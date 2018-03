Balkovec in Črnigoj nabrušena pričakujeta debitantski nastop

Prvi v tujini šele dobra dva meseca, drugi že dve leti in pol

22. marec 2018 ob 19:31

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

V nogometni reprezentanci se je z novim obdobjem povečal belokranjski pridih, od tam prihajata selektor Tomaž Kavčič in pomočnik Robert Englaro, od igralcev pa ob Jasminu Kurtiću tudi Jure Balkovec.

Branilec Barija je med 26-erico vpoklicanih za prijateljski tekmi proti Avstriji in Belorusiji eden izmed šestih nogometašev, ki so rojeni leta 1994. Poleg njega so to še Kenan Bajrić, Luka Krajnc, Leo Štulac, Miha Zajc in Andraž Šporar. Gre za najbolj zastopan letnik v reprezentanci, po pet igralcev je letnika 1990 in 1989.

Balkovec, ki je bil vzgojen v Črnomlju pri Beli krajini, je leta 2011 v dresu Domžal debitiral v Prvi ligi, ko mu ni bilo še niti 17 let. Devet mesecev pozneje je dosegel tudi prvi zadetek. Na 126 odigranih tekmah med slovensko prvoligaško druščino (ob Domžalah je igral še za Krko in Kalcer Radomlje) je skupaj 11-krat zatresel mrežo, petkrat v lanski sezoni. Njegova specialnost so izjemni prosti streli.

Končal prilagajanje na novo okolje

Dobre igre so ga lani prvič pripeljale v reprezentanco, ko ga je Srečko Katanec vpoklical pred junijsko tekmo proti Malti. Pozimi je prestopil na jug Italije, kjer pa pri Bariju vse do prejšnega torka ni dobil priložnosti za igro. Tedaj je odigral vso tekmo proti Spezii (1:1) in se naslednji dan znašel na Kavčičevem seznamu. Potihoma je to pričakoval. Vseh 90 minut je bil na zelenici tudi v soboto v Cittadelli (0:0).

"Mislim, da sem končno prestal prilagajanje, med katerim sem se moral privaditi na igro in uigrati s soigralci. Tudi trener mi je rekel, da bom potreboval nekaj časa za to. Mislim, da sem ga s predstavama v prejšnjem tednu zadovoljil," je povedal Balkovec, ki se trudi, da bi čim prej osvojil tudi italijanščino.

Trener Barija je Fabio Grosso, veliko nogometno ime. Leta 2006 je v polfinalu svetovnega prvenstva v Nemčiji dosegel odločilni zadetek, s katerim so azzurri izločili gostitelje, nato pa v finalu zadel še zmagovito 11-metrovko proti Franciji. Tako kot Balkovec je bil levi bočni branilec. "Gotovo je bil to eden izmed razlogov, da sem izbral Bari, saj je Fabio igral na mojem položaju, in vemo, kaj pomeni v Italiji. Mislim, da mi lahko veliko pomaga, da marsikakšen nasvet in da lahko zaradi njega zelo napredujem."

Želijo se vrniti v prvo ligo

Bari je trenutno na petem mestu v Serie B in se mu ob koncu sezone obeta razigravanje za uvrstitev v prvo ligo. "Javnost in navijači pričakujejo, da se bomo po sedmih letih spet vrnili v Serie A. Glede tega ni debate. Mislim, da nam glede na kakovost ekipe lahko uspe. Žal ji na naslednjih dveh tekmah ne bom mogel pomagati, saj v drugi ligi zdaj ni premora. Mislim pa, da so v klubu lahko veseli, ker imajo reprezentanta."

V italijanski drugi ligi je močno slovensko zastopstvo, tam igra kar pet reprezentantov. "Vsi se bojujemo za vrh, zato imamo v nogah prave tekme. Srečal sem se že z Zajcem, Krajncem in Štulcem, s Struno še ne. Žal pa ob pozdravih po tekmah ni časa še za kakšno večerjo."

Črnigoju Avstrijce predstavil Janko

Še mlajši kot omenjena šesterica letnika 1994 je novinec v izbrani vrsti Domen Črnigoj (1995). Marsikdo je Primorca na seznamu pričakoval že kdaj prej, a se pod Katančevim vodstvom to ni zgodilo. "Gotovo sem bil malce razočaran, a zato sem še bolj treniral in prvi vpoklic je potem na srečo prišel. Hvaležen sem selektorju, ker mi je dal priložnost," pravi vezist švicarskega prvoligaša Lugana, trenutno sedmouvrščenega moštva lige.

Zanj igra tudi dolgoletni avstrijski reprezentant Marc Janko, zato ga je Črnigoj pred petkovo tekmo v Celovcu prosil za nekatere informacije. "Malce mi je pojasnil, kdo je dober, kdo je malce slabši in podobno." Škofjot poudarja, da lahko reprezentanci največ pomaga na tekaškem področju: "Tudi tehnično sem kar v redu. Pripravljen sem se bojevati in dajati na vsaki tekmi 100 odstotkov."

Poleti morda še stopničko višje

Črnigoj je po prestopu iz Kopra že tretjo sezono v Švici. Pred dvema letoma se je z Luganom uvrstil v finale pokala, lani pa v prvenstvu zasedel tretje mesto in jeseni igral v skupinskem delu Evropske lige.

"Klub je bil pred mojim prihodom 13 let drugoligaš, tako da je bila lanska sezona res uspešna. Moji cilji so usmerjeni k temu, da grem še kakšno stopničko višje, seveda v klubu, kjer bom igral. Pričakujem, da bi se to lahko zgodilo poleti. Nekaj se dogaja, a za zdaj nič konkretnega. Pogodbo z Luganom imam še za naslednjo sezono," o prihodnosti razmišlja 22-letnik, ki si je z Balkovcem delil slačilnico že v mladi reprezentanci, oba pa sta bila tudi člana mlajših selekcij. Po napovedih selektorja bosta v naslednjih dneh doživela tudi debi v članski izbrani vrsti.

Matej Rijavec