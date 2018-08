Olimpijina šokterapija delovala, Maribor drugič oddal točke doma

Hadžić: Sem uslužbenec Olimpije in delam, kar se mi naroči

27. avgust 2018 ob 09:56

Domžale,Maribor - MMC RTV SLO

Po razburljivem tednu so si nogometaši Olimpije v Domžalah povrnili vsaj del zelo načete samozavesti, tudi pogled proti Trnavi je zdaj nekoliko bolj optimističen. "V četrtek nimamo kaj izgubiti. Gremo po čudež," je bilo slišati Branka Ilića.

V 6. krogu Prve lige TS je Ljubljančane vodil že tretji trener. Po Iliji Stolici in Aleksandru Linti je pred dokončnim imenovanjem Zorana Barišića (ta je tekmo spremljal na tribuni v družbi Milana Mandarića in Sebastjana Cimerotića) vskočil Safet Hadžić.

"V soboto so mi sporočili, da so se tako dogovorili. Sem uslužbenec Olimpije in delam, kar se mi naroči. Moja naloga je, da pomagam Olimpiji. Imam že izkušnje z vodenjem prve ekipe, zato nimam težav, da bom trener te tri tekme," je po zmagi z 1:2 vrnitev na klop opisal Hadžić, ki je po poletju 2010 in pomladi 2017 že tretjič v vlogi "gasilca" pri Olimpiji.

Šokterapija je delovala. Daniel Avramovski in Marko Putinčanin, nad katerima so v preteklih tednih glasno godrnjali ljubljanski navijači, nista našla mesta v ekipi, v začetni postavi pa sta bila prvič po 1. krogu Goran Brkić in Andres Vombergar. Olimpija je tako na stadionu, kjer je maja slavila naslov državnega prvaka, le zaigrala s pravim napadalcem, ki se je vpisal tudi med strelce.

Hadžić: Sem bolj obrambno usmerjen trener

"Z mano so fantje oddelali en trening. V moštvo sem vnesel nekaj sprememb in motivacije. Morali smo premagati Domžale, če smo želeli obdržati stik z vrhom. Sem bolj obrambno usmerjen trener, zato sem se vrnil k taki postavitvi, kot je bila danes. Pri tem potrebuješ močnega, stabilnega napadalca. Nisem se bal, da Vombergar zaradi majhne minutaže ne bi bil kos nalogi. Argentinci imajo značaj in vedel sem, da bo upošteval navodila. Nika Kapuna sem malce spočil, zato je priložnost dobil Brkić," je razložil Hadžić.

Za četrtkovo povratno tekmo "playoffa" Evropske lige na Slovaškem je napovedal manjše spremembe, saj bo Olimpija morala igrati napadalno in loviti dva zadetka zaostanka.



"Ni nam bilo lahko po zadnjih dveh porazih in zaradi tega, ker vemo, kako igrajo Domžale. V tekmo smo vstopili zelo dobro, maksimalno angažirano in disciplinirano, natančno tako, kot smo se dogovorili. Pomembno je bilo, da smo zadeli iz polpriložnosti, to nas je poneslo. V drugem polčasu smo se razumljivo bolj branili, a imeli spet svoje priložnosti. Bili smo čvrstejši kot na prejšnjih tekmah, tekmecu nismo dovolili toliko strelov," je dejal kapetan Ilić.

Rožman komaj čaka konec prestopnega roka

Domžale so izgubile že tretjič in po porazu v Novi Gorici drugič zapored. "V prvem polčasu smo igrali zelo slabo, nismo šli v duel in zamujali po vsem igrišču. Bili smo brez odvzete žoge in stali daleč od tekmecev. V napadu smo igrali s 7, 8 dotiki in bili brez pretočnosti. Igralci si niso umazali majic, tekme na tej ravni na tak način ne moreš dobiti. V drugem polčasu smo poskušali malce na silo s spremembo sistema, toda Olimpija je bila danes boljši tekmec. Mi nismo bili taki, kot smo želeli biti. Tudi energetsko smo bili slabi, čeprav je bilo vreme fantastično za igro," je zmajeval z glavo trener Simon Rožman.

"Komaj čakam, da bo konec prestopnega roka, da se lahko fantje resetirajo. Z vseh strani jim polnijo glavo z besedami o milijonskih prestopih in kako se ne smejo poškodovati, v nasprotnem primeru ne bo nič s prestopom. Razumem jih. To je gotovo prisotno v glavah in je velika ovira. Vsako leto je ista zgodba. Ni pa to alibi za današnjo predstavo in poraz," je še dodal.

Tako kot v Murski Soboti pred tremi tedni je bil ob koncu tekme izključen. Kot je pojasnil, je sodnika le vprašal, zakaj je podaljšal tekmo samo za tri minute.

Milaniču ni uspelo pravočasno izvesti menjave

Maribor je drugič letos oddal točke v Ljudskem vrtu. Mura je prejšnji mesec tam iztržila remi 0:0, Celje pa se je veselilo izida 1:1. Po zadetku Marka Šulerja v 77. minuti z glavo je kazalo, da bo zmaga ostala doma, toda Elvedin Džinić, še en član reprezentance s SP-ja 2010 v Južni Afriki, je pet minut pozneje izenačil. Zadetka ni proslavljal, saj je vrsto let igral za vijoličaste, med letoma 2005 in 2010 tudi za člansko moštvo.

"Takoj, ko smo zadeli, sem imel pripravljeno menjavo, saj sem želel zapreti tekmo. Vendar mi je ni uspelo izvesti, ker so imeli niz kotov. Iz prekinitev so nam povzročali veliko težav, Džinić je dobil skoraj vsak dvoboj," je poudaril Darko Milanič.

Celjani, za katere je po dveh tekmah premora znova igral tudi Rudi Požeg Vancaš, so imeli v končnici celo priložnost za prvo zmago v tej sezoni, vendar je bil v vratih domačih spet razpoložen Jasmin Handanović.



Kosič: Škoda, da nismo bili nagrajeni z zmago

"Tekma bi se lahko končala tudi z zmago enega ali drugega moštva. Na začetku smo trpeli, a bili smo organizirani. Maribor je bil v prvem polčasu boljši, toda vedeli smo, da bomo tudi mi imeli svoje priložnosti. Zasluženo smo izenačili. Fante moram za današnji pristop in delo pohvaliti, odigrali so zelo dobro. Škoda, da nismo bili nagrajeni s tremi točkami. Navijači Celja so nekako že navajeni, da nam sreča večkrat obrne hrbet," je povedal trener Dušan Kosič.

Na drugi strani je Milanič tekmo komentiral takole: "Zavedali smo se, da bo to težka tekma, na kar smo opozarjali. Tekmec si ne zasluži zadnjega mesta na lestvici. Iniciative, ki smo jo imeli vso tekmo, nam ni uspelo unovčiti. Nismo bili dovolj konkretni, Celje se je zelo dobro branilo. V prvem polčasu smo bili v veliko položajih malce nenatančni, to jim je omogočilo, da so se uspešno ubranili. V drugem polčasu smo se bolj odprli, ker smo želeli zmagati, tekmec pa je zaradi svoje hitrosti v napadu poskušal to izkoristiti. Enkrat je zadel in imel še nekaj priložnosti. Toda tudi mi smo bili zelo blizu zmagi. Borili smo se in želeli okrepiti ritem tekme, fantje so se trudili. Takšnih tekem si želimo čim manj, a se zgodijo med prvenstvom."

Pogovora s Kosičem in Milaničem ter analiza po tekmi Maribor–Celje

Matej Rijavec