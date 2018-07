Vijoličasti s čisto petico že zastrašili prvoligaške tekmece

Zahović nadaljuje tam, kjer je končal

23. julij 2018 ob 13:55

Velenje,Domžale,Ljubljana - MMC RTV SLO

"Odlična tekma je za nami. Zlasti, ko je bilo v 1. polčasu še vse tesno in izenačeno, da smo odigrali na pravilni način," je bil po petardi na evropskem obračunu Rudar - Maribor zadovoljen trener Darko Milanič.

"S potrpežljivostjo, iskanjem poti do nasprotnikovega gola smo tekmo pripeljali do tam, kjer smo si želeli. Na začetku zagotovo ni bilo tako, a smo jih utrudili. Zelo visoka zmaga, ki je nisem pričakoval, a sem jo zelo vesel," je za klubsko stran še dodal trener Milanič.

Pušnik priznal preveč napadalen odgovor

Pri tem je bil trener Maribora zlasti zadovoljen s pristopom, kako so se lotili gostovanja v Velenju in kako so odigrali preden so se razleteli in natresli pet golov Rudarju, ki so na koncu plačali ceno za preveč napadalno postavitev, kar je po visokem porazu priznal in odgovornost prevzel trener gostiteljev Marijan Pušnik.

"Čestitke Mariboru za zmago in srečno v četrtek v Evropi. Drugi, malce nesrečno, prejeti gol je presekal moje fante. Potem prevzemam krivdo nase. V igro sem dal še dva napadalca, bili smo preveč ofenzivni, zanemarili smo obrambo in na koncu se je naša obramba sesula kot hiša iz kart," je bil odkritostrčen Pušnik, ki ga prav tako čaka že naslednja evropska tekma. Ob jezeru bodo v četrtek ob 17.30 knapi gostili Steauo oz. uradno FCSB, evropskega klubskega prvaka iz leta 1986.

12-krat v okvir vrat, na drugi strani Handanović brez dela

Niti zmage sta spletla Dino Hotić z 2 goloma in Amir Dervišević, ki je podal kar za 3 zadetke. Delo je na koncu dokončal strelski kralj minule Prve lige Luka Zahović z dvema goloma. Na koncu je bila visoka zmaga s 5:0 za Maribor tudi upravičena, saj so vijoličasti sprožili kar 12 strelov v okvir vrat (skupaj 17 strelov), na drugi strani so vsi 4 streli Rudarja zgrešili okvir Jasmina Handanovića.

"Kramarič je rekel, da se ni dotaknil žoge. Sam sem ciljal "Kramo", žoga je šla v okvir in težko je to braniti," je Dino Hotić opisal predložek iz 63. minute, ki se je spremenil v gol za 2:0 in kar je po mnenju vpletenih odločilo tekmo. "Fantastično je, ko zadevamo vsi po vrsti, napadalci, vezisti, branilci, krila ..." je še o učinkovitosti dejala mariborska desetica. Mariborčani letijo v Gruzijo, kjer jih čaka soočenje s Čihuro, že v torek zjutraj, da bodo dodobra spočiti in privajeni na razmere v Tbilisiju.

Mujan potopil klub, kjer se je uveljavil

V nedeljo so vlogo favorita v Prvi ligi potrdile še Domžale, ki so z 2:0 odpravile Krško, pri čemer je odločitev prav tako padla v zadnje pol ure. Krčane je načel neroden avtogol Tomaža Zakrajška, ki je slabo zbijal žogo in jo namesto izpred gola atraktivno poslal pod prečko. Dokončno je goste pokopal Tonči Mujan, ki je lani v zelenem dresu z 11 podajami postal prvi asistent Prve lige, s čimer si je poleti tudi prislužil prestop v Domžale.

"Zmaga čista kot solza. Dolgo smo bili potrpežljivi, neprenehno smo napadali, a se je Krško dobro branil. Veseli me dejstvo, da dobro izgledamo na igrišču, dinamično. Pripravili smo si veliko priložnosti," je bil zadovoljen trener Simon Rožman, ki se kot zgoraj omenjeni podaja v novo evropsko tekmo, pri čemer Domžalčane čaka dolgo potovanje v osrčje Rusije v avtonomno republiko Baškortostan, kjer v milijonskem mestu Ufa domuje istoimenski klub, ki bo debitiral v evropskih tekmovanjih po zaslugi ferpleja.

Zanimiv uvod, a v senci Evrope

Po uvodnem krogu razlika med branilcem prvaka Olimpijo in prvim izzivalcem Mariborom znaša 3 točke in kar 7 golov. Vsekakor zanimiv štart 28. sezone prve slovenske nogometne lige, ki bo v kombinaciji s četrtkovimi evropskimi tekmami hitro poskrbela za poletni vrhunec, pri čemer pa bi lahko zaradi napredovanja v kvalifikacijah Evropske lige prišlo do prestavitve prvega derbija, ki bi moral biti odigran v 5. krogu, predvidoma v nedeljo, 19. avgusta, ob 20.15.

To. G.