener Slobodan Grubor.

48-letni Grubor je kot nogometaš igral za Rijeko, nato pa je svojo kariero nadaljeval v avstrijskih klubih prve in druge lige. Kot trener je leta 2005 uspešno opravil šolanje za licenco Uefa A, leta 2010 pa si je pridobil licenco Uefa Pro (diplomiral je pri Bayernu). Pridobljeno znanje je med letoma 2007 in 2015 v praksi prenašal na igralce klubov avstrijske prve in druge lige.

"Izoblikoval sem svojstveno filozofijo nogometa z nabiranjem izkušenj po Evropi. Aluminij da veliko na delo z mladimi igralci. Tudi zdaj je v ekipi dober nabor mladih nogometašev, kar kaže na uspešno selekcijo igralcev Bojana Špehonje in vodstva kluba. Moj osnovni cilj je, da Aluminij ostane v prvi ligi in da dvignem igralce na višjo raven," je za klubsko spletno stran izjavil Grubor.

M. R.