Prva liga: Maribor - Olimpija 1:1

Mariborčani boljši na medsebojnih tekmah

19. maj 2018 ob 15:49,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 21:20

Odštevanja pred vrhuncem domačega nogometnega prvenstva je konec. Nogometaši vodilnega Maribora v derbiju 34. kroga gostijo drugo Olimpijo, ki zaostaja eno točko.

Olimpija je že v 3. minuti šokirala domače. V protinapadu je Jason Davidson z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je do strela med Markom Šulerjem in Mitjo Vilerjem prišel Dario Čanađija, čigar poskus z glavo je Viler odbil, a se je žoga ponovno odbila v Čanađijo, od njega pa nato za desno vratnico v mrežo. Vratar Jasmin Handanović je bil brez moči.

Zahović izenačil v 12. minuti

Odgovor Maribora je sledil v 12. minuti. Po dvojni podaji z Marcosom Tavaresom je Martin Milec podal v kazenski prostor, kamor je vtekel Luka Zahović in z diagonalnim strelom po tleh matiral Aljaža Ivačiča. Zahović je bil - glede na posnetek - ob podaji Milca na robu nedovoljenega položaja, a sodnik Robert Vukan zastavice ni dvignil.

Po silovitem začetku se je igra visokega ritma z obeh strani nadaljevala. Poskusila sta Zahović in Rok Kronaveter, a sta bila premalo natančna. V 42. minuti je po odbiti žogi z roba kazenskega prostora silovito sprožil Martin Kramarič, a je zadel Zahovića, sicer bi imel Ivačič precej dela. Polčas se je končal z 1:1. Statistika: posest žoge 54:46, streli 4:3, v okvir vrat 2:1 - vse za Olimpijo.

Aluminij tudi teoretično obstal v ligi

V uvodni tekmi dneva je Aluminij z 2:0 zmagal v Kranju. Kidričani so še četrtič v sezoni premagali Kranjčane in si tudi teoretično zagotovil najmanj osmo mesto ter obstanek v ligi. Gostje so povedli že v peti minuti. Sodnik je pokazal na belo točko po prekršku Elvisa Džafića nad vtekajočim Francescom Tahirajem, Lucas Mario Horvat pa je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. To pa je bila praktično edina nevarna akcija polčasa. V 54. minuti so Kidričani podvojili prednost, potem ko so prek Christopherja Makenga in Tahiraja izpeljali bliskovit protinapad, ki ga je s strelom po tleh z roba kazenskega prostora učinkovito končal Tahiraj.

V petek je Gorica z 1:0 ugnala Rudar. V nedeljo bosta še tekmi med Domžalami in Krškim ter Ankaranom in Celjem.

Danes ob 20.30:

MARIBOR - OLIMPIJA 1:1 (1:1)

12.000; Zahović 12.; Ćanađija 3.

Maribor: Handanović, Milec, Ivković, Šuler, Viler, Pihler, Dervišević, Kramarič, Hotić, Tavares, Zahović.



Olimpija: Ivačič, Apau, Ilić, Uremović, Štiglec , Tomić, Čanađija, Miškić, Davidson, Kronaveter, Issah.



Sodnik: Damir Skomina (Koper)



TRIGLAV - ALUMINIJ 0:2 (0:1)

Horvat 5./11-m, Tahiraj 54.

Triglav: Džafić, Šmit (74./Pušnik), D. Kryieziu, Elsner, Mlakar, Tijanić, E. Kryeziu, Udovič (58./Vokić), Bukara, Majcen (60./Žurga), Poplatnik.

Aluminij: Janžekovič, Jakšić, Zeba, Martinović, Krajnc, Jurčević, Petrovič , Horvat , Tahiraj (89./Klapan), Kidrič (46./Makengo), I. Mensah (88./Marinšek).

Sodnik: Rade Obrenović (Ljubljana)





Nedelja ob 16.50:

DOMŽALE - KRŠKO



Ob 17.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



RUDAR - GORICA 0:1 (0:1)

200; Celcer 36./11-m

Lestvica: MARIBOR 33 22 8 3 68:25 74 OLIMPIJA 33 21 10 2 55:14 73 DOMŽALE 33 20 6 7 71:29 66 RUDAR 34 14 5 15 47:47 47 GORICA 34 13 5 16 36:45 44 CELJE 33 12 8 13 53:47 44 KRŠKO 33 9 7 17 35:55 34 ALUMINIJ 34 8 9 17 38:58 33 TRIGLAV 34 6 7 21 28:64 25 ANKARAN HRVATINI 33 4 11 18 30:77 23

