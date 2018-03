V Celovcu uvod v novo slovensko nogometno zgodbo

Nocoj se začenja novo obdobje slovenske nogometne reprezentance, saj bo na klopi debitiral novi selektor Tomaž Kavčič. Obračun Avstrije in Slovenije v Celovcu boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Kavčič, ki je nasledil Srečka Katanca, je napovedal, da bo tako nocoj kot v torek v Stožicah proti Belorusiji začel z najmočnejšo postavo. V sistemu 4-2-3-1 bosta osrednja branilca Aljaž Struna in Miha Mevlja, defenzivna vezna pa Rene Krhin in Kevin Kampl. Pred njima bodo Jasmin Kurtić, Benjamin Verbič in Josip Iličić. Povsem v špici bo Robert Berić.

"Vsi smo zdravi, redno igramo v svojih klubih, tako da lahko pričakujemo veliko. Dali bomo vse od sebe, gremo na zmago, bomo videli, kaj bo vse skupaj prineslo," je pred tekmo optimist vezist kijevskega Dinama Benjamin Verbič.

Avstrijci, ki se prav tako niso uvrstili na svetovno prvenstvo, so pa igrali na zadnjem evropskem prvenstvu, so na lestvici Fife na 28. mestu. Slovenija je 62.

AVSTRIJA - SLOVENIJA

Verjetni postavi

Avstrija: Lindner, Dragović, Prödl, Hinteregger, Bauer, Baugartlinger, Grillitsch, Alaba, Lazaro, Arnautović, Burgstaller.



Slovenija: Oblak, Jokić, Struna, Mevlja, Skubic, Kampl, Krhin, Verbič, Kurtić, Iličić, Berić

SLOVENIJA - BELORUSIJA

