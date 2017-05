Olimpija po obrambo drugega mesta dvakrat zapored na Primorsko

Prvenstvo se bo končalo prihodnjo soboto

16. maj 2017 ob 11:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

S tekmama Krško - Radomlje in Koper - Olimpija se danes začenja pester teden v Prvi ligi TS, ki bi lahko dal odgovor, kdo vse se bo uvrstil v Evropo in kdo se bo v "play-outu" bojeval za obstanek.

Krško je v petek v sodnikovem podaljšku v Celju zmagalo prvič po mesecu in pol ter tretjič zapored ostalo neporaženo, a po nedeljskem slavju Aluminija nad "rezervisti" Maribora ostalo na predzadnjem mestu. Tokrat pričakuje že zdavnaj odpisane Radomlje, pri katerih so se načrtno odločili, da zadnje štiri tekme odigrajo z igralci, na katere računajo v prihodnji sezoni v drugi ligi.

Kidričani bodo v sredo gostovali pri Rudarju, ki je na zadnjih petih tekmah izgubil štirikrat in ima le še tri točke več kot Posavci, ob tem pa se mora otepati še očitkov zaradi domnevnega nameščanja tekem.

Jovičević prevzel krivdo za poraz

Celjani so z nenadejanim porazom proti Krškemu, prvem po 10. decembru oziroma 11 krogih, najbrž zapravili možnosti za Evropo, saj za četrto Gorico tako kot Koper zaostajajo pet točk. "Imeli smo vodstvo z 1:0 in še 11-metrovko, ki bi lahko rešila vse. Na koncu sem morda z zamenjavo celo sam vnesel nekaj nervoze, tako da sem za poraz kriv jaz, in ne igralci," se je posul s pepelom trener Igor Jovićević.

V sredo bodo Celjani gostovali v Ljudskem vrtu, pri Mariboru bodo najbrž znova igrali tisti, ki so bili do zdaj v drugem planu. "Končnica prvenstva pomeni dobro priložnost, da dobijo fantje, ki so manj igrali, tako pomembne tekmovalne minute. Zavestno sem šel v tveganje. V Kidričevem sta bila na igrišču Karničnik in Uskoković, ki doslej sploh še nista igrala. Bajde je dobil priložnost po daljšem času, Ahmedi drugič zapored. Hotića sem želel preizkusiti na bočnem položaju, saj bomo tudi v novi sezoni morali iskati rešitve, če se bo kje zapletlo," je pojasnil Darko Milanič.

Hadžić: Še vedno smo v krču

Koper je že sedem tekem brez poraza. Z morebitnim novim uspehom proti Olimpiji bi morda še lahko posegel v boj za četrto mesto. Tudi proti Gorici bo v zadnjem krogu še igral pred domačimi gledalci. Zaradi težav pri licenciranju pa so njegove možnosti za nastop v kvalifikacijah za Evropsko ligo v vsakem primeru pičle.



Ljubljančani so v soboto prvič pod vodstvom Safeta Hadžića zmagali v Stožicah, ko so bili s 3:1 boljši od Domžal. "To je bila težko priborjena zmaga, še vedno smo v nekem krču in nihamo v igri. Nismo sproščeni, ni veliko lepote v igri. Zmaga je bila plod boja in discipline," je tri točke komentiral Hadžić, ki se bo na Bonifiko ta mesec vrnil še enkrat v finale pokala. Veselita ga lahko zadetka povratnikov po poškodbi Danijela Miškića in Kingsleyja Boatenga.

Novogoričani neporaženi deset tekem

Dvoboj Domžal in Gorice bo neposreden obračun za čim boljši položaj tik pod vrhom lestvice. Zaradi prenove domžalske zelenice bo odigran na Ptuju.

"Ni predaje, še vedno si želimo drugo mesto, je pa res, da energetsko v tem trenutku nismo več na takšni ravni, kot bi si želeli, saj gre za finiš prvenstva. Temu smo se poskušali tudi taktično prilagoditi. Imamo tudi manj igralcev kot jeseni, vemo, koga vse smo izgubili. Moramo se sprostiti v glavah in nogah. V soboto nas je Olimpija v vsakem dvoboju "pretepla", v tem elementu se moramo dvigniti. Dva gola smo prejeli po neumnosti pri prekinitvah," pravi trener Domžal Simon Rožman, ki tokrat ne bo mogel računati na kaznovana Jureta Balkovca in Žana Majerja ter poškodovanega Matijo Široka (ključnica). Ravbarjem sta tako Koper kot Olimpija na zadnjih dveh tekmah zabila po tri zadetke.

Gorica je neporažena že deset tekem, proti Rudarju je zmagoviti zadetek za 2:1 dosegla z igralcem manj. "Nič še ni doseženo, moramo biti pravi tudi na naslednjih srečanjih," pred evforijo miri Miran Srebrnič. V nedeljo bodo Novogoričani gostili še Olimpijo.

Prva liga TS, 34. krog, danes ob 16.00:

KRŠKO - KALCER RADOMLJE

Ob 20.15:

KOPER - OLIMPIJA

Sreda ob 17.00:

DOMŽALE - GORICA (na Ptuju)



Ob 18.00:

RUDAR - ALUMINIJ

Ob 20.15:

MARIBOR - CELJE

Lestvica: MARIBOR 33 20 9 4 61:27 69 OLIMPIJA 33 16 8 9 47:33 56 DOMŽALE 33 16 6 11 61:40 54 GORICA 33 14 11 8 45:38 53 LUKA KOPER 33 12 12 9 41:37 48 CELJE 33 13 9 11 41:37 48 RUDAR 33 10 8 15 46:50 38 ALUMINIJ 33 9 9 15 36:49 36 KRŠKO 33 7 14 12 36:48 35 KALCER RADOMLJE 33 1 8 24 22:77 11

Matej Rijavec