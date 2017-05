Video: Na Reki ob prihodu iz Zagreba pozdravili šampione

V sredo v Varaždinu še finale pokala

28. maj 2017 ob 10:21

Reka - MMC RTV SLO/STA

Več tisoč Rečanov je na Korzu uro in pol po polnoči pričakalo nogometaše Rijeke, ki so pod taktirko Matjaža Keka osvojili prvi naslov hrvaških prvakov v zgodovini kluba. Na zadnji tekmi so sicer v Zagrebu proti Dinamu izgubili s 5:2.

Igralcem in vodstvu kluba, ki so na Reko na vrhu avtobusa prispeli natančno ob 1.38, so navijači vzklikali "šampioni, šampioni", ob navijaških pesmih pa so zažigali bakle in prižgali ognjemet. Dogajanje se je sicer začelo že popoldne z ogledom tekme na velikem zaslonu, slavje pa je trajalo vse do zgodnjih jutranjih ur.

Sobotni poraz Rijeke na Maksimiru (Al Hilal Soudani je dosegel tri gole in podajo), kamor je odpotovalo za gostovanja rekordnih šest tisoč navijačev "bijelih", ki jih je pred začetkom tekme na polni južni tribuni pozdravil tudi predsednik kluba Damir Mišković, ni vplival na končni razplet prvenstva. Rijeka je namreč že prejšnjo nedeljo potrdila naslov, ko je v predzadnjem krogu premagala Cibalio s 4:0 in zadržala nedosegljivih pet točk prednosti na lestvici.

Moštvo je v Zagrebu prejelo pokal za naslov, Kek pa je tudi ob slavju ostal skromen in zadržan, čeprav seveda tudi on ni mogel skriti čustev.

Rečani so v prvenstvu sicer zmagali 27-krat, remizirali sedemkrat in le dvakrat izgubili. Rijeka in Dinamo, ki je bil predtem prvak 11 let zapored, bosta v sredo v Varaždinu igrala še v finalu hrvaškega pokala.

M. R.