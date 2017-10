Revolucija na klopi, evolucija na igrišču

Vodilne vloge bodo obdržali zdajšnji nosilci

10. oktober 2017 ob 09:23

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v boj za novo veliko tekmovanje podala z novim selektorjem, med igralci pa bo verjetno manj sprememb kot po koncu kvalifikacij za Euro 2016.

Samir Handanović, Mišo Brečko, Branko Ilić, Nejc Pečnik in Zlatan Ljubijankić so bili tisti, ki so se pred dvema letoma poslovili po neuspehu v dodatnih kvalifikacijah proti Ukrajini, nakar je na naslednji tekmi čez štiri mesece proti Makedoniji Srečko Katanec dal priložnost petim debitantom, med katerimi so bili tudi Nejc Skubic, Aljaž Struna in Miha Zajc.

Bi se lahko takšno število novih obrazov pojavilo tudi na prvi tekmi novega selektorja, ki bo predvidoma spomladi prihodnje leto? Najbrž ne, saj bo "upokojencev" bistveno manj kot po labodjem spevu okostja "južnoafriške" zasedbe v Lvovu in Ljudskem vrtu, če sploh kakšen. Nejasna je namreč le reprezentančna prihodnost Boštjana Cesarja, vsi drugi bodo še naprej na voljo.

Kateri bodo novinci?

Nabor igralcev, iz katerega bo črpal sedmi selektor v zgodovini slovenske samostojnosti, se bo gotovo razširil za kakšno ime. Katanec se je med turbulentnim drugim mandatom odpovedal Petru Stojanoviću in Dominicu Marohu, na svoj prvi vpoklic v člansko reprezentanco še naprej čaka nekoč eden izmed stebrov mlade izbrane vrste Domen Črnigoj, od tistih, ki so nekdaj že bili del moštva, pa so potem iz različnih vzrokov odpadli, lahko omenimo še Martina Milca, Luko Krajnca in Harisa Vučkića. Najmlajši nogometaš, ki je kdaj stopil na zelenico v slovenski ligi, se je v zadnjih tednih na Nizozemskem po dolgem času vrnil v redni igralni ritem.

Izmed mladeničev, ki so novembra 2015 v Kopru na kolena spravili svetovne prvake Srbe, bi lahko v bližnji prihodnosti članski debi dočakali še Luka Zahović, Dino Hotić in edini Slovenec v Premier ligi Jon Gorenc Stanković, ki trenutno okreva po poškodbi. Boj za številko dve med vratarji bo še zaostril Grega Sorčan, v mislih novega selektorja bodo gotovo tudi nekateri drugi člani te generacije - Aleks Pihler, Gregor Bajde, Jure Balkovec, Nik Kapun ... Prvo ime zdajšnjega rodu U-21 je Martin Kramarič, medtem ko je njegov vrstnik iz letnika 1997 Jan Repas to stopničko že preskočil.

Kritična položaja: zadnji vezni in levi branilec

Kljub razmeroma široki paleti nogometašev še zdaleč ni vse rožnato. "Na nekaterih položajih imamo v slovenskih reprezentancah že kar nekaj časa deficit, to je na položaju zadnjega veznega igralca in levega bočnega branilca. Tu imamo premalo konkurence. Tudi na položaju osrednjega branilca pogrešamo še koga z levo nogo," je za Val 202 povedal nekdanji selektor Slaviša Stojanović.

Bojan Prašnikar takole pojasnjuje, zakaj do tega prihaja: "Z zmanjševanjem števila slovenskih igralcev in večjim številom tujcev v slovenskih klubih si ožimo svoj prostor in imamo veliko večje težave pri sestavljanju reprezentanc na nižji ravni - U-17, U-19, U-21, od koder se potem črpajo bodoči najkakovostnejši igralci. Tu imamo precej težav, premalo se ukvarjamo z njimi in treba bo marsikaj napraviti."

Kakor koli že, kot vselej bo pomemben že začetek novega obdobja oziroma kvalifikacijskega ciklusa. Slovenija je zadnje štiri začela neuspešno in takoj poskrbela za vznemirjenje v javnosti ter nemir pri nogometaših in selektorjih. Severna Irska (2010), Estonija (2014) in Litva (2016) naj bodo pred prihodnjimi izzivi opozorilo, da se dan največkrat res pozna že po jutru.

Agresivnost, borbenost, srčnost in disciplina

Zaradi novoustanovljene Lige narodov bodo kvalifikacije za Euro 2020 nekoliko drugačne, kot smo jih vajeni, trajale bodo od marca do novembra 2019. Na prvenstvo se bodo uvrstili prvo- in drugouvrščeni iz desetih skupin, zadnji štirje udeleženci pa si bodo na podlagi dosežkov v Ligi narodov vstopnico za finalni turnir priigrali šele konec marca 2020. Na Euro se bodo namreč uvrstili tudi zmagovalci vseh štirih divizij Lige narodov, ki se na prvenstvo ne bodo prebili skozi kvalifikacije. Žreb kvalifikacij bo 2. decembra 2018 v Dublinu.

Skupine v Ligi narodov bodo izžrebali 24. januarja v Lozani. Slovenija bo igrala v diviziji C, seznam njenih 14 mogočih tekmecev bo dokončno znan drevi po koncu kvalifikacij za SP. V diviziji C bodo ena skupina s tremi in tri skupine s po štirimi reprezentancami, kar pomeni, da Slovence, ki bodo v skupini nosilci, prihodnjo jesen od septembra do novembra čakajo štiri ali šest tekmovalnih tekem.

"Ne vem, kaj bi si lahko izmislili novega. Vemo, po kakšni poti smo prišli do velikih rezultatov. Vsekakor morata moštvo krasiti agresivnost in borbenost! Kakovost ni sporna, vendar se v nogometu ne da funkcionirati brez srčnosti in discipline. Na tem moramo trdo delati," je recept za uspeh pred desetimi leti, ko je sedel na slovensko klop, predstavil Matjaž Kek. Ta je kot kakšen star recept iz Slovenske kuharice še kako uporaben tudi danes. Ravno srčnost je tista, ki smo jo v teh kvalifikacijah na ključnih tekmah v Glasgowu in Trnavi vsi tako pogrešali.

