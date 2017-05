Olimpija po zmagi na derbiju diha nekoliko laže

Maribor v nedeljo gostuje v Kidričevem

13. maj 2017 ob 17:59,

zadnji poseg: 13. maj 2017 ob 22:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Olimpije so v derbiju 33. kroga državnega prvenstva s 3:1 premagali Domžale in se spet zavihteli na drugo mesto lestvice.

Ljubljančani so povedli v 15. minuti iz prve prave priložnosti na tekmi. Dino Štiglec je s prostega strela z okoli 30 metrov poslal predložek v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Leon Benko in z glavo matiral Dejana Milića. Očitno je izvajanje prostega strela presenetilo goste, ki so izpadli nekoliko naivno.

Bratanović izenačil, gol Blažiča razveljavljen

Domžalčani so kljub prejetemu golu ohranili pobudo in jo kronali v 24. minuti, ko je na levi strani domači obrambi ušel Elvis Bratanović, nato pa z diagonalnim strelom po tleh matiral Roka Vodiška. V 28. minuti je Danijel Miškić blokiral poskus Bratanovića in tako bržkone preprečil vodstvo Domžal. Slednji so v 30. zatresli mrežo, a je bil zadetek Mihe Blažiča zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Gostje so bili nekoliko nevarnejši nasprotnik.

Miškić v polno s prostega strela

Kazalo je že, da se bo prvi polčas končal z 1:1. Nato pa si je Olimpija priborila prosti strel približno 25 metrov stran od domžalskih vrat. K žogi je pristopil Danijel Miškić in jo mojstrsko poslal čez živi zid za desno vratnico nemočnega Milića.

Boateng kaznoval napako

Olimpija je vodstvo povišala v 65. minuti. Ožja obramba Domžal si je privoščila veliko napako, po kateri je prestrežena žoga prišla do Kingsleyja Boatenga, ki je na zelenico vstopil malo pred tem. Boateng je preigral vratarja Milića in žogo poslal v mrežo.

Domači so do konca brez večjih težav ubranili prednost. Gostje so bili najnevarnejši v 82. minuti, ko je Vodišek ubranil poskus Alena Ožbolta. Moštvi se bosta 31. maja pomerili še v finalu pokala.

Gorica nadaljuje odličen niz

Novogoričani so z zmago 2:1 proti Rudarju niz neporaženosti podaljšali na deset tekem. 14. prvenstvena zmaga ima še dodatno težo, saj so od 71. minute igrali brez izključenega Roka Grudine (dva rumena kartona).

Mojstrovina Žigona za 1:0

Varovanci Mirana Srebrniča so povedli v 5. minuti, ko je Andrija Filipović z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Dejan Žigon mojstrsko - s peto - žogo preusmeril za hrbet Mateja Radana.

Mary zabil 16. gol v prvenstvu

Rudar je izenačil v 59. minuti. John Mary je na robu kazenskega prostora prišel do žoge, nato pa s 15 metrov matiral Grego Sorčana. Mary se je s svojim 16. golom v sezoni izenačil na vrhu lestvice strelcev s soigralcem Glavino.

Kolenc podal, Kavčič v polno

Goričani so v 71. minuti zaradi drugega rumenega kartona (udarec s komolcem) ostali brez Roka Grudine, kljub temu pa so štiri minute kasneje zabili odločilni gol. Po podaji Jake Kolenca iz kota je bil v kazenskem prostoru najvišji Tine Kavčič in z glavo matiral Radana.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 33. krog:

OLIMPIJA - DOMŽALE 3:1 (2:1)

2.000; Benko 15., Miškić 45., Boateng 65.; Bratanović 24.

Olimpija: Vodišek , Štiglec, Zarifović, Mitrović, Klinar , Cretu, Bajrić , Abass (65./Boateng), Miškić (87./Wobay), Baskera (46./Kirm), Benko.

Domžale: Milić, Balkovec , Blažič, Dobrovoljc, Širok (46./Brachi ), Majer, Vetrih , Husmani , Repas , Firer (46./Franjić), Bratanović (75./Ožbolt).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

GORICA - RUDAR 2:1 (1:0)

Žigon 5., Kavčič 75.; Mary 59.

: Grudina 59./Gorica

Gorica: Sorčan, Škarabot, Kavčič, Boben, Gregorič, Grudina , Kolenc , Žigon (82./Humar), Kapić, Osuji (78./Celcer), Filipović (86./Edafe).

Rudar: Radan, Mužek, Zec, Billong, Iharoš , Babić, Bolha (69./Trifković), Vručina , Glavina, Črnčič (89./Grgić), Mary.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

Odigrano v petek:

KALCER RADOMLJE - KOPER 0:4 (0:2)

400; Križman 3., Pučko 36., Belima 56., Tzandaris 91.

Barukčić (Radomlje) je v 65. minuti zapravil 11-m.



CELJE - KRŠKO 1:2 (1:0)

Volaš 32., Arafat Mensah 78., Mujan 93.

Volaš je v 53. minuti zapravil 11-m.

Nedelja ob 16.55:

ALUMINIJ - MARIBOR

Lestvica: MARIBOR 32 20 9 3 60:24 69 OLIMPIJA 33 16 8 9 47:33 56 DOMŽALE 33 16 6 11 61:40 54 GORICA 33 14 11 8 45:38 53 LUKA KOPER 33 12 12 9 41:37 48 CELJE 33 13 9 11 41:37 48 RUDAR 33 10 8 15 46:50 38 KRŠKO 33 7 14 12 36:48 35 ALUMINIJ 32 8 9 15 33:48 33 KALCER RADOMLJE 33 1 8 24 22:77 11

A. V.