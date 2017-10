Prva liga: Celje - Aluminij 1:0

Domažel v Novi Gorici, v Mariboru Ankaran

21. oktober 2017 ob 12:50,

zadnji poseg: 21. oktober 2017 ob 13:09

Celje - MMC RTV SLO

V soboto bodo v okviru 13. kroga Prve lige odigrane tri tekme. Najprej celjski nogometaši gostijo Aluminij, sledi dvoboj Gorice in Domžal, zvečer pa v Maribor prihaja Ankaran.

Celje in Aluminij nista v državnem prvenstvu slasti zmage okusila že vse od 7. kroga. Celjani so od zmage nad Ankaranom remizirali z Mariborom, Krškim, Olimpijo in Domžalami ter nazadnje izgubili z Gorico. Kidričani so takrat bili boljši do Triglava, po remijih z Velenjčani in Ankarančani pa so izbranci izgubili zadnja tri srečanja. Boljši so bili Maribor, Krško in Olimpija.

V pokalu so med tednom Celjani s 4:0 odpravili vodilno ekipo druge lige Muro, Aluminij pa je remiziral s Krko, ki je v drugi ligi trenutno deveta. Na prvi medsebojni tekmi v tej sezoni sta se v Kidričevem Aluminij in Celje razšla z 2:2.

Vodilna Olimpija je že v petek zanesljivo ugnala Triglav (3:0), 13. krog pa bosta v nedeljo sklenila Krško in Rudar.

13. krog, sobota ob 13.00:

CELJE - ALUMINIJ 1:0 (1:0)

Dangubić 22.

Sodnik: Asmir Sagrković (Vrhnika)

Ob 15.00:

GORICA - DOMŽALE



Ob 20.20:

MARIBOR - ANKARAN HRVATINI



Nedelja ob 19.00:

KRŠKO - RUDAR

Odigrano v petek:

OLIMPIJA - TRIGLAV 3:0 (0:0)

2.000; Savić 54., Alves 57., Bajrić 82.

Lestvica OLIMPIJA 13 10 3 0 28:6 33 MARIBOR 12 8 4 0 21:8 28 RUDAR 12 6 1 5 14:13 19 GORICA 12 6 1 5 14:14 19 DOMŽALE 12 4 4 4 26:14 16 KRŠKO 12 4 3 5 20:22 15 CELJE 12 2 6 4 12:16 12 ALUMINIJ 12 2 4 6 14:20 10 TRIGLAV 13 1 5 7 11:25 8 ANKARAN HRVATINI 12 1 3 8 11:33 6

T. J.