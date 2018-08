Kosič: Smo stabilen klub. Dokazati moramo, da lestvica ni realna.

MMC-jev pogovor s trenerjem Celja Dušanom Kosičem

26. avgust 2018 ob 08:30

Celje - MMC RTV SLO

"Nobenega govora ni bilo o tem, da bi prekinili pogodbo. V moji glavi je samo Celje in kako nadaljevati to zgodbo," je dogajanje pri trenutno zadnjeuvrščenem klubu Prve lige Telekom Slovenije za MMC pred drevišnjim štajerskim derbijem v Mariboru opisal trener Dušan Kosič.

Kosič je v Celje prišel konec lanskega avgusta, tako da je za njim skoraj natančno eno leto dela pri tem prvoligašu. Lansko sezono so Celjani tretjič zapored sklenili na petem mestu in za las ostali brez uvrstitve v Evropo, letošnje prvenstvo pa so začeli slabše, saj so po petih krogih še edina ekipa brez zmage. Boleč je bil predvsem domači poraz proti Triglavu z 1:3 prejšnji teden.

"V teh dneh smo se usedli z upravo kluba, investitorji in igralci ter se odkrito pogovorili. Nič revolucionarnega ni bilo. Iščemo neko pot iz tega, kar se nam dogaja," je o sestankih v klubu dejal 47-letni Ljubljančan.

Kosič priznava, da je malo zaskrbljen in si želi čim prej najti rešitve, da izplavajo iz krize slabih izidov: "Moramo se vrniti k osnovam, k organizaciji, ki nas je že prej krasila. Kar se dogovorimo, moramo natančneje izpeljati. Izkoristiti moramo tisto, kar se nam ponudi, in ne izgubiti glavo, če moment ni na naši strani. Ne sme se dogajati, da tekmec kaznuje vse, kar se mu ponudi po naših napakah, sami pa ne izkoristimo svojh priložnosti. Toliko, kot se držiš principov, ki so pomembni, toliko si uspešen, potem te spremlja tudi sreča. Če delaš to na pol, si kaznovan za vsako bedarijo."

Kaj bo s Požegom Vancašem?

Kosič je celjsko zgodbo lani septembra začel ravno z gostovanjem pri Mariboru, ki se je pripravljal na Ligo prvakov. Tedaj je v Ljudskem vrtu s svojimi varovanci iztržil remi brez zadetkov. Lahko to ponovi tudi letos? "Seveda. Če bi menil, da ni mogoče, bi bilo bolje ostati doma. Je pa veliko odvisno tudi od tekmeca, kaj ti dovoli in v kakšnem stanju je. Maribor je trenutno v zelo dobrem stanju, kar pa ne spreminja naših ciljev. Po eni strani je res, da nam je mogoče laže, ker je zdaj pred nami tekma, na kateri nimamo česa izgubiti, po drugi strani pa je to lahko tudi slaba okoliščina."

Celje je na zadnjih dveh tekmah pogrešalo prispevek svojega najboljšega igralca Rudija Požega Vancaša, ki naj bi bil blizu selitvi v Maribor, čeprav naj bi se zanj zanimali tudi klubi iz tujine. "Nič ne morem povedati o tem, to ni moje delo. Sam si želim le, da se prestopni rok čim prej konča in da so nogometaši 100-odstotno pri tem, kar treniramo. Celje ni edini klub, ki ima zanimive igralce, a ko se začnejo ugibanja o prestopih, je to lahko prej pomanjkljivost kot prednost. Neke zgodbe igralcem bolj škodijo kot koristijo," pravi Kosič, ki je kot igralec v slovenski ligi zbral kar 421 nastopov.

Zadaj prihajajo drugi igralci

V petek se je od Celja poslovil portugalski napadalec Jucie Lupeta, ki je odšel k Olimpiji. "Gotovo bi si želel zadržati vse kakovostne igralce, a ko se ponudi ponudba, za katero menimo, da je dobra za klub, ni razloga, da se fante zadržuje, če gredo na boljše. Če odmislim zadnje rezultate, je tudi zanimanje za naše nogometaše potrditev, da imamo stabilen klub in dobro delamo. Dokazati moramo, da nismo najslabša ekipa, kot kaže trenutna lestvica," poudarja trener Celja.

Bodo iskali menjave za odhajajoče nogometaše? "Tega ni v načrtu, čeprav pričakujemo, da bo še kdo odšel. Že od prvega dneva priprav imamo začrtano pot in dobro selekcionirano zasedbo. Poskrbeli smo za kader, zadaj prihajajo drugi igralci. Ogromno smo delali in načrtno sestavljali ekipo, v kateri prevladujejo domači fantje. Zadovoljen sem z opravljenim delom v zadnjem letu, smo stabilna zgodba."

Želijo biti razvojni klub

Je cilj celjskega kluba kljub slabšemu začetku še vedno uvrstitev na mesta, ki vodijo v Evropo? "To je naš cilj, za to delamo. Želimo biti pod vrhom in mešati štrene najboljšim. Lani se nam ni izšlo, a naši cilji se niso spremenili, čeprav je glede na trenutno stanje težko govoriti o tem. V prvi vrsti pa je cilj, da smo razvojni klub. Razvijamo slovenske fante in slovenske talente, k nam ne prihajajo na preizkušnjo nogometaši od drugod. Tudi to morajo fantje spoštovati ter maksimalno garati na treningih in tekmah. Tistim, ki nas spremljajo, sporočamo, da bomo naredili vse, da bomo sezono končali tam, kjer je naše mesto. Kljub temu, da imamo mlado ekipo."

Prenos tekme Maribor – Celje bo danes ob 20.15

Prva liga TS, 6. krog

Danes ob 14.30:

MURA - ALUMINIJ



Ob 18.15:

DOMŽALE - OLIMPIJA



Ob 20.15:

MARIBOR - CELJE

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sreda ob 18.00:

RUDAR - GORICA

Tekma je bila v soboto preložena zaradi močnega deževja.

Odigrano v soboto:

KRŠKO - TRIGLAV 1:1 (0:0)

500; Ristovski 86./11-m; Udovič 72.

RK: Tomić 50./Krško

Lestvica:

MARIBOR 5 4 1 0 18:2 13 ALUMINIJ 5 3 0 2 11:10 9 DOMŽALE 5 3 0 2 9:8 9 GORICA 5 2 2 1 6:8 8 KRŠKO 6 1 4 1 4:5 7 TRIGLAV 6 1 3 2 7:11 6 MURA 5 1 2 2 8:6 5 OLIMPIJA 5 1 2 2 6:7 5 RUDAR 5 1 1 3 5:14 4 CELJE 5 0 3 2 7:10 3

Matej Rijavec